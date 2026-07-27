https://sarabic.ae/20260727/بعد-عقود-من-الحيرة-العلماء-يعثرون-على-مفتاح-لغز-فضة-الشمس-1115548861.html

بعد عقود من الحيرة... العلماء يعثرون على مفتاح لغز "فضة" الشمس

بعد عقود من الحيرة... العلماء يعثرون على مفتاح لغز "فضة" الشمس

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوبسالا السويدية، أن الشمس تحتوي على كمية من الفضة تفوق التقديرات السابقة بنحو 55%، في اكتشاف قد يساهم في حل لغز... 27.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-27T16:24+0000

2026-07-27T16:24+0000

2026-07-27T16:24+0000

الشمس

الفضة

كواكب

النجوم

العالم

علوم

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واعتمد الباحثون في دراستهم على نموذج أكثر دقة وواقعية للغلاف الجوي الشمسي، أتاح إعادة حساب وفرة الفضة داخل الشمس بصورة أقرب إلى الحقيقة، بعدما كانت التقديرات السابقة تستند إلى نماذج أقل تعقيدًا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.تقديرات جديدة للفضة في الشمسوقالت الباحثة التي أنجزت الدراسة خلال مرحلة الدكتوراه في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة أوبسالا، سيما كاليسكان، إن "معرفة التركيب الدقيق للشمس تعد أمراً أساسياً لفهم النجوم والكواكب والأجرام السماوية الأخرى، باعتبار الشمس المرجع الرئيسي الذي يعتمد عليه العلماء في مقارنة مكونات النجوم".وتتشكل العناصر الثقيلة داخل النجوم وخلال الانفجارات النجمية، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى تكوين أجيال جديدة من النجوم والكواكب والأجرام السماوية، ما يجعل قياس وفرة هذه العناصر أداة مهمة لتتبع التطور الكيميائي لمجرة درب التبانة.ولتحديد كمية الفضة في الشمس، استخدم الفريق تقنية التحليل الطيفي لضوء الشمس، إذ تمتص ذرات العناصر المختلفة أطوالاً موجية محددة من الضوء، تاركة خطوطاً داكنة في الطيف تُعرف بالخطوط الطيفية، وهي بمثابة بصمات مميزة لكل عنصر.وأظهرت النتائج أن التقديرات الجديدة رفعت كمية الفضة المتوقعة في الشمس بنسبة 55%، بعد احتساب تأثيرات تُعرف بـ"عدم الاتزان"، حيث يؤثر الضوء نفسه في ذرات الفضة المسؤولة عن تكوين خطوط الامتصاص الطيفية.حل لغز عمره عقودوترى الدراسة أن هذه النتائج قد تساعد في حل مشكلة علمية قديمة، تتعلق بوفرة الفضة في النظام الشمسي، إذ كانت القياسات السابقة تشير إلى أن الشمس تحتوي على كمية أقل بكثير من الفضة مقارنة بالنيازك البدائية التي تحتفظ بتركيب كيميائي قريب من مكونات النظام الشمسي الأولى.وأكد الباحثون أن المنهجية الجديدة قد تفتح الطريق أمام دراسات مماثلة لنجوم أخرى، بهدف فهم كيفية تشكل العناصر الثقيلة وانتشارها في المجرة عبر الزمن.

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الشمس, الفضة, كواكب, النجوم, العالم, علوم