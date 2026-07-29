https://sarabic.ae/20260729/زاخاروفا-حول-محاولة-مافيا-إيطالية-شراء-مسيرات-أوكرانية-أوروبا-لا-تستطيع-السيطرة-على-كييف-1115588049.html
زاخاروفا حول محاولة مافيا إيطالية شراء مسيرات أوكرانية: أوروبا لا تستطيع السيطرة على كييف
زاخاروفا حول محاولة مافيا إيطالية شراء مسيرات أوكرانية: أوروبا لا تستطيع السيطرة على كييف
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا حذّرت أوروبا بأنه لن يكون بمقدورها السيطرة على تصرفات نظام كييف،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على ما ذكره المدعي العام لمدينة باليرمو في صقلية بإيطاليا، ماوريتسيو دي لوسيا، أن المافيا الإيطالية تحاول شراء طائرات مسيّرة من أوكرانيا، في السوق السوداء: "لقد توقّعنا كل هذا وصرّحنا به وشرحناه لبروكسل، لن تتمكنوا أبدًا من السيطرة على الوحش الذي صنعتموه".وقال دي لوتشيا، في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الإيطالية، إن السلطات رصدت اهتمامًا من جانب المافيا المحلية بالحصول على أسلحة أكثر تطورًا، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على عمليات شراء لذخائر يمكن إطلاقها بواسطة طائرات مسيرة.وأضاف أن محاولات "إعادة بناء ترسانة عالية الجودة" لا تقتصر على مدينة باليرمو، بل تشمل مناطق أخرى في إيطاليا، موضحًا أن السلطات ضبطت، في وقت سابق، أسلحة مصدرها منطقة سالينتو، لكنها وصلت فعليا من منطقة البلقان.وكانت صحيفة "بيرلينير زيتونغ"، أفادت سابقا بأن أسلحة يتم توريدها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا، قد تصل لاحقا إلى السوق السوداء في أوروبا، مشيرة إلى أن الوضع الداخلي في أوكرانيا قد يسهم في انتشار غير قانوني للأسلحة.
https://sarabic.ae/20260709/روسيا-تطرح-ملف-استخدام-كييف-للأسلحة-الكيميائية-على-منظمة-الحظر-وتطالب-برد-واضح-1115081584.html
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زاخاروفا حول محاولة مافيا إيطالية شراء مسيرات أوكرانية: أوروبا لا تستطيع السيطرة على كييف
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا حذّرت أوروبا بأنه لن يكون بمقدورها السيطرة على تصرفات نظام كييف، على خلفية اهتمام المافيا الإيطالية بالطائرات المسيّرة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا، في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على ما ذكره المدعي العام لمدينة باليرمو في صقلية بإيطاليا، ماوريتسيو دي لوسيا، أن المافيا الإيطالية تحاول شراء طائرات مسيّرة من أوكرانيا، في السوق السوداء: "لقد توقّعنا كل هذا وصرّحنا به وشرحناه لبروكسل، لن تتمكنوا أبدًا من السيطرة على الوحش الذي صنعتموه".
وقال دي لوتشيا، في تصريحات نقلتها وكالة "أنسا" الإيطالية، إن السلطات رصدت اهتمامًا من جانب المافيا المحلية بالحصول على أسلحة أكثر تطورًا، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على عمليات شراء لذخائر يمكن إطلاقها بواسطة طائرات مسيرة.
وأضاف أن محاولات "إعادة بناء ترسانة عالية الجودة" لا تقتصر على مدينة باليرمو، بل تشمل مناطق أخرى في إيطاليا، موضحًا أن السلطات ضبطت، في وقت سابق، أسلحة مصدرها منطقة سالينتو، لكنها وصلت فعليا من منطقة البلقان.
وأشار المدعي العام باليرمو إلى أن "الأسلحة التي ظهرت في السوق السوداء، خلال النزاع الروسي الأوكراني، باتت محل اهتمام من جانب جماعات إجرامية"، لافتًا إلى أن إيطاليا "ليست مستعدة بشكل كافٍ للتعامل مع التهديدات المرتبطة بهذا النوع من الأسلحة".
وكانت صحيفة "بيرلينير زيتونغ"، أفادت سابقا بأن أسلحة يتم توريدها بكميات كبيرة إلى أوكرانيا، قد تصل لاحقا إلى السوق السوداء في أوروبا، مشيرة إلى أن الوضع الداخلي في أوكرانيا قد يسهم في انتشار غير قانوني للأسلحة.