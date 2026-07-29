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لافروف: الغرب يحول دول البلطيق إلى "رأس حربي" رئيسي ضد روسيا
لافروف: الغرب يحول دول البلطيق إلى "رأس حربي" رئيسي ضد روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس القائمة الانتخابية لحزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأربعاء، أن الغرب سيتخدم دول البلطيق كـ"رأس حربي" رئيسي ضد روسيا،... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T10:16+0000
2026-07-29T10:33+0000
روسيا
العالم
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلام روسية: "إنها (دول البلطيق) هي الآن الرؤوس الحربية الرئيسية للغرب، والتي يُزج بها ضدنا، لعلمهم بحدة طباعهم، هؤلاء الإستونيون".وأضاف لافروف أن دول ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بدل ذلك، أصبحت من المؤيدين الأكثر نشاطًا للخط المتشدد تجاه روسيا.وقال بوتين، خلال اجتماع مع قادة الأساطيل الروسية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم البحرية" الروسية: "بالطبع، يجب أن يكون أسطول البلطيق في طليعة الجهود، أعلم أنكم كُلِّفتم بمهام محددة (تأمين مقاطعة كالينينغراد) آمل أن يتم تنفيذها على أكمل وجه".
https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الروسية-عراقجي-يطلع-لافروف-على-الجهود-الدبلوماسية-لتهدئة-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1115521651.html
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روسيا, العالم, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, سيرغي لافروف

لافروف: الغرب يحول دول البلطيق إلى "رأس حربي" رئيسي ضد روسيا

10:16 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 10:33 GMT 29.07.2026)
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس القائمة الانتخابية لحزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأربعاء، أن الغرب سيتخدم دول البلطيق كـ"رأس حربي" رئيسي ضد روسيا، على الرغم من الادعاءات السابقة بأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كان يهدف إلى "تهدئة مخاوفها الأمنية".
وقال لافروف في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلام روسية: "إنها (دول البلطيق) هي الآن الرؤوس الحربية الرئيسية للغرب، والتي يُزج بها ضدنا، لعلمهم بحدة طباعهم، هؤلاء الإستونيون".

وأشار إلى أن الدول الغربية فسّرت انضمام دول البلطيق إلى الناتو، أثناء توسع الحلف عام 2004، بأنه سيساعد في التخلص من "المخاوف المتبقية" بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وأضاف لافروف أن دول ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، بدل ذلك، أصبحت من المؤيدين الأكثر نشاطًا للخط المتشدد تجاه روسيا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الخارجية الروسية: عراقجي يطلع لافروف على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط
26 يوليو, 17:24 GMT

ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كالينينغراد الروسية، والتكفل بحمايتها من أية مخاطر محتملة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قادة الأساطيل الروسية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم البحرية" الروسية: "بالطبع، يجب أن يكون أسطول البلطيق في طليعة الجهود، أعلم أنكم كُلِّفتم بمهام محددة (تأمين مقاطعة كالينينغراد) آمل أن يتم تنفيذها على أكمل وجه".
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