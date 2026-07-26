https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الروسية-عراقجي-يطلع-لافروف-على-الجهود-الدبلوماسية-لتهدئة-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1115521651.html

الخارجية الروسية: عراقجي يطلع لافروف على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: عراقجي يطلع لافروف على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T17:24+0000

2026-07-26T17:24+0000

2026-07-26T17:24+0000

إيران

عباس عراقجي

زيلينسكي

روسيا

سيرغي لافروف

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وقالت الوزارة في بيان: "وزير الخارجية الإيراني أبلغ سيرغي لافروف بالجهود الدبلوماسية الجارية الرامية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الأمريكي على إيران".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه بين "خلال اتصالين هاتفيين مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن ما أقدم عليه النظام في كييف لن يمر دون رد".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، أمس السبت، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، صباح اليوم السبت، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.وجاء في بيان للوزارة: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، صباح يوم السبت 25 آب/أغسطس، والذي أسفر عن انفجار السفينة ومقتل بحار وإصابة آخر. يعد هذا العمل انتهاكًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانيًا من شأنه أن يُؤجج وينشر نيران الحرب".وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد عدم تدخلها مطلقاً في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فإنها تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى حقيقةٍ جلية، وهي أن مهاجمة النظام الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية لا تعدّ انتهاكاً دولياً فحسب، بل هي أيضاً محاولة خطيرة لإشعال فتيل الحرب ونشر الفوضى".ودعت الوزارة "كل طرف معني بالسلام والأمن في أوروبا الشرقية والمناطق المحيطة بها أن يتخذ موقفاً مسؤولاً ضد هذا العمل الخطير من جانب النظام الأوكراني، وأن يحاسب الحكومة الأوكرانية على هذا العمل الإجرامي والاستفزازي".وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس"، مشددة على أن "من البديهي أن عواقب مغامرة رئيس النظام الأوكراني ستكون مسؤولية هذا النظام وأنصاره ومحرضيه".

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إيران, عباس عراقجي, زيلينسكي, روسيا, سيرغي لافروف