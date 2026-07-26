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الخارجية الروسية: عراقجي يطلع لافروف على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط
الخارجية الروسية: عراقجي يطلع لافروف على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T17:24+0000
2026-07-26T17:24+0000
إيران
عباس عراقجي
زيلينسكي
روسيا
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "وزير الخارجية الإيراني أبلغ سيرغي لافروف بالجهود الدبلوماسية الجارية الرامية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الأمريكي على إيران".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه بين "خلال اتصالين هاتفيين مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن ما أقدم عليه النظام في كييف لن يمر دون رد".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، أمس السبت، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، صباح اليوم السبت، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.وجاء في بيان للوزارة: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، صباح يوم السبت 25 آب/أغسطس، والذي أسفر عن انفجار السفينة ومقتل بحار وإصابة آخر. يعد هذا العمل انتهاكًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانيًا من شأنه أن يُؤجج وينشر نيران الحرب".وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد عدم تدخلها مطلقاً في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فإنها تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى حقيقةٍ جلية، وهي أن مهاجمة النظام الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية لا تعدّ انتهاكاً دولياً فحسب، بل هي أيضاً محاولة خطيرة لإشعال فتيل الحرب ونشر الفوضى".ودعت الوزارة "كل طرف معني بالسلام والأمن في أوروبا الشرقية والمناطق المحيطة بها أن يتخذ موقفاً مسؤولاً ضد هذا العمل الخطير من جانب النظام الأوكراني، وأن يحاسب الحكومة الأوكرانية على هذا العمل الإجرامي والاستفزازي".وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس"، مشددة على أن "من البديهي أن عواقب مغامرة رئيس النظام الأوكراني ستكون مسؤولية هذا النظام وأنصاره ومحرضيه".
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-مغامرة-زيلينسكي-بالهجوم-على-سفينة-إيرانية-1115503901.html
https://sarabic.ae/20260726/إيران-انفجار-ناقلة-نفط-في-مضيق-هرمز-بعد-اصطدامها-بلغم-بحري-1115514508.html
https://sarabic.ae/20260725/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-يهاجم-الاتحاد-الأوروبي-أنقى-أشكال-النفاق-1115488995.html
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إيران, عباس عراقجي, زيلينسكي, روسيا, سيرغي لافروف
إيران, عباس عراقجي, زيلينسكي, روسيا, سيرغي لافروف

الخارجية الروسية: عراقجي يطلع لافروف على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط

17:24 GMT 26.07.2026
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره الروسي على الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة في بيان: "وزير الخارجية الإيراني أبلغ سيرغي لافروف بالجهود الدبلوماسية الجارية الرامية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الأمريكي على إيران".

كما أعرب لافروف خلال الاتصال عن تعازيه لعراقجي في وفاة بحار إيراني جراء هجوم أوكراني استهدف، أمس السبت، سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين.

رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
إيران تحمل نظام كييف مسؤولية "مغامرة" زيلينسكي بالهجوم على سفينة إيرانية
أمس, 19:51 GMT
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه بين "خلال اتصالين هاتفيين مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن ما أقدم عليه النظام في كييف لن يمر دون رد".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "هاجم فلاديمير زيلينسكي سفينة تجارية إيرانية وقتل بحارًا. هذا العمل يعد انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، ونفّذ بتحريض من إسرائيل لجرّ أوروبا إلى حرب معها".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، أمس السبت، هجومًا أوكرانيًا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر، صباح اليوم السبت، معتبرةً إياه عملًا عدائيًا من شأنه تأجيج نيران الحرب.
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13:03 GMT
وجاء في بيان للوزارة: "تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، صباح يوم السبت 25 آب/أغسطس، والذي أسفر عن انفجار السفينة ومقتل بحار وإصابة آخر. يعد هذا العمل انتهاكًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانيًا من شأنه أن يُؤجج وينشر نيران الحرب".
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "هجوم النظام الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، والذي أقرّه رئيس النظام (فلاديمير زيلينسكي) صراحةً، دليلاً على استمرار نهج النظام الأوكراني غير العقلاني والعدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد عدم تدخلها مطلقاً في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، فإنها تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى حقيقةٍ جلية، وهي أن مهاجمة النظام الأوكراني لسفينة تجارية إيرانية لا تعدّ انتهاكاً دولياً فحسب، بل هي أيضاً محاولة خطيرة لإشعال فتيل الحرب ونشر الفوضى".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يهاجم الاتحاد الأوروبي.. "أنقى أشكال النفاق"
أمس, 08:09 GMT
ودعت الوزارة "كل طرف معني بالسلام والأمن في أوروبا الشرقية والمناطق المحيطة بها أن يتخذ موقفاً مسؤولاً ضد هذا العمل الخطير من جانب النظام الأوكراني، وأن يحاسب الحكومة الأوكرانية على هذا العمل الإجرامي والاستفزازي".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وفقاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ الدفاع عن النفس"، مشددة على أن "من البديهي أن عواقب مغامرة رئيس النظام الأوكراني ستكون مسؤولية هذا النظام وأنصاره ومحرضيه".
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