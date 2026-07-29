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وزير خارجية كازاخستان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع بشأن خط أنابيب بحر قزوين
وزير خارجية كازاخستان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع بشأن خط أنابيب بحر قزوين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير خارجية كازاخستان يرميك كوشيربايف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الوضع بشأن... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T17:31+0000
2026-07-29T17:31+0000
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وذكرت الوزارة في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرميك كوشيربايف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. حيث ناقش الجانبان بالتفصيل الوضع بشأن خط أنابيب بحر قزوين".وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الثلاثاء، بأن الهجمات التي يشنها نظام كييف على السفن المدنية في بحر قزوين تشكل تهديداً صريحاً للأمن الإقليمي للدول المطلة على هذا البحر.وأشارت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني تعليقاً على الهجوم الأوكراني بالمسيرات على سفينة إيرانية كانت تنقل حمولة مدنية في مياه بحر قزوين، إلى أن "هذا الهجوم الجديد على السفن المدنية يثبت أن هناك تهديداً واضحاً للأمن الإقليمي لدول بحر قزوين".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن أوكرانيا شنت هجوماً عسكرياً على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.
https://sarabic.ae/20260729/عراقجي-على-نظام-كييف-تحمل-مسؤولية-الهجوم-على-سفينة-إيرانية-في-بحر-قزوين-1115594162.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية كازاخستان يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع بشأن خط أنابيب بحر قزوين

17:31 GMT 29.07.2026
© NASA . NASAجزيرة "شبحية" في بحر قزوين
جزيرة شبحية في بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© NASA . NASA
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير خارجية كازاخستان يرميك كوشيربايف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الوضع بشأن خط أنابيب بحر قزوين.
وذكرت الوزارة في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرميك كوشيربايف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. حيث ناقش الجانبان بالتفصيل الوضع بشأن خط أنابيب بحر قزوين".
وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا أيضاً القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الموسعة، فضلاً عن سير الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس كازاخستان إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الثلاثاء، بأن الهجمات التي يشنها نظام كييف على السفن المدنية في بحر قزوين تشكل تهديداً صريحاً للأمن الإقليمي للدول المطلة على هذا البحر.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
عراقجي: على نظام كييف تحمل مسؤولية الهجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين
12:46 GMT
وأشارت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني تعليقاً على الهجوم الأوكراني بالمسيرات على سفينة إيرانية كانت تنقل حمولة مدنية في مياه بحر قزوين، إلى أن "هذا الهجوم الجديد على السفن المدنية يثبت أن هناك تهديداً واضحاً للأمن الإقليمي لدول بحر قزوين".
وشدّدت على أن بحر قزوين يجب أن يظل منطقة سلام وحسن جوار وتعاون، خالية من أي حوادث عسكرية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن أوكرانيا شنت هجوماً عسكرياً على سفينة تجارية إيرانية يوم السبت 25 تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. وأكدت طهران أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الأوكراني.
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