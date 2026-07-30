https://sarabic.ae/20260730/أول-ناقلة-غاز-قطرية-تعبر-مضيق-هرمز-منذ-3-أسابيع-بعد-ترتيبات-مع-إيران-1115618626.html
أول ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز منذ 3 أسابيع بعد ترتيبات مع إيران
أول ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز منذ 3 أسابيع بعد ترتيبات مع إيران
سبوتنيك عربي
عبرت أول ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مضيق هرمز، أمس الأربعاء، في خطوة تأتي بعد ترتيبات أعلنت عنها إيران، بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، أن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبرت مضيق هرمز، الليلة الماضية، مشيرة إلى أن السفينة سلكت المسار المحدد لها، ووصلت إلى المياه المفتوحة دون تسجيل أي مشاكل.وأوضحت الوكالة أن عبور الناقلة جاء بعد فترة من توقف حركة المرور عبر المضيق، عقب التطورات الأخيرة في المنطقة، لافتة إلى أن طهران كانت أعلنت ترتيبات خاصة لتنظيم حركة الملاحة.وكانت ناقلة الغاز القطرية "العريش"، التابعة لشركة "قطر للطاقة"، بقيت في حالة انتظار داخل مياه الخليج، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، بعد تحميل شحنتها بالكامل من منشأة "رأس لفان" للتصدير في قطر.وتأتي هذه الخطوة بعد توقف شحنات الغاز القطرية عبر المضيق منذ 7 يوليو 2026، إثر تعرض ناقلة الغاز القطرية "الركيات" لإصابة بمقذوف قبالة السواحل العُمانية، ما تسبب في اندلاع حريق داخل غرفة محركاتها.وعقب الحادث، علّقت شركات شحن عدة عملياتها أو قللت من ظهور بيانات التتبع الخاصة بالسفن، وسط مخاوف من توسع التوترات العسكرية في المنطقة.وقال الكعبي في "منتدى الدوحة" بقطر: "لست قلقًا على الإطلاق بشأن الطلب المستقبلي على الغاز. بل على العكس، أنا قلق بشأن عدم القدرة على تلبية هذا الطلب. قبل بضع سنوات، لم تراعِ توقعاتنا الطلب على الطاقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الغاز... فإذا كان الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يبلغ حاليًا 400 مليون طن سنويا، فسيصل بحلول عام 2035 إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا، أي بزيادة تُقارب 300 مليون طن".
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أول ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز منذ 3 أسابيع بعد ترتيبات مع إيران
09:31 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 09:34 GMT 30.07.2026)
عبرت أول ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مضيق هرمز، أمس الأربعاء، في خطوة تأتي بعد ترتيبات أعلنت عنها إيران، بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي.
وذكرت وكالة
"نور نيوز" الإيرانية، أن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبرت مضيق هرمز، الليلة الماضية، مشيرة إلى أن السفينة سلكت المسار المحدد لها، ووصلت إلى المياه المفتوحة دون تسجيل أي مشاكل.
وأوضحت الوكالة أن عبور الناقلة جاء بعد فترة من توقف حركة المرور عبر المضيق، عقب التطورات الأخيرة في المنطقة، لافتة إلى أن طهران كانت أعلنت ترتيبات خاصة لتنظيم حركة الملاحة.
وكانت ناقلة الغاز القطرية "العريش"، التابعة لشركة "قطر للطاقة"، بقيت في حالة انتظار داخل مياه الخليج، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، بعد تحميل شحنتها بالكامل من منشأة "رأس لفان" للتصدير في قطر.
وبحسب التقارير، واصلت الناقلة رحلتها عبر مضيق هرمز مع تشغيل أجهزة التتبع وبث البيانات، قبل دخولها خليج عُمان في طريقها إلى ميناء قاسم في باكستان.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف شحنات الغاز القطرية عبر المضيق منذ 7 يوليو 2026، إثر تعرض ناقلة الغاز القطرية "الركيات" لإصابة بمقذوف قبالة السواحل العُمانية، ما تسبب في اندلاع حريق داخل غرفة محركاتها.
وعقب الحادث، علّقت شركات شحن عدة عملياتها أو قللت من ظهور بيانات التتبع الخاصة بالسفن، وسط مخاوف من توسع التوترات العسكرية في المنطقة.
وتوقع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في وقت سابق، زيادة كبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال من 400 مليون طن سنويًا حاليًا إلى ما بين 600 و700 مليون طن، وذلك بفضل الطاقة الإضافية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
وقال الكعبي في "منتدى الدوحة" بقطر: "لست قلقًا على الإطلاق بشأن الطلب المستقبلي على الغاز. بل على العكس، أنا قلق بشأن عدم القدرة على تلبية هذا الطلب. قبل بضع سنوات، لم تراعِ توقعاتنا الطلب على الطاقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الغاز... فإذا كان الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يبلغ حاليًا 400 مليون طن سنويا، فسيصل بحلول عام 2035 إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا، أي بزيادة تُقارب 300 مليون طن".