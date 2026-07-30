https://sarabic.ae/20260730/أول-ناقلة-غاز-قطرية-تعبر-مضيق-هرمز-منذ-3-أسابيع-بعد-ترتيبات-مع-إيران-1115618626.html

أول ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز منذ 3 أسابيع بعد ترتيبات مع إيران

أول ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز منذ 3 أسابيع بعد ترتيبات مع إيران

سبوتنيك عربي

عبرت أول ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مضيق هرمز، أمس الأربعاء، في خطوة تأتي بعد ترتيبات أعلنت عنها إيران، بشأن حركة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي. 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T09:31+0000

2026-07-30T09:31+0000

2026-07-30T09:34+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_114e89acdb0233799bf432689766e8c8.jpg

وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، أن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري عبرت مضيق هرمز، الليلة الماضية، مشيرة إلى أن السفينة سلكت المسار المحدد لها، ووصلت إلى المياه المفتوحة دون تسجيل أي مشاكل.وأوضحت الوكالة أن عبور الناقلة جاء بعد فترة من توقف حركة المرور عبر المضيق، عقب التطورات الأخيرة في المنطقة، لافتة إلى أن طهران كانت أعلنت ترتيبات خاصة لتنظيم حركة الملاحة.وكانت ناقلة الغاز القطرية "العريش"، التابعة لشركة "قطر للطاقة"، بقيت في حالة انتظار داخل مياه الخليج، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، بعد تحميل شحنتها بالكامل من منشأة "رأس لفان" للتصدير في قطر.وتأتي هذه الخطوة بعد توقف شحنات الغاز القطرية عبر المضيق منذ 7 يوليو 2026، إثر تعرض ناقلة الغاز القطرية "الركيات" لإصابة بمقذوف قبالة السواحل العُمانية، ما تسبب في اندلاع حريق داخل غرفة محركاتها.وعقب الحادث، علّقت شركات شحن عدة عملياتها أو قللت من ظهور بيانات التتبع الخاصة بالسفن، وسط مخاوف من توسع التوترات العسكرية في المنطقة.وقال الكعبي في "منتدى الدوحة" بقطر: "لست قلقًا على الإطلاق بشأن الطلب المستقبلي على الغاز. بل على العكس، أنا قلق بشأن عدم القدرة على تلبية هذا الطلب. قبل بضع سنوات، لم تراعِ توقعاتنا الطلب على الطاقة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الغاز... فإذا كان الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يبلغ حاليًا 400 مليون طن سنويا، فسيصل بحلول عام 2035 إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا، أي بزيادة تُقارب 300 مليون طن".

https://sarabic.ae/20260711/قطر-تتصدر-والسعودية-تحقق-أكبر-قفزة-قائمة-أكبر-10-دول-عربية-إنتاجا-للغاز-1115119494.html

https://sarabic.ae/20260306/وزارة-الطاقة-القطرية-إنتاج-الغاز-المسال-في-البلاد-معلق-إلى-حين-توقف-العمليات-القتالية-1111147984.html

قطر

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي