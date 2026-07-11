https://sarabic.ae/20260711/قطر-تتصدر-والسعودية-تحقق-أكبر-قفزة-قائمة-أكبر-10-دول-عربية-إنتاجا-للغاز-1115119494.html
قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغاز
قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغاز
سبوتنيك عربي
واصلت الدول العربية تعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمي خلال عام 2025، مع ارتفاع إجمالي إنتاج أكبر 10 دول عربية إلى 614.4 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 مليارات متر... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T07:00+0000
2026-07-11T07:00+0000
2026-07-11T07:00+0000
اقتصاد
العالم العربي
السعودية
مصر
قطر
سلطنة عمان
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0b/1115119103_0:0:1736:977_1920x0_80_0_0_c461f68293704735405213339a6103ae.jpg
وتصدّرت قطر قائمة أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز خلال 2025 بإجمالي 183.5 مليار متر مكعب، تلتها السعودية في المركز الثاني بإنتاج 133.8 مليار متر مكعب، ثم الجزائر بـ98 مليار متر مكعب، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث منصة "الطاقة". وسجلت السعودية أكبر زيادة في الإنتاج عربيا، بعدما ارتفع إنتاجها بنحو 10.2 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، بدعم من بدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر مشروع للغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن خطط تستهدف تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بإنتاج 58.6 مليار متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بـ45.6 مليار متر مكعب، بينما تراجعت مصر إلى المركز السادس بعد انخفاض إنتاجها إلى 40.8 مليار متر مكعب، مسجلة أكبر نسبة تراجع بين الدول العربية بلغت 14%. وضمت بقية القائمة البحرين في المركز السابع بإنتاج 16 مليار متر مكعب، ثم الكويت بـ15.5 مليار متر مكعب، وليبيا بـ11.7 مليار متر مكعب، فيما جاء العراق في المركز العاشر بإنتاج 10.9 مليار متر مكعب. وتواصل قطر تنفيذ مشروعات توسعة حقل الشمال لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما تركز السعودية والإمارات على تطوير موارد الغاز غير التقليدي، في وقت ارتفع فيه الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي إلى 4.20 تريليون متر مكعب خلال عام 2025، ما يعكس استمرار تنامي الطلب على هذا المصدر الحيوي للطاقة.
https://sarabic.ae/20260703/حضور-عربي-وقفزة-سعودية-من-يتصدر-قائمة-أكبر-10-دول-منتجة-للغاز-في-العالم؟-1114908072.html
https://sarabic.ae/20260703/أسعار-الغاز-الأوروبية-ترتفع-مجددا-وسط-تقلبات-السوق-العالمية-1114929740.html
السعودية
مصر
قطر
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0b/1115119103_289:0:1736:1085_1920x0_80_0_0_afdf7f618258ea511839e33717bc24a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, مصر, قطر, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, مصر, قطر, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة
قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغاز
واصلت الدول العربية تعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمي خلال عام 2025، مع ارتفاع إجمالي إنتاج أكبر 10 دول عربية إلى 614.4 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بنمو الإنتاج في عدد من الدول، وفي مقدمتها قطر والمملكة العربية السعودية.
وتصدّرت قطر قائمة أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز خلال 2025 بإجمالي 183.5 مليار متر مكعب، تلتها السعودية في المركز الثاني بإنتاج 133.8 مليار متر مكعب، ثم الجزائر بـ98 مليار متر مكعب، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث منصة
"الطاقة".
وسجلت السعودية أكبر زيادة في الإنتاج عربيا، بعدما ارتفع إنتاجها بنحو 10.2 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، بدعم من بدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر مشروع للغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن خطط تستهدف تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بإنتاج 58.6 مليار متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بـ45.6 مليار متر مكعب، بينما تراجعت مصر إلى المركز السادس بعد انخفاض إنتاجها إلى 40.8 مليار متر مكعب، مسجلة أكبر نسبة تراجع بين الدول العربية بلغت 14%.
وضمت بقية القائمة البحرين في المركز السابع بإنتاج 16 مليار متر مكعب، ثم الكويت بـ15.5 مليار متر مكعب، وليبيا بـ11.7 مليار متر مكعب، فيما جاء العراق في المركز العاشر بإنتاج 10.9 مليار متر مكعب.
وتواصل قطر تنفيذ مشروعات توسعة حقل الشمال لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما تركز السعودية والإمارات على تطوير موارد الغاز غير التقليدي، في وقت ارتفع فيه الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي إلى 4.20 تريليون متر مكعب خلال عام 2025، ما يعكس استمرار تنامي الطلب على هذا المصدر الحيوي للطاقة.