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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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من الملعب
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المقهى الثقافي
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغاز
قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغاز
سبوتنيك عربي
واصلت الدول العربية تعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمي خلال عام 2025، مع ارتفاع إجمالي إنتاج أكبر 10 دول عربية إلى 614.4 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 مليارات متر... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T07:00+0000
2026-07-11T07:00+0000
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وتصدّرت قطر قائمة أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز خلال 2025 بإجمالي 183.5 مليار متر مكعب، تلتها السعودية في المركز الثاني بإنتاج 133.8 مليار متر مكعب، ثم الجزائر بـ98 مليار متر مكعب، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث منصة "الطاقة". وسجلت السعودية أكبر زيادة في الإنتاج عربيا، بعدما ارتفع إنتاجها بنحو 10.2 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، بدعم من بدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر مشروع للغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن خطط تستهدف تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بإنتاج 58.6 مليار متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بـ45.6 مليار متر مكعب، بينما تراجعت مصر إلى المركز السادس بعد انخفاض إنتاجها إلى 40.8 مليار متر مكعب، مسجلة أكبر نسبة تراجع بين الدول العربية بلغت 14%. وضمت بقية القائمة البحرين في المركز السابع بإنتاج 16 مليار متر مكعب، ثم الكويت بـ15.5 مليار متر مكعب، وليبيا بـ11.7 مليار متر مكعب، فيما جاء العراق في المركز العاشر بإنتاج 10.9 مليار متر مكعب. وتواصل قطر تنفيذ مشروعات توسعة حقل الشمال لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما تركز السعودية والإمارات على تطوير موارد الغاز غير التقليدي، في وقت ارتفع فيه الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي إلى 4.20 تريليون متر مكعب خلال عام 2025، ما يعكس استمرار تنامي الطلب على هذا المصدر الحيوي للطاقة.
https://sarabic.ae/20260703/حضور-عربي-وقفزة-سعودية-من-يتصدر-قائمة-أكبر-10-دول-منتجة-للغاز-في-العالم؟-1114908072.html
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, مصر, قطر, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, مصر, قطر, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة

قطر تتصدر والسعودية تحقق أكبر قفزة... قائمة أكبر 10 دول عربية إنتاجا للغاز

07:00 GMT 11.07.2026
© Photo / Unsplash/ Christian Harbصناعة الغاز
صناعة الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Photo / Unsplash/ Christian Harb
تابعنا عبر
واصلت الدول العربية تعزيز مكانتها في سوق الغاز العالمي خلال عام 2025، مع ارتفاع إجمالي إنتاج أكبر 10 دول عربية إلى 614.4 مليار متر مكعب، بزيادة 6.4 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بنمو الإنتاج في عدد من الدول، وفي مقدمتها قطر والمملكة العربية السعودية.
وتصدّرت قطر قائمة أكبر الدول العربية إنتاجا للغاز خلال 2025 بإجمالي 183.5 مليار متر مكعب، تلتها السعودية في المركز الثاني بإنتاج 133.8 مليار متر مكعب، ثم الجزائر بـ98 مليار متر مكعب، وفق أحدث بيانات وحدة أبحاث منصة "الطاقة".
وسجلت السعودية أكبر زيادة في الإنتاج عربيا، بعدما ارتفع إنتاجها بنحو 10.2 مليارات متر مكعب مقارنة بعام 2024، بدعم من بدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر مشروع للغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن خطط تستهدف تعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
حضور عربي وقفزة سعودية... من يتصدر قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز في العالم؟
3 يوليو, 06:43 GMT
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بإنتاج 58.6 مليار متر مكعب، تلتها سلطنة عمان بـ45.6 مليار متر مكعب، بينما تراجعت مصر إلى المركز السادس بعد انخفاض إنتاجها إلى 40.8 مليار متر مكعب، مسجلة أكبر نسبة تراجع بين الدول العربية بلغت 14%.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية
3 يوليو, 19:24 GMT
وضمت بقية القائمة البحرين في المركز السابع بإنتاج 16 مليار متر مكعب، ثم الكويت بـ15.5 مليار متر مكعب، وليبيا بـ11.7 مليار متر مكعب، فيما جاء العراق في المركز العاشر بإنتاج 10.9 مليار متر مكعب.
وتواصل قطر تنفيذ مشروعات توسعة حقل الشمال لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما تركز السعودية والإمارات على تطوير موارد الغاز غير التقليدي، في وقت ارتفع فيه الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي إلى 4.20 تريليون متر مكعب خلال عام 2025، ما يعكس استمرار تنامي الطلب على هذا المصدر الحيوي للطاقة.
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