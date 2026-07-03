أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية

عربي
الكرملين: الجيش الروسي يحرر كونستانتينوفكا بالكامل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
16:03 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
24 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260703/أسعار-الغاز-الأوروبية-ترتفع-مجددا-وسط-تقلبات-السوق-العالمية-1114929740.html
أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية
أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، بنسبة 3%، لتصل إلى 534 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T19:24+0000
2026-07-03T19:24+0000
قطع إمداد الغاز
بورصة
بورصة لندن
توريد غاز
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098500897_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_c9c8ff2078fef27e1c4a10ff86610a96.jpg
وافتتحت عقود الغاز الآجلة لشهر أغسطس/آب (الأقرب استحقاقًا) وفق مؤشر "TTF" (أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا، ويقع في هولندا) التداول عند 525.6 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 1.2% ، فيما سجل السعر الأدنى خلال الجلسة 519.1 دولارًا.بدأت أسعار الغاز في أوروبا بالارتفاع في 2 مارس/آذار، وهو أول يوم تداول، عقب بدء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها خلال فترة الصراع في 19 مارس/آذار، عندما وصلت إلى 853.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن خفضت قطر، أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، إنتاجها بشكل حاد.ومع ذلك، كانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022. إذ لم تشهد مراكز تداول وتوزيع الغاز في أوروبا، منذ بدء عملها عام 1996، مستويات مرتفعة ومستقرة مماثلة. وقد سجلت الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها في بداية ربيع عام 2022، عندما بلغت 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
https://sarabic.ae/20260703/رغم-العقوباتالاتحاد-الأوروبي-يرفع-وارداته-من-الغاز-الروسي-المسال-1114915811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098500897_26:0:1937:1433_1920x0_80_0_0_ae85538dbe6014a7f0aa0305f39ee6d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطع إمداد الغاز, بورصة, بورصة لندن, توريد غاز, اقتصاد
قطع إمداد الغاز, بورصة, بورصة لندن, توريد غاز, اقتصاد

أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية

19:24 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، بنسبة 3%، لتصل إلى 534 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن.
وافتتحت عقود الغاز الآجلة لشهر أغسطس/آب (الأقرب استحقاقًا) وفق مؤشر "TTF" (أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا، ويقع في هولندا) التداول عند 525.6 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 1.2% ، فيما سجل السعر الأدنى خلال الجلسة 519.1 دولارًا.

وبلغ أعلى مستوى 541 دولارًا بارتفاع 4.2%، وفي آخر التداولات، بلغت العقود الآجلة 533.5 دولارًا بارتفاع 2.8% ويُحسب تغير الأسعار مقارنة بسعر التسوية لليوم السابق، والذي بلغ 519.1 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

خطوط غاز - محطة ضغط غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال
11:49 GMT
بدأت أسعار الغاز في أوروبا بالارتفاع في 2 مارس/آذار، وهو أول يوم تداول، عقب بدء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها خلال فترة الصراع في 19 مارس/آذار، عندما وصلت إلى 853.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن خفضت قطر، أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، إنتاجها بشكل حاد.

ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال شهر مارس/آذار بنحو 60% مقارنة بشهر فبراير/شباط. ثم انخفضت الأسعار في أبريل/نيسان بنسبة 14%، وارتفعت في مايو/أيار بنسبة 5%، قبل أن تعود للتراجع في يونيو/حزيران بنسبة 6%.

ومع ذلك، كانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022. إذ لم تشهد مراكز تداول وتوزيع الغاز في أوروبا، منذ بدء عملها عام 1996، مستويات مرتفعة ومستقرة مماثلة. وقد سجلت الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها في بداية ربيع عام 2022، عندما بلغت 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала