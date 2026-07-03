https://sarabic.ae/20260703/أسعار-الغاز-الأوروبية-ترتفع-مجددا-وسط-تقلبات-السوق-العالمية-1114929740.html
أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية
أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، بنسبة 3%، لتصل إلى 534 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
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وافتتحت عقود الغاز الآجلة لشهر أغسطس/آب (الأقرب استحقاقًا) وفق مؤشر "TTF" (أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا، ويقع في هولندا) التداول عند 525.6 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 1.2% ، فيما سجل السعر الأدنى خلال الجلسة 519.1 دولارًا.بدأت أسعار الغاز في أوروبا بالارتفاع في 2 مارس/آذار، وهو أول يوم تداول، عقب بدء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها خلال فترة الصراع في 19 مارس/آذار، عندما وصلت إلى 853.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن خفضت قطر، أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، إنتاجها بشكل حاد.ومع ذلك، كانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022. إذ لم تشهد مراكز تداول وتوزيع الغاز في أوروبا، منذ بدء عملها عام 1996، مستويات مرتفعة ومستقرة مماثلة. وقد سجلت الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها في بداية ربيع عام 2022، عندما بلغت 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
https://sarabic.ae/20260703/رغم-العقوباتالاتحاد-الأوروبي-يرفع-وارداته-من-الغاز-الروسي-المسال-1114915811.html
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قطع إمداد الغاز, بورصة, بورصة لندن, توريد غاز, اقتصاد
قطع إمداد الغاز, بورصة, بورصة لندن, توريد غاز, اقتصاد
أسعار الغاز الأوروبية ترتفع مجددا وسط تقلبات السوق العالمية
ارتفعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية، اليوم الجمعة، بنسبة 3%، لتصل إلى 534 دولارا لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن.
وافتتحت عقود الغاز الآجلة لشهر أغسطس/آب (الأقرب استحقاقًا) وفق مؤشر "TTF" (أكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا، ويقع في هولندا) التداول عند 525.6 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 1.2% ، فيما سجل السعر الأدنى خلال الجلسة 519.1 دولارًا.
وبلغ أعلى مستوى 541 دولارًا بارتفاع 4.2%، وفي آخر التداولات، بلغت العقود الآجلة 533.5 دولارًا بارتفاع 2.8% ويُحسب تغير الأسعار مقارنة بسعر التسوية لليوم السابق، والذي بلغ 519.1 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
بدأت أسعار الغاز في أوروبا بالارتفاع
في 2 مارس/آذار، وهو أول يوم تداول، عقب بدء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها خلال فترة الصراع في 19 مارس/آذار، عندما وصلت إلى 853.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن خفضت قطر، أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، إنتاجها بشكل حاد.
ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال شهر مارس/آذار بنحو 60% مقارنة بشهر فبراير/شباط. ثم انخفضت الأسعار في أبريل/نيسان بنسبة 14%، وارتفعت في مايو/أيار بنسبة 5%، قبل أن تعود للتراجع في يونيو/حزيران بنسبة 6%.
ومع ذلك، كانت أسعار الغاز أعلى بكثير خلال عامي 2021 و2022. إذ لم تشهد مراكز تداول وتوزيع الغاز في أوروبا
، منذ بدء عملها عام 1996، مستويات مرتفعة ومستقرة مماثلة. وقد سجلت الأسعار أعلى مستوى تاريخي لها في بداية ربيع عام 2022، عندما بلغت 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.