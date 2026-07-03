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https://sarabic.ae/20260703/رغم-العقوباتالاتحاد-الأوروبي-يرفع-وارداته-من-الغاز-الروسي-المسال-1114915811.html
رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال
رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال
سبوتنيك عربي
سجّل الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو ارتفاعًا في وارداته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإمدادات من مختلف المناطق المصدّرة للغاز. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T11:49+0000
2026-07-03T11:49+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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اقتصاد
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ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات من شركة "بروغيل" للتحليلات، فقد ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب، وخلال الفترة من يناير/كاون الثاني، إلى يونيو/حزيران، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.412 مليار متر مكعب.أما واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القادم من الدول الأمريكية (الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو)، فقد بلغت في يونيو 5.78 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعًا بنسبة 24.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.786 مليار متر مكعب.وبالنسبة للواردات من الدول الإفريقية، فقد بلغت في يونيو 1.299 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 23.1% لتصل إلى 7.125 مليار متر مكعب.
https://sarabic.ae/20260702/وكالة-أوروبية-ارتفاع-واردات-الإتحاد-الأوروبي-من-الغاز-الروسي-في-2026-بعد-حظر-العقود-الجديدة--1114876807.html
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الروسية-رفض-ألمانيا-الغاز-الروسي-يدمر-بنيتها-التحتية-للطاقة-1114839609.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد

رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال

11:49 GMT 03.07.2026
© Sputnikخطوط غاز - محطة ضغط غاز
خطوط غاز - محطة ضغط غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
سجّل الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو ارتفاعًا في وارداته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإمدادات من مختلف المناطق المصدّرة للغاز.
ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات من شركة "بروغيل" للتحليلات، فقد ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب،

وبين تحليل "سبوتنيك" أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي في شهر مارس/آذار الماضي، سجل أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2019، حيث بلغت 2.459 مليار متر مكعب. وبعد ذلك، تراجعت الكميات تراجعا طفيفا، لكنها استمرت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، رغم بدء الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطط تدريجية للتخلي عن واردات الغاز من روسيا.

محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
وكالة أوروبية: ارتفاع واردات الاتحاد من الغاز الروسي بعد حظر العقود الجديدة
أمس, 04:19 GMT
وخلال الفترة من يناير/كاون الثاني، إلى يونيو/حزيران، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.412 مليار متر مكعب.
في المقابل، سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال من دول الشرق الأوسط خلال شهر يونيو صفرًا للشهر الثاني على التوالي، وذلك على خلفية توقف الإنتاج في قطر. كما انخفضت هذه الواردات خلال الفترة من يناير إلى يونيو بمقدار 2.5 مرة لتصل إلى 2.601 مليار متر مكعب.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الخارجية الروسية: رفض ألمانيا الغاز الروسي يدمر بنيتها التحتية للطاقة
30 يونيو, 13:22 GMT
أما واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القادم من الدول الأمريكية (الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو)، فقد بلغت في يونيو 5.78 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعًا بنسبة 24.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.786 مليار متر مكعب.
وبالنسبة للواردات من الدول الإفريقية، فقد بلغت في يونيو 1.299 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 23.1% لتصل إلى 7.125 مليار متر مكعب.
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