https://sarabic.ae/20260703/رغم-العقوباتالاتحاد-الأوروبي-يرفع-وارداته-من-الغاز-الروسي-المسال-1114915811.html
رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال
رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال
سبوتنيك عربي
سجّل الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو ارتفاعًا في وارداته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإمدادات من مختلف المناطق المصدّرة للغاز. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T11:49+0000
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ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات من شركة "بروغيل" للتحليلات، فقد ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب، وخلال الفترة من يناير/كاون الثاني، إلى يونيو/حزيران، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.412 مليار متر مكعب.أما واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القادم من الدول الأمريكية (الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو)، فقد بلغت في يونيو 5.78 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعًا بنسبة 24.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.786 مليار متر مكعب.وبالنسبة للواردات من الدول الإفريقية، فقد بلغت في يونيو 1.299 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 23.1% لتصل إلى 7.125 مليار متر مكعب.
https://sarabic.ae/20260702/وكالة-أوروبية-ارتفاع-واردات-الإتحاد-الأوروبي-من-الغاز-الروسي-في-2026-بعد-حظر-العقود-الجديدة--1114876807.html
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-الروسية-رفض-ألمانيا-الغاز-الروسي-يدمر-بنيتها-التحتية-للطاقة-1114839609.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد
رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال
سجّل الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو ارتفاعًا في وارداته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإمدادات من مختلف المناطق المصدّرة للغاز.
ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات من شركة "بروغيل" للتحليلات، فقد ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب،
وبين تحليل "سبوتنيك" أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي في شهر مارس/آذار الماضي، سجل أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2019، حيث بلغت 2.459 مليار متر مكعب. وبعد ذلك، تراجعت الكميات تراجعا طفيفا، لكنها استمرت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، رغم بدء الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطط تدريجية للتخلي عن واردات الغاز من روسيا.
وخلال الفترة من يناير/كاون الثاني، إلى يونيو/حزيران، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي
من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.412 مليار متر مكعب.
في المقابل، سجلت واردات الغاز الطبيعي المسال من دول الشرق الأوسط خلال شهر يونيو صفرًا للشهر الثاني على التوالي، وذلك على خلفية توقف الإنتاج في قطر. كما انخفضت هذه الواردات خلال الفترة من يناير إلى يونيو بمقدار 2.5 مرة لتصل إلى 2.601 مليار متر مكعب.
أما واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القادم من الدول الأمريكية (الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو)، فقد بلغت في يونيو 5.78 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعًا بنسبة 24.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.786 مليار متر مكعب.
وبالنسبة للواردات من الدول الإفريقية
، فقد بلغت في يونيو 1.299 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 23.1% لتصل إلى 7.125 مليار متر مكعب.