https://sarabic.ae/20260703/رغم-العقوباتالاتحاد-الأوروبي-يرفع-وارداته-من-الغاز-الروسي-المسال-1114915811.html

رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال

رغم العقوبات...الاتحاد الأوروبي يرفع وارداته من الغاز الروسي المسال

سبوتنيك عربي

سجّل الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو ارتفاعًا في وارداته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإمدادات من مختلف المناطق المصدّرة للغاز. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T11:49+0000

2026-07-03T11:49+0000

2026-07-03T11:49+0000

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ووفقا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك"، لبيانات من شركة "بروغيل" للتحليلات، فقد ارتفعت واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال شهر يونيو/ حزيران، بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.169 مليار متر مكعب، وخلال الفترة من يناير/كاون الثاني، إلى يونيو/حزيران، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.412 مليار متر مكعب.أما واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال القادم من الدول الأمريكية (الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو)، فقد بلغت في يونيو 5.78 مليار متر مكعب، مسجلة تراجعًا بنسبة 24.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.786 مليار متر مكعب.وبالنسبة للواردات من الدول الإفريقية، فقد بلغت في يونيو 1.299 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 23.1% لتصل إلى 7.125 مليار متر مكعب.

https://sarabic.ae/20260702/وكالة-أوروبية-ارتفاع-واردات-الإتحاد-الأوروبي-من-الغاز-الروسي-في-2026-بعد-حظر-العقود-الجديدة--1114876807.html

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