https://sarabic.ae/20260702/وكالة-أوروبية-ارتفاع-واردات-الإتحاد-الأوروبي-من-الغاز-الروسي-في-2026-بعد-حظر-العقود-الجديدة--1114876807.html
وكالة أوروبية: ارتفاع واردات الإتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بعد حظر العقود الجديدة
وكالة أوروبية: ارتفاع واردات الإتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بعد حظر العقود الجديدة
سبوتنيك عربي
أظهر أول تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة، أمس الأربعاء، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي خلال الأشهر الأولى من... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T04:19+0000
2026-07-02T04:19+0000
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وجاء في التقرير: "بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، ارتفعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11%. وبالنظر تحديدا إلى الفترة منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ "18 آذار/مارس 2026"، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17% خلال الفترة من 18 آذار/مارس إلى 31 أيار/مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، رغم حظر واردات الغاز الطبيعي المسال قصيرة الأجل منذ نيسان/أبريل 2026".وأوضحت الوكالة أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، من بينها "تسريع عمليات التسليم قبل دخول القيود الأكثر تشددا حيز التنفيذ."وهكذا، استوردت دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة 933 مليون دولار، مقارنةً بـ508.3 مليون دولار، في فبراير/ شباط الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.8 ضعف في الواردات خلال شهر.وكانت إسبانيا (بقيمة إمدادات تبلغ 358.9 مليون دولار)، وفرنسا (320.4 مليون دولار)، وبلجيكا (253.8 مليون دولار) أكبر مشتري الغاز المسال من روسيا في الاتحاد الأوروبي، وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي استوردتها دول الاتحاد الأوروبي، أعلى مستوى لها، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت واردات دول في الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%، وفقًا لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الأمريكي.وتؤكد موسكو مرارا أنها قادرة على التكيّف مع ضغوط العقوبات الغربية، التي بدأت منذ سنوات وتتضاعف بشكل مستمر، مشيرة إلى أن خصومها يفتقرون إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه السياسة. كما طُرحت داخل الدول الغربية نفسها آراء متكررة تفيد بعدم فعالية هذه القيود.
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روسيا, الإتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد, قطاع الطاقة
روسيا, الإتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد, قطاع الطاقة
وكالة أوروبية: ارتفاع واردات الإتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بعد حظر العقود الجديدة
04:19 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 04:21 GMT 02.07.2026)
أظهر أول تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة، أمس الأربعاء، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بعد دخول حظر العقود الجديدة حيز التنفيذ، لم تنخفض، بل ارتفعت.
وجاء في التقرير: "بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، ارتفعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11%. وبالنظر تحديدا إلى الفترة منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ "18 آذار/مارس 2026"، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17% خلال الفترة من 18 آذار/مارس إلى 31 أيار/مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، رغم حظر واردات الغاز الطبيعي المسال قصيرة الأجل منذ نيسان/أبريل 2026".
وأضاف: "كما ارتفعت واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 5% على أساس سنوي للفترة نفسها من 18 آذار/مارس حتى نهاية أيار/مايو".
وأوضحت الوكالة أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، من بينها "تسريع عمليات التسليم قبل دخول القيود الأكثر تشددا حيز التنفيذ."
وكان الاتحاد الأوروبي، تقريبًا، ضاعف مشترياته الشهرية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، في مارس/ آذار الماضي، متجاوزًا 900 مليون دولار، وفقًا لتقديرات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات".
وهكذا، استوردت دول الاتحاد الأوروبي
في مارس الماضي، غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة 933 مليون دولار، مقارنةً بـ508.3 مليون دولار، في فبراير/ شباط الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.8 ضعف في الواردات خلال شهر.
وكانت إسبانيا (بقيمة إمدادات تبلغ 358.9 مليون دولار)، وفرنسا (320.4 مليون دولار)، وبلجيكا (253.8 مليون دولار) أكبر مشتري الغاز المسال من روسيا في الاتحاد الأوروبي، وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال الروسي
، التي استوردتها دول الاتحاد الأوروبي، أعلى مستوى لها، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.
وفي وقت سابق، أفاد تقرير صادر عن معهد مالي أمريكي، بأن الاتحاد الأوروبي استورد كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ففي الربع الأول من عام 2026، استوردت دول الاتحاد الأوروبي كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت واردات دول في الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%، وفقًا لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الأمريكي.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في 23 أبريل/ نيسان الماضي، عن حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا، موسعًا القيود على قطاع الطاقة، بما في ذلك استخراج النفط وتكريره ونقله، كما أعلن عن العمل على حزمة العقوبات الـ21.
وتؤكد موسكو مرارا أنها قادرة على التكيّف مع ضغوط العقوبات الغربية
، التي بدأت منذ سنوات وتتضاعف بشكل مستمر، مشيرة إلى أن خصومها يفتقرون إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه السياسة. كما طُرحت داخل الدول الغربية نفسها آراء متكررة تفيد بعدم فعالية هذه القيود.