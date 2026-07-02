https://sarabic.ae/20260702/وكالة-أوروبية-ارتفاع-واردات-الإتحاد-الأوروبي-من-الغاز-الروسي-في-2026-بعد-حظر-العقود-الجديدة--1114876807.html

وكالة أوروبية: ارتفاع واردات الإتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بعد حظر العقود الجديدة

وكالة أوروبية: ارتفاع واردات الإتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بعد حظر العقود الجديدة

سبوتنيك عربي

أظهر أول تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة، أمس الأربعاء، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي خلال الأشهر الأولى من... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T04:19+0000

2026-07-02T04:19+0000

2026-07-02T04:21+0000

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وجاء في التقرير: "بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، ارتفعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 7% على أساس سنوي، فيما زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11%. وبالنظر تحديدا إلى الفترة منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ "18 آذار/مارس 2026"، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 17% خلال الفترة من 18 آذار/مارس إلى 31 أيار/مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، رغم حظر واردات الغاز الطبيعي المسال قصيرة الأجل منذ نيسان/أبريل 2026".وأوضحت الوكالة أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، من بينها "تسريع عمليات التسليم قبل دخول القيود الأكثر تشددا حيز التنفيذ."وهكذا، استوردت دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة 933 مليون دولار، مقارنةً بـ508.3 مليون دولار، في فبراير/ شباط الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.8 ضعف في الواردات خلال شهر.وكانت إسبانيا (بقيمة إمدادات تبلغ 358.9 مليون دولار)، وفرنسا (320.4 مليون دولار)، وبلجيكا (253.8 مليون دولار) أكبر مشتري الغاز المسال من روسيا في الاتحاد الأوروبي، وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي استوردتها دول الاتحاد الأوروبي، أعلى مستوى لها، منذ يناير/ كانون الثاني 2025.وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت واردات دول في الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%، وفقًا لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الأمريكي.وتؤكد موسكو مرارا أنها قادرة على التكيّف مع ضغوط العقوبات الغربية، التي بدأت منذ سنوات وتتضاعف بشكل مستمر، مشيرة إلى أن خصومها يفتقرون إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه السياسة. كما طُرحت داخل الدول الغربية نفسها آراء متكررة تفيد بعدم فعالية هذه القيود.

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روسيا, الإتحاد الأوروبي, العالم, اقتصاد, قطاع الطاقة