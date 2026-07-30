https://sarabic.ae/20260730/إعلام-الولايات-المتحدة-لا-تزال-تعتمد-على-روسيا-في-تخصيب-اليورانيوم-1115632350.html
إعلام: الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على روسيا في تخصيب اليورانيوم
إعلام: الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على روسيا في تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على روسيا في تخصيب اليورانيوم. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T15:03+0000
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وذكرت تلك الوسائل أن الصناعة النووية الأمريكية تظل تعتمد بشكل كبير على موسكو للحصول على اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم في المفاعلات التي تنتج نحو خمس الكهرباء في البلاد، وبذلك تؤدي هذه الحقيقة إلى تعقيد عملية إنهاء شراء الوقود النووي بحلول عام 2028.وصدر مشروع قانون أمريكي، في منتصف يوليو/تموز، يلزم الرئيس الأمريكي باتخاذ خطوات لضمان فرض حظر كامل على واردات اليورانيوم الروسي، بما في ذلك منتجات المؤسسة الروسية للطاقة "روساتوم"، وفرض عقوبات منتظمة على إدارة الشركة الحكومية.وحظرت الولايات المتحدة رسميا استيراد اليورانيوم الروسي في وقت مبكر من مايو/أيار 2024، لكنها تركت ثغرة في شكل تصاريح مؤقتة حتى عام 2028، في حالة عدم وجود بدائل للشركات الأمريكية.وردًا على ذلك، فرضت روسيا أيضاً قيوداً على صادرات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، لكنها احتفظت بالقدرة على التوريد بموجب تراخيص لمرة واحدة، مما سمح باستمرار التجارة ضمن الاستثناءات المتفق عليها.احتياطيات تكفي 80 عاما... دولة عربية تعلن امتلاكها 42 ألف طن من اليورانيوم
https://sarabic.ae/20260616/الاتحاد-الأوروبي-يرفع-حجم-واردات-اليورانيوم-من-روسيا-بنحو-ثمانية-أضعاف-1114381269.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على روسيا في تخصيب اليورانيوم
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على روسيا في تخصيب اليورانيوم.
وذكرت تلك الوسائل أن الصناعة النووية الأمريكية تظل تعتمد بشكل كبير على موسكو للحصول على اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم في المفاعلات التي تنتج نحو خمس الكهرباء في البلاد، وبذلك تؤدي هذه الحقيقة إلى تعقيد عملية إنهاء شراء الوقود النووي بحلول عام 2028.
وتستشهد الوكالة الامريكية ببيانات من تقرير مكتب معلومات الطاقة الأمريكي حول تسويق اليورانيوم، والذي بموجبه اشترى مشغلو المفاعلات الأمريكيون، العام الماضي، من روسيا حوالي 3.28 مليون وحدة من أعمال فصل اليورانيوم(SWU) وهو ما يمثل ما يقرب من 26% من إجمالي المشتريات. وأضافت أن المصادر الأجنبية، في عام 2025، قدمت 77% من خدمات تخصيب اليورانيوم، وأصبحت روسيا أكبر مصدر منفرد.
وصدر مشروع قانون أمريكي، في منتصف يوليو/تموز، يلزم الرئيس الأمريكي باتخاذ خطوات لضمان فرض حظر كامل على واردات اليورانيوم الروسي، بما في ذلك منتجات المؤسسة الروسية للطاقة "روساتوم"، وفرض عقوبات منتظمة على إدارة الشركة الحكومية.
وحظرت الولايات المتحدة رسميا استيراد اليورانيوم الروسي في وقت مبكر من مايو/أيار 2024، لكنها تركت ثغرة في شكل تصاريح مؤقتة حتى عام 2028، في حالة عدم وجود بدائل للشركات الأمريكية.
وردًا على ذلك، فرضت روسيا أيضاً قيوداً على صادرات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، لكنها احتفظت بالقدرة على التوريد بموجب تراخيص لمرة واحدة، مما سمح باستمرار التجارة ضمن الاستثناءات المتفق عليها.