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https://sarabic.ae/20260616/الاتحاد-الأوروبي-يرفع-حجم-واردات-اليورانيوم-من-روسيا-بنحو-ثمانية-أضعاف-1114381269.html
الاتحاد الأوروبي يرفع حجم واردات اليورانيوم من روسيا بنحو ثمانية أضعاف
الاتحاد الأوروبي يرفع حجم واردات اليورانيوم من روسيا بنحو ثمانية أضعاف
سبوتنيك عربي
رفع الاتحاد الأوروبي وارداته من اليورانيوم المخصب من روسيا بنحو ثمانية أضعاف، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى أبريل/ نيسان من هذا العام مقارنةً بالفترة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T04:51+0000
2026-06-16T05:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبلغ إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم الروسي المخصب خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 ما قيمته 163.5 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 7.9 أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.في حين بلغت قيمة صادراته في أبريل 89.8 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 1.5 ضعف مقارنةً بشهر مارس/ آذار.ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي خلال أربع سنوات من التخلي عن اليورانيوم الروسي، إذ لا تزال روسيا تؤمّن جزءًا ملحوظًا من إمدادات هذا العنصر، ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025 شكلت الإمدادات الروسية ما يقرب من عُشر واردات أوروبا، وفق ما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات "يوروستات".ووفقًا للحسابات، زاد الاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرًا من عام 2025 مشترياته من اليورانيوم الروسي المخصب بنسبة ربع على أساس سنوي، لتصل إلى 180.9 مليون يورو. ونتيجة لذلك أصبحت روسيا خامس أكبر مصدر لهذا العنصر إلى السوق الأوروبية، متجاوزة كندا. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن خطط لحظر استيراد اليورانيوم الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وقّع قانونًا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي، مع السماح باستمرار هذه الإمدادات حتى عام 2028 فقط في حالات منفصلة.وقبل فرض العقوبات المناهضة لروسيا، كانت روسيا أكبر مورّد لليورانيوم إلى الاتحاد الأوروبي؛ ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفّرت البلاد 36% من إجمالي إمدادات اليورانيوم المخصب إلى السوق الأوروبية.الاتحاد الأوروبي يفشل في الاستغناء عن اليورانيوم الروسي خلال أربع سنوات
https://sarabic.ae/20250915/وزير-الطاقة-الأمريكي-واشنطن-ليست-مستعدة-للتخلي-تماما-عن-اليورانيوم-الروسي-1104885592.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يرفع حجم واردات اليورانيوم من روسيا بنحو ثمانية أضعاف

04:51 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 05:21 GMT 16.06.2026)
© AP Photoمنجم يورانيوم
منجم يورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo
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رفع الاتحاد الأوروبي وارداته من اليورانيوم المخصب من روسيا بنحو ثمانية أضعاف، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى أبريل/ نيسان من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات منظمة "يوروستات".
وبلغ إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم الروسي المخصب خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 ما قيمته 163.5 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 7.9 أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغت قيمة صادراته في أبريل 89.8 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 1.5 ضعف مقارنةً بشهر مارس/ آذار.

وتُعد هذه الكميات الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وهذا العام، اشترت فرنسا مادة اليورانيوم من روسيًا بقيمة 141.2 مليون يورو، وألمانيا بقيمة 13.8 مليون يورو، وهولندا بقيمة تقارب 8.6 مليون يورو.

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي خلال أربع سنوات من التخلي عن اليورانيوم الروسي، إذ لا تزال روسيا تؤمّن جزءًا ملحوظًا من إمدادات هذا العنصر، ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025 شكلت الإمدادات الروسية ما يقرب من عُشر واردات أوروبا، وفق ما توصلت إليه وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى بيانات "يوروستات".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
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ووفقًا للحسابات، زاد الاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرًا من عام 2025 مشترياته من اليورانيوم الروسي المخصب بنسبة ربع على أساس سنوي، لتصل إلى 180.9 مليون يورو. ونتيجة لذلك أصبحت روسيا خامس أكبر مصدر لهذا العنصر إلى السوق الأوروبية، متجاوزة كندا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن خطط لحظر استيراد اليورانيوم الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، وعلى خلاف الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وقّع قانونًا يحظر استيراد اليورانيوم الروسي، مع السماح باستمرار هذه الإمدادات حتى عام 2028 فقط في حالات منفصلة.
وقبل فرض العقوبات المناهضة لروسيا، كانت روسيا أكبر مورّد لليورانيوم إلى الاتحاد الأوروبي؛ ففي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفّرت البلاد 36% من إجمالي إمدادات اليورانيوم المخصب إلى السوق الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي يفشل في الاستغناء عن اليورانيوم الروسي خلال أربع سنوات
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