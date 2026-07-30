https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-إطار-العملية-العسكرية--وزارة-الدفاع-1115618231.html
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي حرر بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريكا ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي، وكراسنويارسكي في... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T09:16+0000
2026-07-30T09:16+0000
2026-07-30T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريكا ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي".وأوضح البيان أنه "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة كراسنويارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن القوات الروسية دمّرت منصة إطلاق صواريخ الدفاع الجوي "بيتشورا" تابعة لقوات نظام كييف.وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 195جندي، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية".وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأكد بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 350 عسكريًا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 220عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".ودمّرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-والبنية-التحتية-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1115613563.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
09:16 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 09:41 GMT 30.07.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي حرر بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريكا ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي، وكراسنويارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريكا ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي".
وأوضح البيان أنه "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة كراسنويارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
وبحسب البيان، فإن القوات الروسية دمّرت منصة إطلاق صواريخ الدفاع الجوي "بيتشورا" تابعة لقوات نظام كييف.
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، و712 مسيرة أوكرانية".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 195جندي، ومركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع الميدانية".
وتابعت الوزارة في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 375 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأكد بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 350 عسكريًا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 220عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمّرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.