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اليمن يرحب بقرار روسيا إعادة افتتاح سفارتها في عدن ويدعو لتعزيز التعاون بين البلدين
اليمن يرحب بقرار روسيا إعادة افتتاح سفارتها في عدن ويدعو لتعزيز التعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
رحّب السفير اليمني في روسيا الاتحادية، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، بقرار وزارة الخارجية الروسية، المتعلق بإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في مدينة عدن، العاصمة... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T11:28+0000
2026-07-30T11:28+0000
2026-07-30T11:32+0000
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وأكد السفير الوحيشي، في بيان صحفي وصل لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" نسخة منه، أن "الخطوة الروسية تعكس موقف موسكو الداعم لليمن وحكومته الشرعية، في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك جهود مكافحة كافة أشكال الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر".وأوضح السفير اليمني لدى موسكو، أن "ذلك يأتي بالتزامن مع التحضيرات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة الحكومية الروسية – اليمنية المشتركة، التي دعت روسيا الاتحادية الصديقة إلى عقد اجتماعاتها في موسكو، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".ولفت إلى "القدرات الكبيرة التي تمتلكها روسيا الاتحادية في دعم اليمن، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومساعدته في مكافحة الإرهاب واجتثاثه من البلاد، إضافة إلى حماية الملاحة في حوض البحر الأحمر، بما يمنع تهديد مسارات الطاقة العالمية وطرق التجارة الدولية، التي تمرّ بالقرب من اليمن ومضيق باب المندب".
https://sarabic.ae/20260728/الخارجية-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-بالسعي-لنقل-نموذج-هرمز-إلى-باب-المندب-1115559672.html
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أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, موسكو, عدن, مضيق باب المندب
أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, موسكو, عدن, مضيق باب المندب
اليمن يرحب بقرار روسيا إعادة افتتاح سفارتها في عدن ويدعو لتعزيز التعاون بين البلدين
11:28 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 11:32 GMT 30.07.2026)
رحّب السفير اليمني في روسيا الاتحادية، الدكتور أحمد سالم الوحيشي، بقرار وزارة الخارجية الروسية، المتعلق بإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، معربًا عن شكره وامتنانه الكبير لهذا القرار.
وأكد السفير الوحيشي، في بيان صحفي وصل لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" نسخة منه، أن "الخطوة الروسية تعكس موقف موسكو الداعم لليمن وحكومته الشرعية، في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك جهود مكافحة كافة أشكال الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر".
وأشار إلى استعداد سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو، لتقديم جميع أشكال التعاون والمساعدة الممكنة للشركات الروسية، بما يعزز نشاطها مع اليمن، في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، موضحًا أن اليمن يمتلك فرصًا استثمارية واعدة رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضح السفير اليمني لدى موسكو، أن "ذلك يأتي بالتزامن مع التحضيرات الجارية
لاستئناف أعمال اللجنة الحكومية الروسية – اليمنية المشتركة، التي دعت روسيا الاتحادية الصديقة إلى عقد اجتماعاتها في موسكو، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وشدد السفير الوحيشي على أهمية تعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية واليمن، باعتبارهما بلدين صديقين، بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، داعيًا الجانب الروسي إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن الدولي، لمواجهة الأنشطة الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن.
ولفت إلى "القدرات الكبيرة التي تمتلكها روسيا الاتحادية في دعم اليمن، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومساعدته في مكافحة الإرهاب واجتثاثه من البلاد، إضافة إلى حماية الملاحة في حوض البحر الأحمر، بما يمنع تهديد مسارات الطاقة العالمية وطرق التجارة الدولية، التي تمرّ بالقرب من اليمن ومضيق باب المندب
".