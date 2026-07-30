https://sarabic.ae/20260730/بيلاؤوسوف-تحرير-موغريتسي-يفتح-آفاقا-جديدة-أمام-القوات-المسلحة-الروسية-للتقدم-1115619420.html
بيلاؤوسوف: تحرير موغريتسي يفتح آفاقا جديدة أمام القوات المسلحة الروسية للتقدم
بيلاؤوسوف: تحرير موغريتسي يفتح آفاقا جديدة أمام القوات المسلحة الروسية للتقدم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، أن تحرير بلدة موغريتسي في مقاطعة سومي، كان نجاحًا إستراتيجيًا للجيش الروسي، ويفتح آفاقًا جديدة للقوات... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T10:34+0000
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2026-07-30T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أكد وزير الدفاع الروسي، أن هذا النجاح الإستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير تقدم عمليات قواتنا".وهنأ وزير الدفاع الروسي، الجنود الذين شاركوا في تحرير البلدة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريتسا ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي".الدفاع الروسية تكشف حصيلة ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-إطار-العملية-العسكرية--وزارة-الدفاع-1115618231.html
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روسيا
بيلاؤوسوف: تحرير موغريتسي يفتح آفاقا جديدة أمام القوات المسلحة الروسية للتقدم
10:34 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 10:37 GMT 30.07.2026)
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الخميس، أن تحرير بلدة موغريتسي في مقاطعة سومي، كان نجاحًا إستراتيجيًا للجيش الروسي، ويفتح آفاقًا جديدة للقوات المسلحة الروسية لتعزيز تقدمها على محاور العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أكد وزير الدفاع الروسي، أن هذا النجاح الإستراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير تقدم عمليات قواتنا".
وشكر بيلاؤوسوف أفراد الخدمة العسكرية على ولائهم لقسمهم العسكري وشجاعتهم وبطولتهم، وأعرب عن ثقته بأن أفراد الوحدات سيواصلون خدمة روسيا بشرف، ما يقرّب النصر.
وهنأ وزير الدفاع الروسي، الجنود الذين شاركوا في تحرير البلدة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش الروسي حرر بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريتسي ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي، وكراسنويارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية على بلدات يورتشينكوفو في مقاطعة خاركوف، وموغريتسا ومالايا سلوبودكا في مقاطعة سومي".