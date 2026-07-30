https://sarabic.ae/20260730/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-مصالح-السودان-تقتضي-التوجه-شرقا-نحو-دول-بريكس-1115639358.html
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": مصالح السودان تقتضي التوجه شرقا نحو دول "بريكس"
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": مصالح السودان تقتضي التوجه شرقا نحو دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن السودان لا ينتظر شيئا من الإدارة الأمريكية، التي فرضت عليه... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T17:53+0000
2026-07-30T17:53+0000
2026-07-30T17:53+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية ظلت تفرض عقوبات مستمرة على السودان لسنوات، إذ استمر الحظر الاقتصادي الأمريكي لمدة عشرين عاما، منذ عام 1997 وحتى عام 2017، عندما تم رفع الحظر الاقتصادي، ثم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورغم ذلك، لا يزال السودان يعاني من صعوبات في التحويلات المصرفية مع معظم دول العالم، وبالتالي فإن التعقيدات لا تزال قائمة ولم يتم رفعها بصورة كاملة.وتابع الناير: "لا شك أن العقوبات تضر بالاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. وجاءت العقوبات الأخيرة بصورة متتالية، تارة على المؤسسات وأخرى على الأفراد. أما فيما يتعلق بالذهب، فقد كان الاتحاد الأوروبي هو من تحدث عنه، بينما لم يتضمن القرار الأمريكي أي حديث عن تعدين الذهب حتى الآن".وأشار الناير إلى أن عدم تناول العقوبات الأمريكية لتعدين الذهب ربما يعود إلى أسباب، من بينها إتاحة الفرصة للمليشيات لتوظيف ذلك من أجل استمرار الحرب، في حين أن الدولة السودانية لديها حكومة وجيش وموازنة وسيادة، وتقوم بتصدير الذهب عبر القنوات الرسمية، بخلاف ما يحدث من جانب المليشيات.وفيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد الذهب السوداني، قال الناير إن السودان، بشكل عام، لا يصدر الذهب إلى الاتحاد الأوروبي، لذا فإن القرار لن يكون له تأثير كبير، لأن السودان يصدر الذهب إلى دول أخرى.وطالب الناير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في سياساتهما تجاه السودان، باعتبار أن العالم لم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب.وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق من الأحد الماضي، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
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حصري, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, أسعار الذهب اليوم, روسيا, الصين
حصري, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, أسعار الذهب اليوم, روسيا, الصين
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": مصالح السودان تقتضي التوجه شرقا نحو دول "بريكس"
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن السودان لا ينتظر شيئا من الإدارة الأمريكية، التي فرضت عليه في السابق عقوبات استمرت أكثر من عقدين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية ظلت تفرض عقوبات مستمرة على السودان لسنوات، إذ استمر الحظر الاقتصادي الأمريكي لمدة عشرين عاما، منذ عام 1997 وحتى عام 2017، عندما تم رفع الحظر الاقتصادي، ثم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورغم ذلك، لا يزال السودان يعاني من صعوبات
في التحويلات المصرفية مع معظم دول العالم، وبالتالي فإن التعقيدات لا تزال قائمة ولم يتم رفعها بصورة كاملة.
وتابع الناير: "لا شك أن العقوبات تضر بالاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. وجاءت العقوبات الأخيرة بصورة متتالية، تارة على المؤسسات وأخرى على الأفراد. أما فيما يتعلق بالذهب، فقد كان الاتحاد الأوروبي هو من تحدث عنه، بينما لم يتضمن القرار الأمريكي
أي حديث عن تعدين الذهب حتى الآن".
وأشار الناير إلى أن عدم تناول العقوبات الأمريكية لتعدين الذهب ربما يعود إلى أسباب، من بينها إتاحة الفرصة للمليشيات لتوظيف ذلك من أجل استمرار الحرب، في حين أن الدولة السودانية
لديها حكومة وجيش وموازنة وسيادة، وتقوم بتصدير الذهب عبر القنوات الرسمية، بخلاف ما يحدث من جانب المليشيات.
وفيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد الذهب السوداني
، قال الناير إن السودان، بشكل عام، لا يصدر الذهب إلى الاتحاد الأوروبي، لذا فإن القرار لن يكون له تأثير كبير، لأن السودان يصدر الذهب إلى دول أخرى.
وطالب الناير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
بإعادة النظر في سياساتهما تجاه السودان، باعتبار أن العالم لم يعد أحادي القطب، بل أصبح متعدد الأقطاب.
ونصح الناير الحكومة السودانية بالتوجه شرقا، وتوطيد علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين وتركيا وروسيا والسعودية وقطر، مؤكدا أن هذه الدول يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة، بخلاف النموذج الغربي الذي يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بينما تركز الصين ودول "البريكس" على المصالح التجارية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق من الأحد الماضي، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.
ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.