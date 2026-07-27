https://sarabic.ae/20260727/متحدث-قمم-لـسبوتنيك-نجاح-جهود-الخماسية-في-السودان-مرهون-بالتركيز-على-الأسس-الواقعية-للصراع-1115555216.html
متحدث "قمم" لـ"سبوتنيك": نجاح جهود الخماسية في السودان مرهون بالتركيز على الأسس الواقعية للصراع
متحدث "قمم" لـ"سبوتنيك": نجاح جهود الخماسية في السودان مرهون بالتركيز على الأسس الواقعية للصراع
سبوتنيك عربي
أكد الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة "قمم" في السودان، عثمان عبد الرحمن سليمان، أن أي جهد إقليمي أو دولي يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين السودانيين... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T19:29+0000
2026-07-27T19:29+0000
2026-07-27T19:29+0000
حصري
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وأضاف سليمان، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السودان ظل في حاجة إلى مبادرات جادة تسهم في وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون. ومن هذا المنطلق، فإننا نثمن الدور الذي تضطلع به الآلية الخماسية في محاولة دفع العملية السياسية إلى الأمام، شريطة أن تقوم هذه الجهود على أسس واقعية تراعي طبيعة الأزمة وتعقيداتها.وتابع: في تقديرنا، فإن نجاح أي مشاورات أو مبادرة سياسية يتطلب أن تنصب الأولوية في المرحلة الحالية على أطراف الصراع الأساسية، باعتبارها الجهات التي تمتلك التأثير المباشر على مجريات الحرب، وهي المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة.وقال الناطق الرسمي إن توسيع دائرة المشاورات يظل أمرًا مهمًا في المراحل اللاحقة، لكن تحقيق اختراق حقيقي يبدأ أولا بإيجاد تفاهمات بين الأطراف الرئيسية، بما يهيئ الأرضية اللازمة لمشاركة أوسع للقوى السياسية والمجتمعية في صياغة مستقبل البلاد، وفق عملية منظمة ومتدرجة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطني.واستطرد: نأمل أن تسهم مشاورات أديس أبابا في بناء الثقة بين الأطراف، وأن تفضي إلى نتائج عملية تعزز فرص السلام والاستقرار، بعيدا عن أي مقاربات تزيد من تعقيد المشهد أو تشتت مسارات الحوار.وفي ختام حديثه، قال سليمان: نجدد دعمنا لكل المبادرات التي تلتزم بالحياد، وتحترم الإرادة الوطنية، وتسعى إلى إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بما يضع حدا لمعاناة المواطنين ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من السلام وإعادة البناء والتنمية.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، وأدى إلى تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف القتال.
https://sarabic.ae/20260722/السودان-تحت-ضغوط-غير-مسبوقة-ماذا-تعني-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-واتهامات-السلاح-الكيميائي؟-1115416726.html
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أحمد عبد الوهاب
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
متحدث "قمم" لـ"سبوتنيك": نجاح جهود الخماسية في السودان مرهون بالتركيز على الأسس الواقعية للصراع
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة "قمم" في السودان، عثمان عبد الرحمن سليمان، أن أي جهد إقليمي أو دولي يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين السودانيين وتهيئة الظروف المناسبة لإنهاء الأزمة الراهنة هو جهد مقدر، وينظر إليه بإيجابية، ويستحق الدعم والتشجيع.
وأضاف سليمان، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، أن السودان ظل في حاجة إلى مبادرات جادة تسهم في وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون. ومن هذا المنطلق، فإننا نثمن الدور الذي تضطلع به الآلية الخماسية
في محاولة دفع العملية السياسية إلى الأمام، شريطة أن تقوم هذه الجهود على أسس واقعية تراعي طبيعة الأزمة وتعقيداتها.
وتابع: في تقديرنا، فإن نجاح أي مشاورات أو مبادرة سياسية يتطلب أن تنصب الأولوية في المرحلة الحالية على أطراف الصراع الأساسية، باعتبارها الجهات التي تمتلك التأثير المباشر على مجريات الحرب
، وهي المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة.
وقال الناطق الرسمي إن توسيع دائرة المشاورات
يظل أمرًا مهمًا في المراحل اللاحقة، لكن تحقيق اختراق حقيقي يبدأ أولا بإيجاد تفاهمات بين الأطراف الرئيسية، بما يهيئ الأرضية اللازمة لمشاركة أوسع للقوى السياسية والمجتمعية في صياغة مستقبل البلاد، وفق عملية منظمة ومتدرجة تحقق أكبر قدر من التوافق الوطني.
واستطرد: نأمل أن تسهم مشاورات أديس أبابا في بناء الثقة بين الأطراف، وأن تفضي إلى نتائج عملية تعزز فرص السلام والاستقرار، بعيدا عن أي مقاربات تزيد من تعقيد المشهد أو تشتت مسارات الحوار.
وأكد سليمان أن الوصول إلى تسوية مستدامة يتطلب حوارا سودانيا مسؤولا يوازن بين متطلبات إنهاء الحرب، والحفاظ على وحدة البلاد، والاستجابة لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحكم الرشيد.
وفي ختام حديثه، قال سليمان: نجدد دعمنا لكل المبادرات التي تلتزم بالحياد، وتحترم الإرادة الوطنية، وتسعى إلى إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، بما يضع حدا لمعاناة المواطنين ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من السلام وإعادة البناء والتنمية.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين
، وأدى إلى تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف القتال.