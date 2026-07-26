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السودان... الجيش يحقق تقدما ميدانيا جديدا ويستعيد مواقع استراتيجية

السودان... الجيش يحقق تقدما ميدانيا جديدا ويستعيد مواقع استراتيجية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان وسط البلاد بعد معارك ضد قوات الدعم السريع. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T18:13+0000

2026-07-26T18:13+0000

2026-07-26T18:13+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان: "تمكنت قواتكم المسلحة والقوات المساندة، اليوم، من تحرير منطقة أم قرفة ومنطقة جريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على الفرار والتراجع أمام ضربات قواتنا الباسلة وبهذا الانتصار تكون قواتكم الباسلة قد أحكمت سيطرتها علي طريق الصادرات أم درمان الأبيض".وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في ولاية شمال كردفان وسط البلاد، وذلك بعد معارك ضد قوات الدعم السريع.وبحسب تقارير إعلامية، فإن مقترحا أمريكيا طُرح، الشهر الماضي، دعا الطرفين إلى الموافقة على هدنة إنسانية فورا لمدة 90 يومًا، ما يمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات.وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان، منذ نيسان/أبريل 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260726/فصيل-حليف-للجيش-السوداني-يعلن-تقدمه-في-شمال-كردفان-وإحكام-سيطرته-على-محيط-بارا-1115507205.html

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