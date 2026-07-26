https://sarabic.ae/20260726/فصيل-حليف-للجيش-السوداني-يعلن-تقدمه-في-شمال-كردفان-وإحكام-سيطرته-على-محيط-بارا-1115507205.html

فصيل حليف للجيش السوداني يعلن تقدمه في شمال كردفان وإحكام سيطرته على محيط بارا

فصيل حليف للجيش السوداني يعلن تقدمه في شمال كردفان وإحكام سيطرته على محيط بارا

سبوتنيك عربي

اشتدت المعارك في ولاية شمال كردفان بالسودان، إذ أعلنت "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح" المتحالفة مع الجيش السوداني، السيطرة على عدد من المناطق المحيطة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T05:40+0000

2026-07-26T05:40+0000

2026-07-26T05:40+0000

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ويأتي هذا التطور في ظل احتدام الصراع بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض والمناطق المحيطة بهما، اللتين تمثلان محورًا إستراتيجيًا في ولاية شمال كردفان.من جانبه، اعتبر حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش مني أركو مناوي، أمس السبت، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تحقق "ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من الحسم"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع.ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من مقتل 15 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة نسبته السلطات السودانية إلى قوات الدعم السريع، استهدف قرية بربر في شمال كردفان، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة، التي أوقعت خسائر بشرية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثّرت على حياة المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار