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فصيل حليف للجيش السوداني يعلن تقدمه في شمال كردفان وإحكام سيطرته على محيط بارا
فصيل حليف للجيش السوداني يعلن تقدمه في شمال كردفان وإحكام سيطرته على محيط بارا
سبوتنيك عربي
اشتدت المعارك في ولاية شمال كردفان بالسودان، إذ أعلنت "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح" المتحالفة مع الجيش السوداني، السيطرة على عدد من المناطق المحيطة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T05:40+0000
2026-07-26T05:40+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
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ويأتي هذا التطور في ظل احتدام الصراع بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض والمناطق المحيطة بهما، اللتين تمثلان محورًا إستراتيجيًا في ولاية شمال كردفان.من جانبه، اعتبر حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش مني أركو مناوي، أمس السبت، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تحقق "ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من الحسم"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع.ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من مقتل 15 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة نسبته السلطات السودانية إلى قوات الدعم السريع، استهدف قرية بربر في شمال كردفان، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة، التي أوقعت خسائر بشرية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثّرت على حياة المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20260724/البرهان-يؤكد-المضي-في-استعادة-الأمن-لا-تراجع-عن-القصاص-واسترداد-الحقوق-1115477259.html
https://sarabic.ae/20260721/الأبيض-تحت-الحصار-متى-يتحرك-العالم-لمنع-استخدام-المدنيين-وقودا-للحرب-في-السودان؟-1115385478.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

فصيل حليف للجيش السوداني يعلن تقدمه في شمال كردفان وإحكام سيطرته على محيط بارا

05:40 GMT 26.07.2026
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
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اشتدت المعارك في ولاية شمال كردفان بالسودان، إذ أعلنت "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح" المتحالفة مع الجيش السوداني، السيطرة على عدد من المناطق المحيطة بمدينة بارا، مؤكدة وبحسب تعبيرها "تحرير وتنظيف مناطق بركة وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ وبارا من وجود قوات الدعم السريع".
ويأتي هذا التطور في ظل احتدام الصراع بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، للسيطرة على مدينتي بارا والأبيض والمناطق المحيطة بهما، اللتين تمثلان محورًا إستراتيجيًا في ولاية شمال كردفان.
من جانبه، اعتبر حاكم إقليم دارفور المتحالف مع الجيش مني أركو مناوي، أمس السبت، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تحقق "ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من الحسم"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع.
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24 يوليو, 18:32 GMT
وتكتسب منطقة كردفان أهمية إستراتيجية لوقوعها على طرق إمداد رئيسية تربط إقليم دارفور، الذي تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة منه، بالعاصمة الخرطوم وولايات شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش.
ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من مقتل 15 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة نسبته السلطات السودانية إلى قوات الدعم السريع، استهدف قرية بربر في شمال كردفان، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة، التي أوقعت خسائر بشرية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثّرت على حياة المدنيين.
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21 يوليو, 17:50 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليًا وخارجيًا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم للقتال.
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