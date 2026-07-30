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ظهور نتائج إيجابية على أول مريض تلقى لقاحا روسيا مبتكرا لعلاج سرطان الجلد
ظهور نتائج إيجابية على أول مريض تلقى لقاحا روسيا مبتكرا لعلاج سرطان الجلد
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن أول مريض تلقى سابقًا لقاح... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T09:07+0000
2026-07-30T09:07+0000
روسيا
علوم
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وقال غينتسبورغ في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة من معهد غيرتسن والأطباء والإدارة، فإن المريض (الذي تلقى لقاح سرطان الجلد) يشعر بأنه طبيعي تمامًا ويواصل العلاج. وسيتم إعطاء جرعتين إضافيتين من اللقاح المنتج في معهد غاماليا، والذي سيتم إعطاؤه في معهد غيرتسن".وأشار العالم الروسي إلى أن استجابات المريض المناعية كانت إيجابية للغاية، فقد تم إنتاج جميع المركبات النشطة مناعيًا والضرورية لجهازه المناعي لمكافحة الورم والنقائل.وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، تلقى أول مريض لقاحًا روسيًا مخصصًا لعلاج سرطان الجلد.ويعدّ سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى في جسم الإنسان.روسيا وكوبا تختبران داء للكشف عن السرطانروسيا تعلن ظهور أولى نتائج دواء سرطان "الميلانوما" الجديد
https://sarabic.ae/20260401/روسيا-تبدأ-باستخدام-لقاحها-الجديد-لعلاج-سرطان-الجلد--1112177025.html
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روسيا, علوم
روسيا, علوم

ظهور نتائج إيجابية على أول مريض تلقى لقاحا روسيا مبتكرا لعلاج سرطان الجلد

09:07 GMT 30.07.2026
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري "باسم أو. ام. فيلاتوف" رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020
ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أعلن المدير العلمي لمركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن أول مريض تلقى سابقًا لقاح سرطان الجلد الروسي، يشعر بحالة جيدة وقد حقق الاستجابة المناعية اللازمة.
وقال غينتسبورغ في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات الواردة من معهد غيرتسن والأطباء والإدارة، فإن المريض (الذي تلقى لقاح سرطان الجلد) يشعر بأنه طبيعي تمامًا ويواصل العلاج. وسيتم إعطاء جرعتين إضافيتين من اللقاح المنتج في معهد غاماليا، والذي سيتم إعطاؤه في معهد غيرتسن".
وأشار العالم الروسي إلى أن استجابات المريض المناعية كانت إيجابية للغاية، فقد تم إنتاج جميع المركبات النشطة مناعيًا والضرورية لجهازه المناعي لمكافحة الورم والنقائل.
وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، تلقى أول مريض لقاحًا روسيًا مخصصًا لعلاج سرطان الجلد.
دواء روسي لعلاج سرطان الجلد طوره علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2026
مجتمع
روسيا تبدأ باستخدام لقاحها الجديد لعلاج سرطان الجلد
1 أبريل, 10:37 GMT

وتم تطوير لقاح " نيوونكوفاك" بشكل مشترك من قبل مركز غاماليا الوطني للأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ومركز بلوخين الوطني للأبحاث الطبية في علم الأورام، والشركة المصنعة له هي المركز الوطني الروسي للأبحاث الطبية في علم الأشعة.

ويعدّ سرطان الجلد الميلانيني من أكثر أنواع سرطان الجلد شراسة، ولطالما اعتبر علاجه صعبًا نظرًا لسرعة انتشاره إلى أعضاء وأنسجة أخرى في جسم الإنسان.
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