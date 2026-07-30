https://sarabic.ae/20260730/عراقجي-يغرد-بالعربية-تعليقا-على-حادث-ميناء-دمياط-المصري--1115641982.html
عراقجي يغرد بالعربية تعليقا على حادث ميناء دمياط المصري
عراقجي يغرد بالعربية تعليقا على حادث ميناء دمياط المصري
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري، عبر منشور باللغة العربية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أكد فيه أهمية... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي إن "مصر تعد صديقًا وشريكًا مهمًا في المنطقة، ويشكل أمنها أولوية قصوى بالنسبة لنا". وأضاف أن "الجميع يجب أن يظل يقظًا تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات (العلم الزائف) التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي". وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
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أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن
عراقجي يغرد بالعربية تعليقا على حادث ميناء دمياط المصري
علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري، عبر منشور باللغة العربية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أكد فيه أهمية أمن مصر بالنسبة لإيران.
وقال عراقجي إن "مصر
تعد صديقًا وشريكًا مهمًا في المنطقة، ويشكل أمنها أولوية قصوى بالنسبة لنا".
وأضاف أن "الجميع يجب أن يظل يقظًا تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات (العلم الزائف) التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "التهديد واضح ومشترك، ويستهدف وحدة وتضامن المسلمين".
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس الأربعاء، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين
الموجودتين في ميناء دمياط شمالي البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع".
وفور تلقي البلاغ، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إلى موقع الحادث
لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وفقا للوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.