https://sarabic.ae/20260730/عضو-سابق-بمجلس-السيادة-السوداني-لـسبوتنيك-لا-توجد-رغبة-لدى-طرفي-الصراع-في-السير-نحو-الحل-السلمي-1115638210.html

عضو سابق بمجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": لا توجد رغبة لدى طرفي الصراع في السير نحو الحل السلمي

عضو سابق بمجلس السيادة السوداني لـ"سبوتنيك": لا توجد رغبة لدى طرفي الصراع في السير نحو الحل السلمي

سبوتنيك عربي

قال عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الدكتور الصديق تاور، إن التطورات الأخيرة والتصعيد المتبادل يشيران، بشكل عام، إلى عدم وجود رغبة جادة لدى طرفي الحرب في... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T17:30+0000

2026-07-30T17:30+0000

2026-07-30T17:30+0000

حصري

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090603345_0:65:1080:673_1920x0_80_0_0_d2ece234c694780fe9ef4e00c1675bab.jpg

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن هذا التوجه نحو العمليات العسكرية يأتي رغم النتائج العملية المتكررة التي أثبتت فشل الرهان على الحسم العسكري لصالح أي من الطرفين، بينما يدفع المواطنون العزل ثمن الاقتتال العبثي بينهما.وتابع عضو مجلس السيادة السابق أن كل طرف يبدو مكتفيا بنطاق سيطرته، ومستأثرا بالموارد المتاحة عبر التهريب والجبايات الباهظة والمصادرات، لبناء المليشيات المساندة وتجنيد المقاتلين، الأمر الذي جعل الاقتصاد المحلي اقتصاد حرب بامتياز، وأدى إلى ظهور شبكات عديدة من أثرياء الحرب مع هذا الطرف أو ذاك، لديهم مصلحة حقيقية في استمرار هذا الواقع الفوضوي.وختم بالقول إن ما يجري في إقليم كردفان يعني استمرار التصعيد والتصعيد المضاد على جسد البلد المتهتك، ويعزز التمترس الجغرافي ويهيئ الظروف لتقبل خيارات البلقنة والتفتيت، لا سمح الله، مؤكدًا أن ذلك يضع مسؤولية أكبر على القوى المناهضة للحرب لرص صفوفها بشكل أكبر للتصدي لهذا التحدي الوجودي الذي يواجه البلاد.المشهد الميدانيوكان الجيش السوداني قد أعلن، قبل أيام، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.

https://sarabic.ae/20260727/متحدث-قمم-لـسبوتنيك-نجاح-جهود-الخماسية-في-السودان-مرهون-بالتركيز-على-الأسس-الواقعية-للصراع-1115555216.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي