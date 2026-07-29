تقدم الجيش السوداني وانسحاب الدعم السريع من شمال كردفان... خطة أمريكية أم تكتيك عسكري؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260729/تقدم-الجيش-السوداني-وانسحاب-الدعم-السريع-من-شمال-كردفان-خطة-أمريكية-أم-تكتيك-عسكري؟-1115604423.html
تقدم الجيش السوداني وانسحاب الدعم السريع من شمال كردفان... خطة أمريكية أم تكتيك عسكري؟
تقدم الجيش السوداني وانسحاب الدعم السريع من شمال كردفان... خطة أمريكية أم تكتيك عسكري؟
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، خلال الساعات الماضية، تحقيق تقدم كبير في مناطق استراتيجية بجبهات شمال كردفان، والسيطرة على عدد من البلدات والطرق المهمة، في ظل تراجع... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T17:01+0000
2026-07-29T17:01+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098797085_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9600c59e3ac608f400f175cb3145a98a.jpg
وأعاد المشهد في شمال كردفان إلى الأذهان ما حدث في العاصمة الخرطوم، عندما أعاد الجيش ترتيب صفوفه وتمكن خلال فترة وجيزة من إجبار قوات "الدعم السريع" على التراجع والانسحاب من البلدات التي كانت تسيطر عليها منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، قبل أن يفرض سيطرته على العاصمة، ثم ولاية الجزيرة ومناطق أخرى.ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم في شمال كردفان قد يكون تكتيكا عسكريا من جانب "الدعم السريع"، يقوم على الانسحاب من بعض المناطق التي يتقدم إليها الجيش ثم معاودة الهجوم عليها لاحقا لإلحاق خسائر به.وفي المقابل، يرى آخرون أن التطورات تعكس تفوقا عسكريا للجيش وتراجعا في قدرات الدعم السريع، بينما يذهب فريق ثالث إلى أن ما يجري قد يرتبط بتفاهم غير معلن بوساطة أمريكية يقوده مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق شرط انسحاب "الدعم السريع" من المدن مقابل قبول الجيش بالمقترح الأمريكي.فما دلالات تقدم الجيش السوداني في شمال كردفان وانسحاب الدعم السريع؟ وهل ترتبط هذه التطورات بالخطة الأمريكية لوقف الحرب، أم أنها مجرد تطورات ميدانية وتكتيكات عسكرية؟تحرك استراتيجييقول المسؤول السابق في الرئاسة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي، إن "الجيش السوداني يعتمد في الأصل على استراتيجية عسكرية تتناسب مع طبيعة مواجهة المجموعات المسلحة التي تخوض حرب العصابات".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تقدم الجيش سينتهي بالقضاء على ما يسمى بقوات الدعم السريع"، مؤكدا أن خبرة الجيش السوداني الطويلة وكفاءة جنوده ستحسم المعركة.وأكد عبد العاطي أن "تحرك الجيش لا علاقة له بأي خطة أمريكية، وإنما جاء بإرادة عسكرية ووطنية خالصة، وفي إطار أداء واجبه".وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد، بحسب تقديره، انتهاء وجود قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور، كما حدث سابقا في الخرطوم والجزيرة، معتبرا أن ذلك مسار حتمي.معركة وليست خطةوأوضح المسؤول السابق أن "الحديث عن وجود اتفاق ضمن خطة يقودها المبعوث الأمريكي مسعد بولس، يهدف إلى تفسير تقدم الجيش وانسحاب قوات الدعم السريع، يعد محاولة لخلط الأوراق والتقليل من الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش، وإخفاء إخفاقات قوات الدعم السريع".وختم عبد العاطي بالقول إن "أي مرحلة تفاوضية مستقبلية، إن وجدت، ستكون مرتبطة بملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وفق الشروط المطلوبة".استغلال الهدنةفي المقابل، يقول رئيس حراك النيل الأبيض في السودان، أحمد بحر، إن "الفترة الماضية شهدت هدنة لمدة 90 يوما برعاية الولايات المتحدة، بين قوات "تأسيس" والحركات المسلحة المتحالفة مع حكومة بورتسودان، بهدف إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قوات "تأسيس" التزمت بالهدنة وأوقفت العمليات العسكرية في مناطق كردفان، إلا أن حكومة بورتسودان، بحسب قوله، استغلت الهدنة وهاجمت المناطق التي كانت تسيطر عليها تلك القوات، معتبرا أن ذلك يمثل عدم التزام بما أعلنه مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الهدنة.وتابع بحر أن قوات "تأسيس" لا تزال موجودة في المناطق التي أعلنت حكومة بورتسودان السيطرة عليها، نافيا صحة تلك الروايات.تكتيك عسكريوأشار رئيس الحراك إلى أن عمليات الكر والفر تعد أمرا مشروعا ومتعارفا عليه في الحروب، وتمثل جزءا من التكتيك العسكري.وأضاف أن "رئيس حكومة السلام محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أكد في خطابه الأخير التزام قواته بتوجيهات المجتمع الدولي خلال الفترات الماضية، معتبرا أن الطرف الآخر هو من لم يلتزم بالاتفاقات".ولفت إلى أن "حميدتي شدد على عدم التهاون في الحفاظ على أرواح السودانيين ومقدرات البلاد، وأصدر توجيهات لقواته بالاستعداد الكامل، مؤكدا أن قواته ستتقدم في مختلف المحاور بخطة وتكتيك يختلفان عما كان متبعا سابقا".وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأحد الماضي، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.وأضاف البيان أن هذه الانتصارات تؤكد استمرار القوات المسلحة في عملياتها حتى استعادة السيطرة على كامل البلاد.وكان الجيش قد أعلن، في وقت سابق من الأحد الماضي، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
https://sarabic.ae/20260728/قيادي-في-المقاومة-الشعبية-السودانية-لـسبوتنيك-الجيش-اقترب-من-بسط-سيطرته-الكاملة-على-شمال-كردفان-1115578981.html
https://sarabic.ae/20260714/حكم-الإعدام-على-حميدتيهل-يوقف-المساعي-الدولية-لإنهاء-الحرب-السودانية-بين-الجيش-والدعم-السريع؟-1115200096.html
https://sarabic.ae/20260712/بعد-لقاء-الكباشي-وبولس-ما-حقيقة-موافقة-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-على-مبادرة-واشنطن-لوقف-الحرب-1115150924.html
https://sarabic.ae/20260629/الجيش-السوداني-يعلن-تطهير-منطقتي-مقجة-وسركم-في-محور-النيل-الأزرق-1114816759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098797085_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_33daf48bca084b4dfc8c4f7b60463dbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

تقدم الجيش السوداني وانسحاب الدعم السريع من شمال كردفان... خطة أمريكية أم تكتيك عسكري؟

17:01 GMT 29.07.2026
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أعلن الجيش السوداني، خلال الساعات الماضية، تحقيق تقدم كبير في مناطق استراتيجية بجبهات شمال كردفان، والسيطرة على عدد من البلدات والطرق المهمة، في ظل تراجع وانسحاب واسع لقوات "الدعم السريع".
وأعاد المشهد في شمال كردفان إلى الأذهان ما حدث في العاصمة الخرطوم، عندما أعاد الجيش ترتيب صفوفه وتمكن خلال فترة وجيزة من إجبار قوات "الدعم السريع" على التراجع والانسحاب من البلدات التي كانت تسيطر عليها منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، قبل أن يفرض سيطرته على العاصمة، ثم ولاية الجزيرة ومناطق أخرى.
خليل الضو، القيادي في المقاومة الشعبية وعضو مكتبها الإعلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": الجيش اقترب من بسط سيطرته الكاملة على شمال كردفان
أمس, 18:55 GMT
ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم في شمال كردفان قد يكون تكتيكا عسكريا من جانب "الدعم السريع"، يقوم على الانسحاب من بعض المناطق التي يتقدم إليها الجيش ثم معاودة الهجوم عليها لاحقا لإلحاق خسائر به.
وفي المقابل، يرى آخرون أن التطورات تعكس تفوقا عسكريا للجيش وتراجعا في قدرات الدعم السريع، بينما يذهب فريق ثالث إلى أن ما يجري قد يرتبط بتفاهم غير معلن بوساطة أمريكية يقوده مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق شرط انسحاب "الدعم السريع" من المدن مقابل قبول الجيش بالمقترح الأمريكي.
فما دلالات تقدم الجيش السوداني في شمال كردفان وانسحاب الدعم السريع؟ وهل ترتبط هذه التطورات بالخطة الأمريكية لوقف الحرب، أم أنها مجرد تطورات ميدانية وتكتيكات عسكرية؟

تحرك استراتيجي

يقول المسؤول السابق في الرئاسة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي، إن "الجيش السوداني يعتمد في الأصل على استراتيجية عسكرية تتناسب مع طبيعة مواجهة المجموعات المسلحة التي تخوض حرب العصابات".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تقدم الجيش سينتهي بالقضاء على ما يسمى بقوات الدعم السريع"، مؤكدا أن خبرة الجيش السوداني الطويلة وكفاءة جنوده ستحسم المعركة.
وأكد عبد العاطي أن "تحرك الجيش لا علاقة له بأي خطة أمريكية، وإنما جاء بإرادة عسكرية ووطنية خالصة، وفي إطار أداء واجبه".
وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد، بحسب تقديره، انتهاء وجود قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور، كما حدث سابقا في الخرطوم والجزيرة، معتبرا أن ذلك مسار حتمي.
كارثة قرية ترسين السودانية بجبل مرة في دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
حكم الإعدام على "حميدتي"...هل يوقف المساعي الدولية لإنهاء الحرب السودانية بين الجيش والدعم السريع؟
14 يوليو, 15:11 GMT

معركة وليست خطة

وأوضح المسؤول السابق أن "الحديث عن وجود اتفاق ضمن خطة يقودها المبعوث الأمريكي مسعد بولس، يهدف إلى تفسير تقدم الجيش وانسحاب قوات الدعم السريع، يعد محاولة لخلط الأوراق والتقليل من الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش، وإخفاء إخفاقات قوات الدعم السريع".
وختم عبد العاطي بالقول إن "أي مرحلة تفاوضية مستقبلية، إن وجدت، ستكون مرتبطة بملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وفق الشروط المطلوبة".

استغلال الهدنة

في المقابل، يقول رئيس حراك النيل الأبيض في السودان، أحمد بحر، إن "الفترة الماضية شهدت هدنة لمدة 90 يوما برعاية الولايات المتحدة، بين قوات "تأسيس" والحركات المسلحة المتحالفة مع حكومة بورتسودان، بهدف إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب".
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قوات "تأسيس" التزمت بالهدنة وأوقفت العمليات العسكرية في مناطق كردفان، إلا أن حكومة بورتسودان، بحسب قوله، استغلت الهدنة وهاجمت المناطق التي كانت تسيطر عليها تلك القوات، معتبرا أن ذلك يمثل عدم التزام بما أعلنه مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الهدنة.
وتابع بحر أن قوات "تأسيس" لا تزال موجودة في المناطق التي أعلنت حكومة بورتسودان السيطرة عليها، نافيا صحة تلك الروايات.
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
بعد لقاء الكباشي وبولس.. ما حقيقة موافقة الجيش السوداني والدعم السريع على مبادرة واشنطن لوقف الحرب؟
12 يوليو, 16:50 GMT

تكتيك عسكري

وأشار رئيس الحراك إلى أن عمليات الكر والفر تعد أمرا مشروعا ومتعارفا عليه في الحروب، وتمثل جزءا من التكتيك العسكري.
وأضاف أن "رئيس حكومة السلام محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أكد في خطابه الأخير التزام قواته بتوجيهات المجتمع الدولي خلال الفترات الماضية، معتبرا أن الطرف الآخر هو من لم يلتزم بالاتفاقات".
ولفت إلى أن "حميدتي شدد على عدم التهاون في الحفاظ على أرواح السودانيين ومقدرات البلاد، وأصدر توجيهات لقواته بالاستعداد الكامل، مؤكدا أن قواته ستتقدم في مختلف المحاور بخطة وتكتيك يختلفان عما كان متبعا سابقا".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأحد الماضي، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الجيش السوداني يعلن تطهير منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق
29 يونيو, 14:50 GMT
وأضاف البيان أن هذه الانتصارات تؤكد استمرار القوات المسلحة في عملياتها حتى استعادة السيطرة على كامل البلاد.
وكان الجيش قد أعلن، في وقت سابق من الأحد الماضي، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/نيسان 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.
ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала