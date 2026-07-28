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قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": الجيش اقترب من بسط سيطرته الكاملة على شمال كردفان
قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": الجيش اقترب من بسط سيطرته الكاملة على شمال كردفان
سبوتنيك عربي
أكد القيادي وعضو المكتب الإعلامي في "المقاومة الشعبية السودانية"، خليل الضو، أن الجيش السوداني بات على وشك بسط سيطرته الكاملة على ولاية شمال كردفان، مشيرا إلى... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T18:55+0000
2026-07-28T18:55+0000
حصري
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
العالم
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وقال الضو، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة السودانية تقدمت في عدد من المحاور بإقليم النيل الأزرق وكردفان، وكبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف أنه، خلال الأسبوع الماضي، تم تحرير عدد من المناطق في النيل الأزرق، أبرزها منطقة فشفشون وشيتو.وتابع أن إقليم كردفان شهد تحرير أبرز المناطق التي كانت تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وهي أم قرفة، وأم سيالة، وبارا، وجبرة الشيخ، مشيرا إلى أن جبرة الشيخ تعد منطقة عسكرية رئيسية لتلك القوات، حيث تمكن الجيش من الاستيلاء على مخازن كبيرة للعتاد فيها، وهو ما يمثل ضربة قوية، باعتبارها أحد أهم شرايين الإمداد.وأشار الضو إلى تدمير معظم المركبات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في تلك المناطق، باستثناء الآليات التي فرت عليها بعض القيادات إلى دارفور، لافتا إلى استمرار استسلام عدد من قادة هذه القوات، بعد شعورهم بقرب انهيارها.وأضاف أن المكاسب الأخيرة التي حققها الجيش والتقدم الكبير في كردفان أسهما في تحقيق هدف عملياتي مهم، تمثل في التقاء القوات المتحركة القادمة من كردفان مع قوات الهجانة التابعة للفرقة الخامسة مشاة في الأبيض، وفتح طريق الصادرات، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة الخرطوم بولاية شمال كردفان.وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأحد الماضي، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدًا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.وأضاف البيان أن هذه الانتصارات تؤكد استمرار القوات المسلحة في عملياتها حتى استعادة السيطرة على كامل البلاد.وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق من الأحد الماضي، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
https://sarabic.ae/20260726/السودان-الجيش-يحقق-تقدما-ميدانيا-جديدا-ويستعيد-مواقع-استراتيجية-1115522931.html
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم
حصري, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, العالم

قيادي في المقاومة الشعبية السودانية لـ"سبوتنيك": الجيش اقترب من بسط سيطرته الكاملة على شمال كردفان

18:55 GMT 28.07.2026
خليل الضو، القيادي في المقاومة الشعبية وعضو مكتبها الإعلامي
خليل الضو، القيادي في المقاومة الشعبية وعضو مكتبها الإعلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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أكد القيادي وعضو المكتب الإعلامي في "المقاومة الشعبية السودانية"، خليل الضو، أن الجيش السوداني بات على وشك بسط سيطرته الكاملة على ولاية شمال كردفان، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى القليل لإعلانها خالية من التمرد، وأن إقليم كردفان بأكمله سيكون قريبا خاليا من التمرد، و سيفرض الجيش السوداني هيبة الدولة.
وقال الضو، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة السودانية تقدمت في عدد من المحاور بإقليم النيل الأزرق وكردفان، وكبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضاف أنه، خلال الأسبوع الماضي، تم تحرير عدد من المناطق في النيل الأزرق، أبرزها منطقة فشفشون وشيتو.
وتابع أن إقليم كردفان شهد تحرير أبرز المناطق التي كانت تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وهي أم قرفة، وأم سيالة، وبارا، وجبرة الشيخ، مشيرا إلى أن جبرة الشيخ تعد منطقة عسكرية رئيسية لتلك القوات، حيث تمكن الجيش من الاستيلاء على مخازن كبيرة للعتاد فيها، وهو ما يمثل ضربة قوية، باعتبارها أحد أهم شرايين الإمداد.
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وأشار الضو إلى تدمير معظم المركبات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في تلك المناطق، باستثناء الآليات التي فرت عليها بعض القيادات إلى دارفور، لافتا إلى استمرار استسلام عدد من قادة هذه القوات، بعد شعورهم بقرب انهيارها.
وحول الوضع الميداني، قال الضو إن تفوق الجيش السوداني على الأرض أصبح واضحا، وإن قوات الدعم السريع باتت تبعد عن العاصمة الخرطوم بأكثر من 300 كيلومتر.
وأضاف أن المكاسب الأخيرة التي حققها الجيش والتقدم الكبير في كردفان أسهما في تحقيق هدف عملياتي مهم، تمثل في التقاء القوات المتحركة القادمة من كردفان مع قوات الهجانة التابعة للفرقة الخامسة مشاة في الأبيض، وفتح طريق الصادرات، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة الخرطوم بولاية شمال كردفان.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأحد الماضي، تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع، مؤكدًا إحكام السيطرة على طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض.
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وأضاف البيان أن هذه الانتصارات تؤكد استمرار القوات المسلحة في عملياتها حتى استعادة السيطرة على كامل البلاد.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق من الأحد الماضي، تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثائق، بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن الخاضعة لسيطرتها، مقابل قبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، عقب اندلاع مواجهات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، في ظل سعي كل طرف إلى بسط سيطرته على مواقع استراتيجية.
ورغم الجهود والوساطات العربية والأفريقية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنها لم تنجح حتى الآن في إقرار هدنة دائمة.
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