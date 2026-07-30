https://sarabic.ae/20260730/علماء-يكتشفون-نوعا-رابعا-من-السرطان-ينتقل-بالعدوى-1115638943.html
علماء يكتشفون نوعا رابعا من السرطان ينتقل بالعدوى
علماء يكتشفون نوعا رابعا من السرطان ينتقل بالعدوى
سبوتنيك عربي
كشف فريق من العلماء عن اكتشاف رابع نوع معروف علميا من السرطان القابل للانتقال بالعدوى، والأول الذي يتم رصده في أسماك المياه العذبة، وذلك بعد دراسة أجريت على... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T17:50+0000
2026-07-30T17:50+0000
2026-07-30T17:50+0000
مجتمع
علوم
السرطان
الأخبار
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ولاحظ الباحثون انتشار أورام سوداء بين أسماك السلور منذ عام 2012، قبل أن ترتفع معدلات الإصابة خلال 3 سنوات لتشمل ما بين 25% و40% من الأسماك في البحيرة. وأظهرت التحاليل الجينية أن المرض لا ينتقل عبر فيروس أو بكتيريا، بل من خلال خلايا سرطانية حية تنتقل مباشرة من سمكة إلى أخرى، وفقا لدراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية. وأوضح الباحثون أنهم استبعدوا في البداية فرضيات التلوث البيئي أو العدوى الفيروسية، بعد سنوات من الفحوص والتحليلات التي لم تكشف عن أي مسبب تقليدي للمرض، وأكدت النتائج أن جميع الأورام تحمل بصمة وراثية واحدة، منفصلة عن التركيبة الجينية للأسماك المصابة، وهو ما يشير إلى أن الخلايا السرطانية نفسها هي العامل المُعدي. كما أظهرت عمليات المسح الميداني أن المرض انتشر في عدد من المسطحات المائية عبر ولايات أمريكية ومقاطعات كندية، ما يرجّح أن انتقاله بين البحيرات قد يكون مرتبطا بالنشاط البشري. ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لفهم السرطانات القابلة للانتقال، والتي لا يزال عددها محدودا للغاية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260730/ظهور-نتائج-إيجابية-على-أول-مريض-تلقى-لقاحا-روسيا-مبتكرا-لعلاج-سرطان-الجلد-1115618042.html
https://sarabic.ae/20260729/روسيا-تبدأ-إنتاج-مستحضر-دوائي-مبتكر-للكشف-المبكر-عن-سرطان-الدماغ-1115593349.html
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علوم, السرطان, الأخبار
علماء يكتشفون نوعا رابعا من السرطان ينتقل بالعدوى
كشف فريق من العلماء عن اكتشاف رابع نوع معروف علميا من السرطان القابل للانتقال بالعدوى، والأول الذي يتم رصده في أسماك المياه العذبة، وذلك بعد دراسة أجريت على أسماك السلور البني في بحيرة ممفريماغوغ الواقعة بين الولايات المتحدة وكندا.
ولاحظ الباحثون انتشار أورام سوداء بين أسماك السلور منذ عام 2012، قبل أن ترتفع معدلات الإصابة خلال 3 سنوات لتشمل ما بين 25% و40% من الأسماك في البحيرة.
وأظهرت التحاليل الجينية أن المرض لا ينتقل عبر فيروس أو بكتيريا، بل من خلال خلايا سرطانية حية تنتقل مباشرة من سمكة إلى أخرى، وفقا لدراسة نشرتها مجلة
"نيتشر" العلمية.
وأوضح الباحثون أنهم استبعدوا في البداية فرضيات التلوث البيئي أو العدوى الفيروسية، بعد سنوات من الفحوص والتحليلات التي لم تكشف عن أي مسبب تقليدي للمرض، وأكدت النتائج أن جميع الأورام تحمل بصمة وراثية واحدة، منفصلة عن التركيبة الجينية للأسماك المصابة، وهو ما يشير إلى أن الخلايا السرطانية نفسها هي العامل المُعدي.
كما أظهرت عمليات المسح الميداني أن المرض انتشر في عدد من المسطحات المائية عبر ولايات أمريكية ومقاطعات كندية، ما يرجّح أن انتقاله بين البحيرات قد يكون مرتبطا بالنشاط البشري.
ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لفهم السرطانات القابلة للانتقال، والتي لا يزال عددها محدودا للغاية على مستوى العالم.