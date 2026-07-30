https://sarabic.ae/20260730/علماء-يكتشفون-نوعا-رابعا-من-السرطان-ينتقل-بالعدوى-1115638943.html

علماء يكتشفون نوعا رابعا من السرطان ينتقل بالعدوى

علماء يكتشفون نوعا رابعا من السرطان ينتقل بالعدوى

سبوتنيك عربي

كشف فريق من العلماء عن اكتشاف رابع نوع معروف علميا من السرطان القابل للانتقال بالعدوى، والأول الذي يتم رصده في أسماك المياه العذبة، وذلك بعد دراسة أجريت على... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T17:50+0000

2026-07-30T17:50+0000

2026-07-30T17:50+0000

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ولاحظ الباحثون انتشار أورام سوداء بين أسماك السلور منذ عام 2012، قبل أن ترتفع معدلات الإصابة خلال 3 سنوات لتشمل ما بين 25% و40% من الأسماك في البحيرة. وأظهرت التحاليل الجينية أن المرض لا ينتقل عبر فيروس أو بكتيريا، بل من خلال خلايا سرطانية حية تنتقل مباشرة من سمكة إلى أخرى، وفقا لدراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية. وأوضح الباحثون أنهم استبعدوا في البداية فرضيات التلوث البيئي أو العدوى الفيروسية، بعد سنوات من الفحوص والتحليلات التي لم تكشف عن أي مسبب تقليدي للمرض، وأكدت النتائج أن جميع الأورام تحمل بصمة وراثية واحدة، منفصلة عن التركيبة الجينية للأسماك المصابة، وهو ما يشير إلى أن الخلايا السرطانية نفسها هي العامل المُعدي. كما أظهرت عمليات المسح الميداني أن المرض انتشر في عدد من المسطحات المائية عبر ولايات أمريكية ومقاطعات كندية، ما يرجّح أن انتقاله بين البحيرات قد يكون مرتبطا بالنشاط البشري. ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لفهم السرطانات القابلة للانتقال، والتي لا يزال عددها محدودا للغاية على مستوى العالم.

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