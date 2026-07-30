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مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حكومة نتنياهو تسعى لتطبيق تجربة غزة على الضفة الغربية
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حكومة نتنياهو تسعى لتطبيق تجربة غزة على الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن وتيرة الاعتداءات الاستيطانية تجاه التجمعات السكانية الفلسطينية تتصاعد... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T17:02+0000
2026-07-30T17:02+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى بشكل حثيث للنيل من الضفة الغربية، وجعل وضعها مشابها تماما لما يشهده قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إرهاصات هذا التوجه باتت واضحة وجلية في مناطق الشمال مثل جنين وطولكرم.وأوضح أنه على الرغم من اختلاف الأدوات والأساليب المستخدمة، إلا أن النتيجة والهدف يبقيان واحدين، حيث تسعى هذه الحكومة المتطرفة إلى فرض الدمار الشامل على الشعب الفلسطيني.وأكد بريجية أن حكومة نتنياهو تنفذ مخططاتها عبر أسلوبين متوازيين يؤديان إلى ذات النتيجة من الدمار والإبادة الشاملين؛ حيث تعتمد على الإبادة الجماعية والشكل العسكري في قطاع غزة، بينما تفرض التهجير القسري عبر التوسع والاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، بهدف اقتلاع الجميع من أرضهم.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20260729/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-تصاعد-التوتر-في-الضفة-وتدعو-لتحرك-دولي-ضد-إسرائيل-1115590415.html
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وائل مجدي
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حصري
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حصري

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": حكومة نتنياهو تسعى لتطبيق تجربة غزة على الضفة الغربية

17:02 GMT 30.07.2026
© Sputnikقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن وتيرة الاعتداءات الاستيطانية تجاه التجمعات السكانية الفلسطينية تتصاعد بشكل ملحوظ، كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى بشكل حثيث للنيل من الضفة الغربية، وجعل وضعها مشابها تماما لما يشهده قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إرهاصات هذا التوجه باتت واضحة وجلية في مناطق الشمال مثل جنين وطولكرم.
وأوضح أنه على الرغم من اختلاف الأدوات والأساليب المستخدمة، إلا أن النتيجة والهدف يبقيان واحدين، حيث تسعى هذه الحكومة المتطرفة إلى فرض الدمار الشامل على الشعب الفلسطيني.
وأكد بريجية أن حكومة نتنياهو تنفذ مخططاتها عبر أسلوبين متوازيين يؤديان إلى ذات النتيجة من الدمار والإبادة الشاملين؛ حيث تعتمد على الإبادة الجماعية والشكل العسكري في قطاع غزة، بينما تفرض التهجير القسري عبر التوسع والاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، بهدف اقتلاع الجميع من أرضهم.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.
محاصرة الاستيطان وتوسيع المنازل شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد التوتر في الضفة وتدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل
أمس, 11:31 GMT
وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
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