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كاتس: أوعزت للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية
كاتس: أوعزت للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية، كما فعلت بلاده بطولكرم ونور شمس... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T13:45+0000
2026-07-28T13:45+0000
أخبار الضفة الغربية
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وذكر ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الوزير كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر، على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.وأوضح الديوان أن "الوزير كاتس أصدر تعليمات للجيش، بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية".وأمس الاثنين، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20260726/الرئيس-الفلسطيني-ما-يجري-في-الضفة-الغربية-سياسة-إسرائيلية-تهدف-إلى-فرض-وقائع-جديدة-1115513397.html
https://sarabic.ae/20260727/مع-توسع-العنف-وزيادة-اعتداءات-المستوطنين-خبراء-يحذرون-من-سيناريوهات-خطيرة-في-الضفة-الغربية-1115555658.html
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أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

كاتس: أوعزت للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية

13:45 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية، كما فعلت بلاده بطولكرم ونور شمس وجنين.
وذكر ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الوزير كاتس أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر، على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.
وأوضح الديوان أن "الوزير كاتس أصدر تعليمات للجيش، بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية".
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الرئيس الفلسطيني: ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة
26 يوليو, 12:44 GMT
وأمس الاثنين، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.
وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.
وأضاف وزير الجيش الإسرائيلي، أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
مع توسع العنف وزيادة اعتداءات المستوطنين.. خبراء يحذرون من سيناريوهات خطيرة في الضفة الغربية
أمس, 19:58 GMT
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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