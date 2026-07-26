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الرئيس الفلسطيني: ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة
الرئيس الفلسطيني: ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس "بعث رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وإلى الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".وأكد عباس أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا نتيجة العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين، مشيرًا إلى أن "هذه الأحداث أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى تدمير ممتلكات وإحراق منازل وأماكن دينية وأراضٍ زراعية، وشن هجمات على قرى وتجمعات فلسطينية".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، بل يمثل سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان، وتصعيد اعتداءات المستوطنين، وإضعاف مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين ويؤثر في الأمن والاستقرار الإقليمي".ودعا عباس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.وجدد الرئيس الفلسطيني، بحسب "وفا"، التأكيد على "التزام دولة فلسطين بخيار السلام وحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة|.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-وكاتس-قررنا-البدء-بمسار-لتشريع-بؤر-استيطانية-وإقامة-أخرى-جديدة-بالضفة-الغربية-1115463781.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, محمود عباس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, محمود عباس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس الفلسطيني: ما يجري في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض وقائع جديدة

12:44 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمحمود عباس
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس "بعث رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وإلى الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".
وأكد عباس أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا خطيرا نتيجة العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين، مشيرًا إلى أن "هذه الأحداث أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى تدمير ممتلكات وإحراق منازل وأماكن دينية وأراضٍ زراعية، وشن هجمات على قرى وتجمعات فلسطينية".
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وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، بل يمثل سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان، وتصعيد اعتداءات المستوطنين، وإضعاف مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما يهدد فرص تنفيذ حل الدولتين ويؤثر في الأمن والاستقرار الإقليمي".

ووفقًا للوكالة، حذّر عباس من أن هذه السياسات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا أن استمرارها "قد يؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام".

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
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وجدد الرئيس الفلسطيني، بحسب "وفا"، التأكيد على "التزام دولة فلسطين بخيار السلام وحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة|.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.

وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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