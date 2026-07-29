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الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد التوتر في الضفة وتدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد التوتر في الضفة وتدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، من تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T11:31+0000
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وقالت شاهين، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات جديدة بحق إسرائيل، في ظل التطورات الأخيرة. ودعت وزيرة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية، من شأنها الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلًا و173,000 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20260728/كاتس-أوعزت-للجيش-بالاستعداد-لاحتلال-مخيم-بالضفة-الغربية-1115572490.html
https://sarabic.ae/20260727/مع-توسع-العنف-وزيادة-اعتداءات-المستوطنين-خبراء-يحذرون-من-سيناريوهات-خطيرة-في-الضفة-الغربية-1115555658.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة

الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد التوتر في الضفة وتدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل

11:31 GMT 29.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatمحاصرة الاستيطان وتوسيع المنازل شمالي الضفة الغربية
محاصرة الاستيطان وتوسيع المنازل شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، من تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت شاهين، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات جديدة بحق إسرائيل، في ظل التطورات الأخيرة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
كاتس: أوعزت للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم بالضفة الغربية
أمس, 13:45 GMT
ودعت وزيرة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية، من شأنها الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على مواطنين إسرائيليين انطلاقًا منها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
مع توسع العنف وزيادة اعتداءات المستوطنين.. خبراء يحذرون من سيناريوهات خطيرة في الضفة الغربية
27 يوليو, 19:58 GMT
وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلًا و173,000 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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