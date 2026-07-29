https://sarabic.ae/20260729/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-من-تصاعد-التوتر-في-الضفة-وتدعو-لتحرك-دولي-ضد-إسرائيل-1115590415.html

الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد التوتر في الضفة وتدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد التوتر في الضفة وتدعو لتحرك دولي ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، اليوم الأربعاء، من تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T11:31+0000

2026-07-29T11:31+0000

2026-07-29T11:31+0000

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وقالت شاهين، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات جديدة بحق إسرائيل، في ظل التطورات الأخيرة. ودعت وزيرة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عقابية، من شأنها الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس، قوله إن "السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت "العمليات الإرهابية" لأكثر من 80%.وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، إصدار تعليمات للجيش باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت الضفة لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلًا و173,000 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة