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بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
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ميدفيديف: روسيا هي البلد المتقدم في إنتاج المسيرات
ميدفيديف: روسيا هي البلد المتقدم في إنتاج المسيرات
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن روسيا هي البلد المتقدم في إنتاج المسيّرات. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T13:19+0000
2026-07-30T13:19+0000
روسيا
مسيرات
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شارك ميدفيديف، اليوم الخميس، في منتدى الشباب "غفارديسك".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
https://sarabic.ae/20260704/ميدفيديف-روسيا-وإيران-والصين-ودول-أخرى-قد-تناقش-فكرة-إنشاء-منصة-للدول-الخاضعة-للعقوبات-1114937261.html
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روسيا, مسيرات
روسيا, مسيرات

ميدفيديف: روسيا هي البلد المتقدم في إنتاج المسيرات

13:19 GMT 30.07.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن روسيا هي البلد المتقدم في إنتاج المسيّرات.
شارك ميدفيديف، اليوم الخميس، في منتدى الشباب "غفارديسك".

وأضاف ميدفيديف في المنتدى: "حتى تلك الطائرات دون طيار التي يتحدث عنها الجميع الآن، والتي ربما تكون واحدة من أكثر المواضيع رواجًا في العالم، ولا حتى ما يحدث في بلدنا. نحن ندرك أننا تعلمنا الآن كيفية القيام بها، على الرغم من أنهم في السابق لم يفعلوا سوى القليل جدًا وبشكل سيء للغاية. والآن أصبحنا دولة متقدمة".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".
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