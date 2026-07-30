https://sarabic.ae/20260730/يويفا-يعلن-رفضه-بيع-أي-حصص-ملكية-في-كأس-العالم-لمستثمرين-من-القطاع-الخاص-1115634472.html

"يويفا" يعلن رفضه بيع أي حصص ملكية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص

"يويفا" يعلن رفضه بيع أي حصص ملكية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص

سبوتنيك عربي

تواجه كرة القدم العالمية أزمة مؤسسية غير مسبوقة، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاداته الوطنية الـ55 رفضهم مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T16:06+0000

2026-07-30T16:06+0000

2026-07-30T16:06+0000

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وجاء موقف "يويفا" في بيان شديد اللهجة عقب اجتماع طارئ جمع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث أعلن عزمه عدم المشاركة في البطولات التي ينظمها "فيفا"، وعلى رأسها كأس العالم، في حال المضي قدمًا في الخطة المقترحة، وفقا لمواقع رياضية. وأكد البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبي واتحاداته الوطنية أن "كأس العالم لا يمكن التعامل معها كمنتج استثماري"، مشددًا على أنها تمثل "إرثًا رياضيًا عالميًا بُني عبر أجيال من اللاعبين والمنتخبات والجماهير في مختلف القارات". وانتقد الاتحاد الأوروبي طريقة طرح المقترح، معتبرًا أن إعداده "تم في سرية" ودون إجراء مشاورات حقيقية مع الجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم، ووصف ذلك بأنه "فشل في القيادة وتخلٍّ عن مسؤولية الفيفا باعتباره الجهة الراعية لكرة القدم العالمية". وأشار البيان إلى أن الاتحادات الوطنية حول العالم تواجه ما وصفه بـ"خيار صعب"، بين قبول ما اعتبره سيطرة غير قابلة للعكس على أكبر مسابقات كرة القدم أو مواجهة تداعيات الرفض، مؤكدًا أن ذلك "لا يمثل قرارًا ديمقراطيًا، بل أسلوبًا في الإدارة قائمًا على الضغط والإكراه".وتتجه الأنظار الآن إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وموقف الفيفا من اعتراضات يويفا، وسط تساؤلات حول إمكانية التراجع عن الخطة أو استمرار المضي في تنفيذها.

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