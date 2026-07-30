https://sarabic.ae/20260730/إعلام-اتحادات-أوروبية-ترغب-في-دعم-ناصر-الخليفي-مرشحا-لرئاسة-الـفيفا-1115617817.html

إعلام: اتحادات أوروبية ترغب في دعم ناصر الخليفي مرشحا لرئاسة الـ"فيفا"

إعلام: اتحادات أوروبية ترغب في دعم ناصر الخليفي مرشحا لرئاسة الـ"فيفا"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية أن العديد من الاتحادات الأوروبية، "مستعدة" لدعم القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كمرشح محتمل في انتخابات العام... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T08:31+0000

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2026-07-30T08:31+0000

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واقترح إنفانتينو، سابقًا أن تدعم الاتحادات إنشاء كيان تجاري جديد، هو "فيفا فورورد إنتربرايز"، مقابل الحصول على دعم مالي إضافي. ويأمل الـ"فيفا" في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من المستثمرين عن طريق بيع نحو 20% من أسهم الكيان الجديد، الذي سيتولى إدارة الحقوق الإعلامية والتجارية للبطولات، بما في ذلك كأس العالم.وتتمتع شركة استثمارية تربطها علاقات بعائلة الرئيس دونالد ترامب، بموقعٍ مميز للاستفادة من الخطة، التي أثارت ردود فعل غاضبة هذا الأسبوع من السياسيين والقيادات الرياضية الأوروبية. وسيعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئة الإدارية القارية، اجتماعًا طارئًا، مع اتحاداته الوطنية الـ 55 للتوصل إلى موقف موحّد، بما في ذلك احتمال مقاطعة كأس العالم المقبلة.وأفاد الصحفي روب هاريس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقد اجتماعًا طارئًا عبر الإنترنت لأعضائه لمناقشة معارضة خطط إنفانتينو. ووفقًا للصحفي، قد تنظر الاتحادات الأوروبية في مقاطعة بطولات فيفا. وكان اليويفا قد نظر بالفعل في مقاطعة كأس العالم عام 2021، معارضًا فكرة إقامة البطولة كل عامين.وفي عام 2021، انتُخب الخليفي رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية. كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويمثل رابطة الأندية الأوروبية في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).ويحمل إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عامًا، الجنسيات السويسرية والإيطالية واللبنانية، وتولى رئاسة الـ"فيفا" عام 2016، عقب فضيحة فساد داخل المنظمة والاستقالة المبكرة لسيب بلاتر. يشار إلى أن انتخابات رئاسة الاتحاد ستُجرى في 18 مارس/ آذر 2027، في الرباط.مجلس أوروبا يدعو "فيفا" لتعزيز نزاهة كرة القدم قبل مونديال 2030إعلام: ترامب يسعى لترشيح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

https://sarabic.ae/20260721/فيفا-يطلق-التصويت-على-جائزة-أفضل-هدف-في-مونديال-2026-وميسي-ومبابي-بين-المرشحين-1115386156.html

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