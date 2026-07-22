https://sarabic.ae/20260722/ترامب-يسعى-لترشيح-رئيس-فيفا-جياني-إنفانتينو-لمنصب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1115391113.html

ترامب يسعى لترشيح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

ترامب يسعى لترشيح رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير يرغب في أن يتولى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T00:25+0000

2026-07-22T00:25+0000

2026-07-22T00:25+0000

ترامب

جياني إنفانتينو

منظمة الأمم المتحدة

العالم

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وبحسب المصدر، يرى ترامب أن إنفانتينو يحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، ويتمتع بقدرة على توحيد الناس، وهو ما يجعله مؤهلًا لتولي المنصب.ومن المقرر أن تنتهي الولاية الثانية للأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 31 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الدول الأعضاء إجراءات اختيار خليفته وفق الآليات المعمول بها داخل المنظمة.ويشغل إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2016، وأعيد انتخابه لولاية جديدة في عام 2023، وقاد خلال فترة رئاسته توسعًا في بطولات "فيفا"، أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من نسخة 2026.ويأتي تداول اسم إنفانتينو في ظل علاقة وثيقة جمعته بترامب خلال استضافة الولايات المتحدة جانبًا من مباريات كأس العالم 2026، حيث ظهر الرجلان معًا في أكثر من مناسبة، وأشاد كل منهما بدور الآخر في إنجاح البطولة.ويُنتخب الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية من مجلس الأمن الدولي، قبل اعتماد التعيين من الجمعية العامة، وهو مسار يتطلب توافقًا بين الدول دائمة العضوية، ما يجعل الوصول إلى المنصب مرتبطًا بتوازنات سياسية ودبلوماسية معقدة.

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ترامب, جياني إنفانتينو, منظمة الأمم المتحدة, العالم