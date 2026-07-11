https://sarabic.ae/20260711/بعد-جدل-التحكيم-وبطاقة-بالوغون-إنفانتينو-يثير-الجدل-بمقترح-جديد-بشأن-كأس-العالم-1115132106.html

بعد جدل التحكيم وبطاقة بالوغون... إنفانتينو يثير الجدل بمقترح جديد بشأن كأس العالم

بعد جدل التحكيم وبطاقة بالوغون... إنفانتينو يثير الجدل بمقترح جديد بشأن كأس العالم

سبوتنيك عربي

أثار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدلًا واسعًا بعدما كشف عن إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T20:20+0000

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2026-07-11T20:20+0000

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وتقام حاليًا منافسات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تشهد توسعًا غير مسبوق في عدد المشاركين.وشهدت البطولة الحالية حالة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، كان أبرزها أحداث مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي تقدم على إثرها الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، اعتراضًا على إلغاء هدف لمصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري، وفقا لمواقع رياضية. وزاد الجدل عقب قرار إلغاء عقوبة اللاعب الأمريكي فلوريان بالوغون، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قررت لجنة الانضباط في "فيفا" تعليق العقوبة، ما سمح للاعب بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16.مقترح جديد يفتح باب النقاشوأوضح رئيس "فيفا" أن الفكرة ستخضع للتقييم بعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو منح مزيد من المنتخبات فرصة المنافسة على اللقب، وتعزيز تطور مستوى كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.وأضاف إنفانتينو أن كأس العالم يجب أن يكون حلمًا متاحًا للجميع، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المشاركة قد يسهم في رفع جودة اللعبة وتطوير المنتخبات على المستوى العالمي.

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رياضة, كأس العالم 2026, أخبار الفيفا, أخبار مصر الآن