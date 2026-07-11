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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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بعد جدل التحكيم وبطاقة بالوغون... إنفانتينو يثير الجدل بمقترح جديد بشأن كأس العالم
بعد جدل التحكيم وبطاقة بالوغون... إنفانتينو يثير الجدل بمقترح جديد بشأن كأس العالم
سبوتنيك عربي
أثار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدلًا واسعًا بعدما كشف عن إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T20:20+0000
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وتقام حاليًا منافسات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تشهد توسعًا غير مسبوق في عدد المشاركين.وشهدت البطولة الحالية حالة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، كان أبرزها أحداث مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي تقدم على إثرها الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، اعتراضًا على إلغاء هدف لمصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري، وفقا لمواقع رياضية. وزاد الجدل عقب قرار إلغاء عقوبة اللاعب الأمريكي فلوريان بالوغون، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قررت لجنة الانضباط في "فيفا" تعليق العقوبة، ما سمح للاعب بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16.مقترح جديد يفتح باب النقاشوأوضح رئيس "فيفا" أن الفكرة ستخضع للتقييم بعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو منح مزيد من المنتخبات فرصة المنافسة على اللقب، وتعزيز تطور مستوى كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.وأضاف إنفانتينو أن كأس العالم يجب أن يكون حلمًا متاحًا للجميع، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المشاركة قد يسهم في رفع جودة اللعبة وتطوير المنتخبات على المستوى العالمي.
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https://sarabic.ae/20260705/هل-انحاز-للأرجنتين؟-إنفانتينو-يثير-الجدل-بتصريحات-عن-مونديال-2026-1114962770.html
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رياضة, كأس العالم 2026, أخبار الفيفا, أخبار مصر الآن
رياضة, كأس العالم 2026, أخبار الفيفا, أخبار مصر الآن

بعد جدل التحكيم وبطاقة بالوغون... إنفانتينو يثير الجدل بمقترح جديد بشأن كأس العالم

20:20 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أثار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدلًا واسعًا بعدما كشف عن إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 64 منتخبًا، في مقترح وصفه البعض بأنه يمثل تحولًا جديدًا في شكل البطولة الأكبر عالميًا.
وتقام حاليًا منافسات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تشهد توسعًا غير مسبوق في عدد المشاركين.
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وشهدت البطولة الحالية حالة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، كان أبرزها أحداث مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي تقدم على إثرها الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، اعتراضًا على إلغاء هدف لمصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري، وفقا لمواقع رياضية.

كما واجه إنفانتينو انتقادات واتهامات من بعض الأطراف بمجاملة المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، بهدف مساعدته على تحقيق لقب كأس العالم.

وزاد الجدل عقب قرار إلغاء عقوبة اللاعب الأمريكي فلوريان بالوغون، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قررت لجنة الانضباط في "فيفا" تعليق العقوبة، ما سمح للاعب بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16.
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مقترح جديد يفتح باب النقاش
وعاد إنفانتينو لإثارة الجدل مجددًا بعد تصريحات نقلها موقع "بلو سبورت" السويسري، أكد خلالها أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا أمر يمكن دراسته مستقبلًا.
وأوضح رئيس "فيفا" أن الفكرة ستخضع للتقييم بعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو منح مزيد من المنتخبات فرصة المنافسة على اللقب، وتعزيز تطور مستوى كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف إنفانتينو أن كأس العالم يجب أن يكون حلمًا متاحًا للجميع، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المشاركة قد يسهم في رفع جودة اللعبة وتطوير المنتخبات على المستوى العالمي.
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