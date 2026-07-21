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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260721/فيفا-يطلق-التصويت-على-جائزة-أفضل-هدف-في-مونديال-2026-وميسي-ومبابي-بين-المرشحين-1115386156.html
"فيفا" يطلق التصويت على جائزة أفضل هدف في مونديال 2026... وميسي ومبابي بين المرشحين
"فيفا" يطلق التصويت على جائزة أفضل هدف في مونديال 2026... وميسي ومبابي بين المرشحين
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، داعيا الجماهير إلى التصويت لاختيار أجمل هدف من بين 12... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T18:06+0000
2026-07-21T18:06+0000
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وأوضح "فيفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن باب التصويت سيظل مفتوحاً حتى 27 يوليو/تموز الجاري، لاختيار أفضل هدف من بين 308 أهداف شهدتها البطولة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ نهائيات كأس العالم.وضمت القائمة هدف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الجزائر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، إلى جانب هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى السنغال، والذي جاء خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، علماً بأنه أنهى البطولة هدافاً برصيد 10 أهداف، معززا صدارته للهدافين التاريخيين لكأس العالم.وفي بقية الترشيحات، برز هدف البوسني كريم ألايجوفيتش في مرمى قطر، وهدف سيدني كابرال، لاعب الرأس الأخضر، في شباك الأرجنتين، بالإضافة إلى هدف ويلسون إيسيدور، لاعب هايتي، في مرمى المغرب، وهدف إليجاه جاست، مهاجم نيوزيلندا، في شباك إيران، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل الجائزة.إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتينرالي الشواطئ الرملية ينطلق في مدينة طبرق شرقي ليبيا وسط إقبال من شباب المدينة
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أخبار الفيفا, مونديال 2026, كأس العالم 2026, رياضة
أخبار الفيفا, مونديال 2026, كأس العالم 2026, رياضة

"فيفا" يطلق التصويت على جائزة أفضل هدف في مونديال 2026... وميسي ومبابي بين المرشحين

18:06 GMT 21.07.2026
© Photo / x.comكأس العالم
كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Photo / x.com
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، داعيا الجماهير إلى التصويت لاختيار أجمل هدف من بين 12 هدفا تم انتقاؤها من البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوضح "فيفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن باب التصويت سيظل مفتوحاً حتى 27 يوليو/تموز الجاري، لاختيار أفضل هدف من بين 308 أهداف شهدتها البطولة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ نهائيات كأس العالم.
وجاء الإعلان بعد تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.
جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
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تقرير يكشف أبرز المرشحين لـ"الكرة الذهبية".. وحظوظ ميسي تتراجع بعد خسارة كأس العالم
أمس, 11:46 GMT
وضمت القائمة هدف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الجزائر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، إلى جانب هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى السنغال، والذي جاء خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، علماً بأنه أنهى البطولة هدافاً برصيد 10 أهداف، معززا صدارته للهدافين التاريخيين لكأس العالم.
كما شملت الترشيحات هدف الإسباني فيران توريس في شباك الأرجنتين خلال المباراة النهائية، وهدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز أمام سويسرا في الدور ربع النهائي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم
18 يوليو, 09:11 GMT
وضمت القائمة أيضاً هدف الإنجليزي جود بلينغهام في مرمى فرنسا خلال مباراة تحديد المركز الثالث، إلى جانب هدف النرويجي إرلينغ هالاند في شباك البرازيل ضمن منافسات دور الـ16.
وفي بقية الترشيحات، برز هدف البوسني كريم ألايجوفيتش في مرمى قطر، وهدف سيدني كابرال، لاعب الرأس الأخضر، في شباك الأرجنتين، بالإضافة إلى هدف ويلسون إيسيدور، لاعب هايتي، في مرمى المغرب، وهدف إليجاه جاست، مهاجم نيوزيلندا، في شباك إيران، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل الجائزة.
إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين
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