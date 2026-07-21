https://sarabic.ae/20260721/فيفا-يطلق-التصويت-على-جائزة-أفضل-هدف-في-مونديال-2026-وميسي-ومبابي-بين-المرشحين-1115386156.html
"فيفا" يطلق التصويت على جائزة أفضل هدف في مونديال 2026... وميسي ومبابي بين المرشحين
"فيفا" يطلق التصويت على جائزة أفضل هدف في مونديال 2026... وميسي ومبابي بين المرشحين
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، داعيا الجماهير إلى التصويت لاختيار أجمل هدف من بين 12... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح "فيفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن باب التصويت سيظل مفتوحاً حتى 27 يوليو/تموز الجاري، لاختيار أفضل هدف من بين 308 أهداف شهدتها البطولة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ نهائيات كأس العالم.وضمت القائمة هدف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الجزائر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، إلى جانب هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى السنغال، والذي جاء خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، علماً بأنه أنهى البطولة هدافاً برصيد 10 أهداف، معززا صدارته للهدافين التاريخيين لكأس العالم.وفي بقية الترشيحات، برز هدف البوسني كريم ألايجوفيتش في مرمى قطر، وهدف سيدني كابرال، لاعب الرأس الأخضر، في شباك الأرجنتين، بالإضافة إلى هدف ويلسون إيسيدور، لاعب هايتي، في مرمى المغرب، وهدف إليجاه جاست، مهاجم نيوزيلندا، في شباك إيران، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل الجائزة.إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتينرالي الشواطئ الرملية ينطلق في مدينة طبرق شرقي ليبيا وسط إقبال من شباب المدينة
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أخبار الفيفا, مونديال 2026, كأس العالم 2026, رياضة
أخبار الفيفا, مونديال 2026, كأس العالم 2026, رياضة
"فيفا" يطلق التصويت على جائزة أفضل هدف في مونديال 2026... وميسي ومبابي بين المرشحين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، داعيا الجماهير إلى التصويت لاختيار أجمل هدف من بين 12 هدفا تم انتقاؤها من البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوضح "فيفا"، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن باب التصويت سيظل مفتوحاً حتى 27 يوليو/تموز الجاري، لاختيار أفضل هدف من بين 308 أهداف شهدتها البطولة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ نهائيات كأس العالم.
وجاء الإعلان بعد تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.
وضمت القائمة هدف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الجزائر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، إلى جانب هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى السنغال، والذي جاء خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة، علماً بأنه أنهى البطولة هدافاً برصيد 10 أهداف، معززا صدارته للهدافين التاريخيين لكأس العالم.
كما شملت الترشيحات هدف الإسباني فيران توريس في شباك الأرجنتين خلال المباراة النهائية، وهدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز أمام سويسرا في الدور ربع النهائي.
وضمت القائمة أيضاً هدف الإنجليزي جود بلينغهام في مرمى فرنسا خلال مباراة تحديد المركز الثالث، إلى جانب هدف النرويجي إرلينغ هالاند في شباك البرازيل ضمن منافسات دور الـ16.
وفي بقية الترشيحات، برز هدف البوسني كريم ألايجوفيتش في مرمى قطر، وهدف سيدني كابرال، لاعب الرأس الأخضر، في شباك الأرجنتين، بالإضافة إلى هدف ويلسون إيسيدور، لاعب هايتي، في مرمى المغرب، وهدف إليجاه جاست، مهاجم نيوزيلندا، في شباك إيران، ضمن قائمة الأهداف المرشحة لنيل الجائزة.