https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مسودة-اتفاق-السلام-الشامل-في-قطاع-غزة-1115645361.html

إعلام أمريكي يكشف تفاصيل مسودة "اتفاق السلام الشامل" في قطاع غزة

إعلام أمريكي يكشف تفاصيل مسودة "اتفاق السلام الشامل" في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أبرز بنود مسودة "اتفاق السلام الشامل" في قطاع عزة، وعن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية، وتشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع وفق مبدأ "حكومة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T05:17+0000

2026-07-31T05:17+0000

2026-07-31T05:17+0000

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وبحسب تلك الوسائل، فإن مسودة التفاهم تتضمن وقف العمليات العسكرية واستكمال تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار، والانتقال إلى ترتيبات أكثر شمولًا تتعلق بإدارة القطاع والأمن وإعادة إعمار غزة.وستكون اللجنة مسؤولة عن الملفات المالية والخدمات العامة، بما يشمل إدارة المؤسسات والمرافق الأساسية وتشغيل القطاعات الحيوية، في محاولة لضمان استمرار الخدمات للسكان.وتؤكد المسودة أن عملية نزع السلاح لن تشمل نقل أو تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل، وإنما ستجري وفق آلية تشرف عليها اللجنة الوطنية ضمن الترتيبات الفلسطينية والدولية المنصوص عليها في الاتفاق.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.ترامب: اتفاق تاريخي لنزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة في غزة

https://sarabic.ae/20260731/مصدر-لـسبوتنيك-حماس-وافقت-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-واتفاق-لحصر-السلاح-في-غزة-1115643284.html

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