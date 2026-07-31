https://sarabic.ae/20260731/الفنان-أحمد-ماهر-أعمال-خالدة-بين-التلفزيون-والمسرح-1115659989.html
الفنان أحمد ماهر... أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
الفنان أحمد ماهر... أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
سبوتنيك عربي
في هذه الحلقة نستضيف فيها واحدا من أبرز نجوم المسرح والسينما والدراما المصرية، فنانًا أثرى الشاشة بعشرات الأعمال التي قدم فيها فنًا راقيًا، فبقي حاضرًا في... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T14:19+0000
2026-07-31T14:19+0000
2026-07-31T14:19+0000
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الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
سبوتنيك عربي
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
الفنان المصري، أحمد ماهر، مسيرة فنية حافلة، صنعتها محطات مضيئة في الأعمال الاجتماعية والتاريخية والدينية. حين يُذكر اسمه، تعود إلى الأذهان أعمال خالدة وشخصيات لا تنسى، وفي مقدمتها "دبور" في مسلسل "ذئاب الجبل"، إلى جانب أدواره المميزة في "رأفت الهجان"، و"الفرسان"، و"نابليون والمحروسة"، وغيرها من الأعمال التي صنعت تاريخا فنيا يمتد لأكثر من 5 عقود.وقال الممثل والفنان المصري، أحمد ماهر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه ورث الفن من والدته التي كانت تجيد التقليد والمحاكاة، وبدأت موهبته منذ المرحلة الإبتدائية ثم تنامت في المرحلة الإعدادية والثانوية حتى شاهده الفنان عدلي كاسب وأوصاه بالالتحاق بأكاديمية الفنون.وأكد النجم المصري أنه "لا يميّز بين أعماله التي قدمها، وينظر لها كلها على حد سواء، لافتًا إلى أنه رفض الكثير من الأعمال، لكنه ندم فقط على بطولة مسلسل "مغامرات ميشو".
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عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار الفنانين في مصر, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار الفنانين في مصر, аудио
الفنان أحمد ماهر... أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
في هذه الحلقة نستضيف فيها واحدا من أبرز نجوم المسرح والسينما والدراما المصرية، فنانًا أثرى الشاشة بعشرات الأعمال التي قدم فيها فنًا راقيًا، فبقي حاضرًا في وجدان الجمهور داخل كل بيت عربي.
الفنان المصري، أحمد ماهر، مسيرة فنية حافلة، صنعتها محطات مضيئة في الأعمال الاجتماعية والتاريخية والدينية. حين يُذكر اسمه، تعود إلى الأذهان أعمال خالدة وشخصيات لا تنسى، وفي مقدمتها "دبور" في مسلسل "ذئاب الجبل"، إلى جانب أدواره المميزة في "رأفت الهجان"، و"الفرسان"، و"نابليون والمحروسة"، وغيرها من الأعمال التي صنعت تاريخا فنيا يمتد لأكثر من 5 عقود.
وقال الممثل والفنان المصري، أحمد ماهر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه ورث الفن من والدته التي كانت تجيد التقليد والمحاكاة، وبدأت موهبته منذ المرحلة الإبتدائية ثم تنامت في المرحلة الإعدادية والثانوية حتى شاهده الفنان عدلي كاسب وأوصاه بالالتحاق بأكاديمية الفنون.
ووصف ماهر تكريم في المسرح القومي بأنه "جرح غائر"، معتبرًا أن تكريمه "تأخر كثيرا"، مشيرًا إلى أنه "شاهد في عديد من الدورات شخصيات تكرم لا تطاول قامة أحمد ماهر الفنية".
وأكد النجم المصري أنه "لا يميّز بين أعماله التي قدمها، وينظر لها كلها على حد سواء، لافتًا إلى أنه رفض الكثير من الأعمال، لكنه ندم فقط على بطولة مسلسل "مغامرات ميشو".