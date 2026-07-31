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ترامب يتوقع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين
ترامب يتوقع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين
سبوتنيك عربي
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، وحذّر من أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "هذا أمر مروع، تذكّروا هذا المشهد. هذا ما سيحدث عندنا خلال ثلاث سنوات، إذا وصل الجانب الخطأ إلى السلطة". ويوم أمس الخميس، تجمّع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة. أعلن رئيس بلدة سبتة خوان خيسوس فيفاس أن دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية. وأضاف أن عدد من المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم دخول سبتة من المغرب وصل إلى 34.وستجرى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستشمل انتخاب 33 عضوا في مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك انتخابات للعديد من الهيئات التشريعية للولايات.
https://sarabic.ae/20260731/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-المهاجرون-الذين-دخلوا-سبتة-بطريقة-غير-شرعية-سيعادون-إلى-المغرب-1115657291.html
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سبتة, العالم, ترامب, العالم العربي, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم
سبتة, العالم, ترامب, العالم العربي, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم

ترامب يتوقع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين

14:03 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، وحذّر من أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "هذا أمر مروع، تذكّروا هذا المشهد. هذا ما سيحدث عندنا خلال ثلاث سنوات، إذا وصل الجانب الخطأ إلى السلطة".

وأضاف ترامب: "إذا وصل الديمقراطيون إلى الحكم فلن تنعموا في حياة جيدة".

ويوم أمس الخميس، تجمّع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة. أعلن رئيس بلدة سبتة خوان خيسوس فيفاس أن دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية. وأضاف أن عدد من المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم دخول سبتة من المغرب وصل إلى 34.
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
وزيرة الدفاع الإسبانية: المهاجرون الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية سيعادون إلى المغرب
12:48 GMT
وستجرى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستشمل انتخاب 33 عضوا في مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك انتخابات للعديد من الهيئات التشريعية للولايات.
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