https://sarabic.ae/20260731/ترامب-يتوقع-تدفق-المهاجرين-إلى-الولايات-المتحدة-في-حال-فوز-الديمقراطيين-1115659565.html

ترامب يتوقع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين

ترامب يتوقع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين

سبوتنيك عربي

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، وحذّر من أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين. 31.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "هذا أمر مروع، تذكّروا هذا المشهد. هذا ما سيحدث عندنا خلال ثلاث سنوات، إذا وصل الجانب الخطأ إلى السلطة". ويوم أمس الخميس، تجمّع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة. أعلن رئيس بلدة سبتة خوان خيسوس فيفاس أن دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية. وأضاف أن عدد من المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم دخول سبتة من المغرب وصل إلى 34.وستجرى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستشمل انتخاب 33 عضوا في مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك انتخابات للعديد من الهيئات التشريعية للولايات.

https://sarabic.ae/20260731/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-المهاجرون-الذين-دخلوا-سبتة-بطريقة-غير-شرعية-سيعادون-إلى-المغرب-1115657291.html

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