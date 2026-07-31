https://sarabic.ae/20260731/حزب-الله-يتهم-السلطة-اللبنانية-بـالتقاعس-عن-منع-الهجمات-الإسرائيلية-جنوبي-لبنان--1115668254.html

"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان

"حزب الله" يتهم السلطة اللبنانية بـ"التقاعس" عن منع الهجمات الإسرائيلية جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

اتهم "حزب الله" اللبناني السلطة اللبنانية بـ"التقاعس والصمت" حيال العمليات الإسرائيلية المتواصلة جنوبي لبنان، والتي تشمل تفجير وتجريف القرى والبلدات الحدودية،... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T18:35+0000

2026-07-31T18:35+0000

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وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير القرى، وإحراق المنازل، وتجريف البنية التحتية والممتلكات، بهدف محو مقومات الحياة ومنع الأهالي من العودة إلى ديارهم. واعتبر الحزب أن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطة اللبنانية الغائبة والمتواطئة"، منتقدًا ما وصفه بتجاهلها للوضع وعدم تحركها ساكناً، ومعتبرًا أن اتفاق الإطار منح إسرائيل شرعية لممارساتها، على حد زعمه. وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.

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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية