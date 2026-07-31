https://sarabic.ae/20260731/حماس-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-مرهونة-بوقف-العدوان-والانسحاب-الإسرائيلي-1115657774.html

"حماس": المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرهونة بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي

"حماس": المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرهونة بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها والفصائل الفلسطينية "تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T13:02+0000

2026-07-31T13:02+0000

2026-07-31T13:02+0000

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وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وإنهاء الاعتداءات يمثل المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ الاتفاق"، مؤكدة أن "الشروع في المرحلة الثانية يبقى مرهونًا بتنفيذ جميع التزامات المرحلة الأولى". وأضافت أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق "جاءت مشروطة بوقف العدوان، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات حماية دولية، وحل الجماعات المسلحة التي شكلتها إسرائيل، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة".وجددت حركة حماس إلى جانب الفصائل الفلسطينية، تأكيدها مواصلة العمل المشترك من أجل حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، معربة عن تقديرها لصمود الفلسطينيين في قطاع غزة.ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، اليوم الجمعة، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكي-يكشف-تفاصيل-مسودة-اتفاق-السلام-الشامل-في-قطاع-غزة-1115645361.html

https://sarabic.ae/20260728/قوة-الاستقرار-الدولية-التابعة-لـمجلس-السلام-في-غزة-حقائق-وأرقام-1115579392.html

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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن