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رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة
رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بأن "إسبانيا تحشد جميع الموارد اللازمة وتستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيع الوضع مع تدفق المهاجرين... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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ويوم أمس الخميس، تجمع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة، وتمكن المئات منهم من دخول الأراضي الإسبانية، ما دفع السلطات إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المدينة.وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".
https://sarabic.ae/20260731/بعد-أزمة-سبتة-إيطاليا-تدعو-إلى-تعليق-عضوية-إسبانيا-في-اتفاقية-شنغن-1115648165.html
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العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, بيدرو سانشيز
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, بيدرو سانشيز

رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة

10:14 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 10:36 GMT 31.07.2026)
© AP Photo / Bernat Armangueمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
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صرّح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بأن "إسبانيا تحشد جميع الموارد اللازمة وتستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيع الوضع مع تدفق المهاجرين إلى سبتة، في أسرع وقت ممكن"، وفق تعبيره.
ويوم أمس الخميس، تجمع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة، وتمكن المئات منهم من دخول الأراضي الإسبانية، ما دفع السلطات إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المدينة.

وقال سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الحكومة الإسبانية ملتزمة تمامًا بالاستجابة الفورية للوضع في سبتة، ونحن نحشد جميع الموارد اللازمة، ونعمل مع السلطات المغربية والدولية، ونُعدّ التدابير المطلوبة لمعالجة الوضع بسرعة".

وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
بعد أزمة سبتة.. إيطاليا تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة "شنغن"
09:04 GMT
وتسبب وصول مئات المهاجرين المغاربة إلى سبتة، أمس الخميس، في دعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن" الأوروبية لحرية التنقل دون حدود داخلية بين الدول الأعضاء.
ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".
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