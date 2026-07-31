https://sarabic.ae/20260731/رئيس-الحكومة-الإسبانية-مدريد-تستعد-لاتخاذ-التدابير-لحل-وضع-المهاجرين-في-سبتة-1115649452.html
رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة
رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بأن "إسبانيا تحشد جميع الموارد اللازمة وتستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيع الوضع مع تدفق المهاجرين... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T10:14+0000
2026-07-31T10:14+0000
2026-07-31T10:36+0000
العالم
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسبانيا
بيدرو سانشيز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/13/1049007601_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44553da1decd0c3966d404ee230eade.jpg
ويوم أمس الخميس، تجمع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة، وتمكن المئات منهم من دخول الأراضي الإسبانية، ما دفع السلطات إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المدينة.وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".
https://sarabic.ae/20260731/بعد-أزمة-سبتة-إيطاليا-تدعو-إلى-تعليق-عضوية-إسبانيا-في-اتفاقية-شنغن-1115648165.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/13/1049007601_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f56c4a2df71613720dd884e61f2edf80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, بيدرو سانشيز
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, بيدرو سانشيز
رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة
10:14 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 10:36 GMT 31.07.2026)
صرّح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بأن "إسبانيا تحشد جميع الموارد اللازمة وتستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيع الوضع مع تدفق المهاجرين إلى سبتة، في أسرع وقت ممكن"، وفق تعبيره.
ويوم أمس الخميس، تجمع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة، وتمكن المئات منهم من دخول الأراضي الإسبانية، ما دفع السلطات إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المدينة.
وقال سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الحكومة الإسبانية ملتزمة تمامًا بالاستجابة الفورية للوضع في سبتة، ونحن نحشد جميع الموارد اللازمة، ونعمل مع السلطات المغربية والدولية، ونُعدّ التدابير المطلوبة لمعالجة الوضع بسرعة".
وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.
وتسبب وصول مئات المهاجرين المغاربة إلى سبتة، أمس الخميس، في دعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن" الأوروبية لحرية التنقل دون حدود داخلية بين الدول الأعضاء.
ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".