https://sarabic.ae/20260731/رئيس-الحكومة-الإسبانية-مدريد-تستعد-لاتخاذ-التدابير-لحل-وضع-المهاجرين-في-سبتة-1115649452.html

رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة

رئيس الحكومة الإسبانية: مدريد تستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لحل وضع المهاجرين في سبتة

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، بأن "إسبانيا تحشد جميع الموارد اللازمة وتستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيع الوضع مع تدفق المهاجرين... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

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ويوم أمس الخميس، تجمع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة، وتمكن المئات منهم من دخول الأراضي الإسبانية، ما دفع السلطات إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المدينة.وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".

https://sarabic.ae/20260731/بعد-أزمة-سبتة-إيطاليا-تدعو-إلى-تعليق-عضوية-إسبانيا-في-اتفاقية-شنغن-1115648165.html

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