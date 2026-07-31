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https://sarabic.ae/20260731/علماء-روس-يطورون-أول-جهاز-لتأهيل-اليد-بعد-زراعة-الأطراف-1115660345.html
علماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف
علماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف
سبوتنيك عربي
طور علماء من جامعة سيتشينوف وشركة "نيكاميد" لتقويم العظام أول جهاز تقويمي وتدريبي لليد في روسيا، وهو جهاز تأهيلي يثبّت اليد ويساعد المرضى على استعادة الحركة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T15:00+0000
2026-07-31T15:00+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
مجتمع
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لماذا يعدّ تأهيل اليد المزروعة صعبًا للغاية؟لا تعيد عملية زراعة اليد الناجحة الحركة الطبيعية فورًا. فبعد الجراحة، يجب أن تلتئم العظام والأوتار والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب المزروعة وتبدأ بالعمل معًا تدريجيًا.كما تحتاج اليد إلى الحماية من الحركة أو الضغط الزائد خلال المراحل الأولى من التعافي. في الوقت نفسه، قد يؤدي التثبيت لفترات طويلة إلى إضعاف العضلات والحد من حركة المفاصل.جهاز واحد بوظيفتينالجبيرة التقليدية هي جهاز داعم يستخدم لتثبيت المفصل أو الطرف في وضع آمن، يضيف النظام الجديد وظيفة تدريبية، ما يسمح للاختصاصيين بزيادة الحمل على اليد تدريجيًا مع تقدم عملية الشفاء.قد يبسط هذا النهج المتكامل عملية إعادة التأهيل، حيث لا يحتاج المريض إلى أجهزة منفصلة تمامًا للحماية والتدريب.استعادة المريض لوظائف اليد العمليةوفقًا لفالنتين شاروبارو، مدير عيادة الجراحة التجميلية في جامعة سيتشينوف، حقق التأهيل الشامل باستخدام جهاز التدريب التقويمي نتائج مبكرة مشجعة.بعد ثلاثة أشهر من الجراحة، تمكن المريض من حمل الأشياء ومصافحة الآخرين والعودة إلى وظيفته السابقة. يخطط الاختصاصيون الآن لمواصلة زيادة الحمل على اليد المزروعة تدريجيًا.دعم مجال جديد في طب زراعة الأعضاءفي مارس/آذار، قدّم أطباء موسكو زراعة اليد كخيار علاجي جديد في روسيا للمرضى الذين فقدوا أيديهم.يمثل جهاز تقويم العظام الجديد أداة عملية مبكرة لدعم عملية التعافي المعقدة هذه، وسيتطلب الأمر تقييم فعاليته على نطاق أوسع مع ازدياد عدد المرضى الذين يخضعون لعملية زراعة اليد وإعادة التأهيل.
https://sarabic.ae/20260705/-كيف-يستطيع-العلماء-سماع-تدفق-الدم-داخل-الجسم-1114978203.html
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علوم, روسيا, جامعات روسية
علوم, روسيا, جامعات روسية

علماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف

15:00 GMT 31.07.2026
© Photo / Unsplash/ Possessed Photographyيد روبوت
يد روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Photo / Unsplash/ Possessed Photography
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طور علماء من جامعة سيتشينوف وشركة "نيكاميد" لتقويم العظام أول جهاز تقويمي وتدريبي لليد في روسيا، وهو جهاز تأهيلي يثبّت اليد ويساعد المرضى على استعادة الحركة والقوة تدريجيًا، يستخدم الجهاز حاليًا في معهد سكليفوسوفسكي للأبحاث في مجال الرعاية الطارئة لدعم المرضى الذين تلقوا أطرافًا من متبرعين.
لماذا يعدّ تأهيل اليد المزروعة صعبًا للغاية؟
لا تعيد عملية زراعة اليد الناجحة الحركة الطبيعية فورًا. فبعد الجراحة، يجب أن تلتئم العظام والأوتار والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب المزروعة وتبدأ بالعمل معًا تدريجيًا.
كما تحتاج اليد إلى الحماية من الحركة أو الضغط الزائد خلال المراحل الأولى من التعافي. في الوقت نفسه، قد يؤدي التثبيت لفترات طويلة إلى إضعاف العضلات والحد من حركة المفاصل.

لذا، يجب أن يوازن التأهيل بين حاجتين متعارضتين: الحفاظ على استقرار الطرف المزروع وتدريبه تدريجيًا على الحركة وأداء المهام اليومية.

جهاز واحد بوظيفتين

الجبيرة التقليدية هي جهاز داعم يستخدم لتثبيت المفصل أو الطرف في وضع آمن، يضيف النظام الجديد وظيفة تدريبية، ما يسمح للاختصاصيين بزيادة الحمل على اليد تدريجيًا مع تقدم عملية الشفاء.

من خلال الجمع بين التثبيت والتمارين المتحكم بها، يمكن لجهاز التدريب التقويمي دعم الطرف المزروع مع مساعدة المريض على ممارسة الحركات اللازمة للإمساك بالأشياء وحملها والتفاعل معها.

قد يبسط هذا النهج المتكامل عملية إعادة التأهيل، حيث لا يحتاج المريض إلى أجهزة منفصلة تمامًا للحماية والتدريب.
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استعادة المريض لوظائف اليد العملية

وفقًا لفالنتين شاروبارو، مدير عيادة الجراحة التجميلية في جامعة سيتشينوف، حقق التأهيل الشامل باستخدام جهاز التدريب التقويمي نتائج مبكرة مشجعة.
بعد ثلاثة أشهر من الجراحة، تمكن المريض من حمل الأشياء ومصافحة الآخرين والعودة إلى وظيفته السابقة. يخطط الاختصاصيون الآن لمواصلة زيادة الحمل على اليد المزروعة تدريجيًا.

تعدّ هذه الإنجازات بالغة الأهمية لأنّ هدف إعادة التأهيل لا يقتصر على استعادة الحركة فحسب، بل يجب أن يستعيد المريض ما يكفي من التناسق والقوة لاستخدام يده بأمان في حياته اليومية.

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دعم مجال جديد في طب زراعة الأعضاء

في مارس/آذار، قدّم أطباء موسكو زراعة اليد كخيار علاجي جديد في روسيا للمرضى الذين فقدوا أيديهم.

يعدّ تطوير جهاز تأهيل متخصص جزءًا أساسيًا من هذا البرنامج، فبينما تستطيع عملية الزرع الجراحية استعادة البنية الجسدية للطرف، إلا أنّ وظيفة اليد على المدى الطويل تعتمد بشكل كبير على إعادة التأهيل، واستعادة وظائف الأعصاب، والتدريب المتكرر، والإشراف الطبي الدقيق.

يمثل جهاز تقويم العظام الجديد أداة عملية مبكرة لدعم عملية التعافي المعقدة هذه، وسيتطلب الأمر تقييم فعاليته على نطاق أوسع مع ازدياد عدد المرضى الذين يخضعون لعملية زراعة اليد وإعادة التأهيل.
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