https://sarabic.ae/20260731/علماء-روس-يطورون-أول-جهاز-لتأهيل-اليد-بعد-زراعة-الأطراف-1115660345.html

علماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف

علماء روس يطورون أول جهاز لتأهيل اليد بعد زراعة الأطراف

سبوتنيك عربي

طور علماء من جامعة سيتشينوف وشركة "نيكاميد" لتقويم العظام أول جهاز تقويمي وتدريبي لليد في روسيا، وهو جهاز تأهيلي يثبّت اليد ويساعد المرضى على استعادة الحركة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T15:00+0000

2026-07-31T15:00+0000

2026-07-31T15:00+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109695102_0:230:1468:1056_1920x0_80_0_0_5345df5be3e03cbe0535ceed120b99f5.jpg

لماذا يعدّ تأهيل اليد المزروعة صعبًا للغاية؟لا تعيد عملية زراعة اليد الناجحة الحركة الطبيعية فورًا. فبعد الجراحة، يجب أن تلتئم العظام والأوتار والعضلات والأوعية الدموية والأعصاب المزروعة وتبدأ بالعمل معًا تدريجيًا.كما تحتاج اليد إلى الحماية من الحركة أو الضغط الزائد خلال المراحل الأولى من التعافي. في الوقت نفسه، قد يؤدي التثبيت لفترات طويلة إلى إضعاف العضلات والحد من حركة المفاصل.جهاز واحد بوظيفتينالجبيرة التقليدية هي جهاز داعم يستخدم لتثبيت المفصل أو الطرف في وضع آمن، يضيف النظام الجديد وظيفة تدريبية، ما يسمح للاختصاصيين بزيادة الحمل على اليد تدريجيًا مع تقدم عملية الشفاء.قد يبسط هذا النهج المتكامل عملية إعادة التأهيل، حيث لا يحتاج المريض إلى أجهزة منفصلة تمامًا للحماية والتدريب.استعادة المريض لوظائف اليد العمليةوفقًا لفالنتين شاروبارو، مدير عيادة الجراحة التجميلية في جامعة سيتشينوف، حقق التأهيل الشامل باستخدام جهاز التدريب التقويمي نتائج مبكرة مشجعة.بعد ثلاثة أشهر من الجراحة، تمكن المريض من حمل الأشياء ومصافحة الآخرين والعودة إلى وظيفته السابقة. يخطط الاختصاصيون الآن لمواصلة زيادة الحمل على اليد المزروعة تدريجيًا.دعم مجال جديد في طب زراعة الأعضاءفي مارس/آذار، قدّم أطباء موسكو زراعة اليد كخيار علاجي جديد في روسيا للمرضى الذين فقدوا أيديهم.يمثل جهاز تقويم العظام الجديد أداة عملية مبكرة لدعم عملية التعافي المعقدة هذه، وسيتطلب الأمر تقييم فعاليته على نطاق أوسع مع ازدياد عدد المرضى الذين يخضعون لعملية زراعة اليد وإعادة التأهيل.

https://sarabic.ae/20260705/-كيف-يستطيع-العلماء-سماع-تدفق-الدم-داخل-الجسم-1114978203.html

https://sarabic.ae/20260711/باحثون-روس-يطورون-نظاما-لتشخيص-اضطرابات-الجهاز-الدهليزي-1115133308.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, جامعات روسية