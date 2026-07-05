https://sarabic.ae/20260705/-كيف-يستطيع-العلماء-سماع-تدفق-الدم-داخل-الجسم-1114978203.html

كيف يستطيع العلماء "سماع" تدفق الدم داخل الجسم

كيف يستطيع العلماء "سماع" تدفق الدم داخل الجسم

سبوتنيك عربي

تحوّل تقنية الصوت الضوئي الضوء إلى موجات فوق صوتية، ما يفتح آفاقًا جديدة لرؤية الأوعية الدموية والأنسجة والعمليات البيولوجية الخفية في الوقت الحقيقي. 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T22:12+0000

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تخيّل لو كان بإمكان الأطباء سماع ما يحدث داخل الجسم - ليس باستخدام سماعة الطبيب، بل باستخدام الضوء. هذه هي الفكرة وراء تقنية الصوت الضوئي، وهي تقنية تستخدم نبضات ليزر قصيرة لتوليد إشارات فوق صوتية دقيقة من الأنسجة والأوعية الدموية. في مقابلة مع "بواية روسيا العلمية"، أوضح الفيزيائي بافيل سوبوتشيف كيف تُمكّن هذه الطريقة الباحثين من "سماع" الضوء وتصوير العمليات التي يصعب رصدها باستخدام أدوات التصوير التقليدية. المبدأ بسيط للغاية. تصل نبضة ليزر قصيرة جدًا إلى الأنسجة البيولوجية، فتسخن لفترة وجيزة مواد معينة تمتص الضوء بمقدار جزء من الدرجة. يتسبب هذا التسخين الطفيف في تمدد الأنسجة بشكل طفيف، ما يُنتج موجة صوتية. ثم تلتقط مجسات خاصة استجابة الموجات فوق الصوتية هذه وتحولها إلى صورة. هذا ما يجعل تقنية الصوت الضوئي قيّمة لأنها تجمع بين ميزتين في طريقة واحدة: لماذا "تختلف" أصوات الأوعية الدموية؟ لا تستطيع الأذن البشرية سماع الموجات فوق الصوتية المتولدة داخل الأنسجة، لأن الإشارات ضعيفة جدًا وذات تردد عالٍ جدًا. لكن الفكرة مشابهة لسماع الآلات الموسيقية المختلفة، فالأوعية الكبيرة والصغيرة تولد إشارات صوتية مختلفة، تمامًا كما تُصدر أنابيب الأرغن السميكة والرفيعة أصواتًا مختلفة. تتمثل الميزة الرئيسية للهوائي في نطاق تردده الواسع. إذ يمكن لكل عنصر استقبال إشارات تتراوح تردداتها بين 300 كيلوهرتز و30 ميجاهرتز، ووفقًا لسوبوتشيف، فإن هذا يجعل الجهاز مفيدًا للغاية، لأنه قادر على رصد تراكيب بأحجام مختلفة في الوقت نفسه.ما يمكن أن تُظهره هذه التقنية يُمكن للتصوير الكهروضوئي الإجابة على العديد من الأسئلة في آن واحد. فهو يُظهر موقع الجسم في الفضاء ثلاثي الأبعاد، وتوقيت حدوث التغيرات بمرور الوقت، ونوع المادة المرصودة من خلال التحليل الطيفي، وهذا يعني أن الباحثين يستطيعون دراسة ليس فقط بنية الأوعية الدموية، بل أيضًا ديناميكيات تدفق الدم ونوع المادة البيولوجية المُشاركة. تُعد هذه الطريقة فعّالة للغاية في تصوير الأوعية الدموية. يمكن لهذه التقنية الكشف عن الدم بمستويات تشبع الأكسجين المختلفة، وقد تكشف عن ترسبات الدهون لأن الدهون تمتص الضوء عند أطوال موجية ليزرية محددة، وهذا مهم لأن الدهون قد تتراكم في جدران الأوعية الدموية. أهمية ذلك في الطب يُعد البحث في الأمراض الخطرة من أكثر المجالات الواعدة، فالأورام غالبًا ما تحفز نمو أوعية دموية جديدة، وهي عملية تُسمى تكوين الأوعية الدموية الجديدة. وتساعد هذه الأوعية الورم على الحصول على الموارد من الجسم، يستخدم فريق سوبوتشيف بالفعل تقنية الصوت الضوئي في علم الأورام التجريبي لمراقبة الأورام في الفئران بطريقة غير جراحية. تتيح هذه التقنية للباحثين مراقبة استجابة أوعية الورم للعلاج في الوقت الفعلي. وبالمقارنة مع الموجات فوق الصوتية التقليدية، توفر تقنية التصوير الصوتي الضوئي تباينًا أقوى للشبكات الوعائية الدقيقة ومعلومات وظيفية مثل أكسجة الدم، ويصفها سوبوتشيف بأنها تسد فجوة مهمة بين المجهر الضوئي السطحي والتشخيص بالموجات فوق الصوتية التقليدية.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, جامعات روسية, صوت, الأوعية الدموية