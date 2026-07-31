https://sarabic.ae/20260731/لماذا-تعد-السنوات-الثلاث-الأولى-من-عمر-الطفل-مهمة-للصحة-مدى-الحياة؟-1115669307.html
لماذا تعد السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل مهمة للصحة مدى الحياة؟
لماذا تعد السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل مهمة للصحة مدى الحياة؟
سبوتنيك عربي
تبدأ صحة الإنسان بالتشكّل قبل سن البلوغ بفترة طويلة، ووفقًا لطبيبة الأطفال وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ليلى نامازوفا بارانوفا، فإن الفترة الممتدة من الحمل... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T19:46+0000
2026-07-31T19:46+0000
2026-07-31T19:46+0000
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خاصية الطفولة
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هذه "البرمجة" المبكرة مهمة، لكنها ليست قدرًا محتومًا، فالجسم يبقى قابلًا للتكيف، والخيارات الصحية طوال الحياة إما أن تحمي بدايةً ضعيفة أو تُضعف بدايةً قوية.لماذا تعدّ الألف يوم الأولى بهذه الأهمية؟تشمل الألف يوم الأولى ما يقارب تسعة أشهر من الحمل والسنتين الأوليين بعد الولادة. خلال هذه الفترة القصيرة، تنضج الأعضاء بسرعة، ويتعلم الجهاز المناعي كيفية الاستجابة للعالم المحيط، ويُظهر الدماغ مرونة استثنائية - أي القدرة على إعادة التنظيم والتكيف.ومن هذا المنظور، لا يمكن فصل طول العمر الصحي عن الطفولة الصحية، وتلعب الوراثة دورًا مهمًا، لكن الجينات تتفاعل باستمرار مع التغذية والعدوى والتعرضات البيئية والنشاط البدني والقرارات الطبية.يساعد الميكروبيوم في تدريب الجهاز المناعييعدّ الميكروبيوم موضوعًا محوريًا، وهو عبارة عن مجموعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش على الجلد وفي الأمعاء وفي جميع أنحاء الجسم.لا تعتبر هذه الكائنات الحية الدقيقة مجرد كائنات غير نشطة، بل تتفاعل مع الجهاز المناعي وتساعده على التعرّف على الإشارات التي تتطلب استجابة وتلك التي يجب تحمّلها. وبالتالي، قد تؤثر الاضطرابات خلال مراحل النمو المبكرة على خطر الإصابة بالالتهابات غير الطبيعية والحساسية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمناعة.لا تغني هذه الاعتبارات البيولوجية عن الحاجة إلى الولادة القيصرية عند الضرورة الطبية، فقرارات الولادة والتغذية المبكرة يجب أن تبنى على أساس سلامة الأم والطفل، مع إدراك أهمية دعم نمو الميكروبات الصحية كلما أمكن ذلك.يجب استخدام المضادات الحيوية عند الضرورة فقطتعد المضادات الحيوية من أعظم إنجازات الطب، وهي ضرورية عندما تهدد العدوى البكتيرية الأم أو الطفل، وتنشأ المشاكل عند استخدامها دون وجود دواعٍ طبية واضحة، خاصةً أثناء الحمل أو السنوات الأولى من العمر.لا يعني هذا أن يرفض الأهل العلاج الموصوف، بل يعني أنه لا ينبغي تناول المضادات الحيوية "احتياطًا"، أو استخدامها لعلاج العدوى الفيروسية، أو البدء بها دون تقييم طبي. يجب أن يوازن القرار بين خطر العدوى المباشر والآثار المحتملة للتعرض غير الضروري.الصحة في الطفولة المبكرة لا تحدد المستقبل بالكاملتستخدم بارانوفا نمو الرئة لتوضيح كيفية تفاعل الظروف المبكرة مع السلوكيات اللاحقة، فقد يصل شخص إلى سن الرشد برئتين سليمتين، لكنه يلحق الضرر بهما بسبب التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية، وقد يولد شخص آخر قبل أوانه أو بسعة تنفسية منخفضة، ومع ذلك يحافظ على وظائف تنفسية جيدة لعقود من خلال تجنب التبغ، والوقاية من العدوى، واتباع نمط حياة صحي.نمط الحياة يسهم في إعادة تشكيل الميكروبيوملا يستقر الميكروبيوم بشكل دائم بعد مرحلة الطفولة، فبحسب بارانوفا، يمكن للنظام الغذائي والبيئة المعيشية والنشاط البدني المنتظم أن تغيّر تركيبه باستمرار، وتشيرإلى الأطعمة المخمّرة وأنماط الحياة النشطة كعوامل مرتبطة بمجتمع ميكروبي أكثر صحة واستجابة مناعية أفضل. كما تفرّق بين النشاط البدني اليومي والرياضة التنافسية المكثّفة، فالحركة المنتظمة قد تعزّز الصحة دون الحاجة إلى تدريب مرهق.هذه التأثيرات ترتبط بالالتهاب المناعي المزمن، وهو حالة التهابية منخفضة المستوى قد تتراكم نتيجة لسوء التغذية، والتعرّض لعوامل بيئية ضارة، وتناول أدوية غير ضرورية، واتباع عادات ضارة. وتناقش عمليات مشابهة بشكل متزايد فيما يتعلق بالشيخوخة، ويستخدم أحيانًا مصطلح "الشيخوخة الالتهابية".سمنة الأطفال تؤثر على جوانب أخرى غير الصحة البدنيةتتناول بارانوفا أيضًا بحثًا أجراه فريقها حول صحة تلاميذ المدارس الروسية، شملت دراساتهم فحوصات للتنفس، ونشاط القلب والدماغ، والقدرات الإدراكية، ومؤشرات أخرى.حصل الأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة على درجات أقل في الرياضيات مقارنةً بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي، مع وجود فروق طفيفة أيضًا في اللغة والأدب الروسيين، وأظهرت قياسات الدماغ، بحسب التقارير، اختلافات في نسب المادة البيضاء والرمادية بين المجموعتين.بناء الصحة منذ البدايةالصحة المبكرة هي نتيجة لعوامل مترابطة عدة، حمل صحي، ورعاية طبية مناسبة أثناء الولادة، والتواصل المبكر مع الطفل وتغذيته، والاستخدام الحذر للمضادات الحيوية، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم.وليس أن كل مرض يبدأ في مرحلة الرضاعة، ولا أن بإمكان الوالدين التحكم في كل النتائج، بل إن السنوات الأولى من عمر الطفل توفر فرصة استثنائية لدعم نموه الصحي، في حين أن قدرة الجسم المستمرة على التكيف تعني أن التغييرات المفيدة تظل قيّمة في كل مرحلة عمرية.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20260627/دراسة-عامل-في-مرحلة-الطفولة-المبكرة-يرتبط-بانخفاض-أعراض-فرط-الحركة-وتشتت-الانتباه---1114765894.html
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-رابطا-بين-صدمات-الطفولة-ومشاكل-الصحة-النفسية-والألم-في-مراحل-الحياة-اللاحقة-1104356550.html
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علوم, العالم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, خاصية الطفولة
علوم, العالم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, خاصية الطفولة
لماذا تعد السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل مهمة للصحة مدى الحياة؟
تبدأ صحة الإنسان بالتشكّل قبل سن البلوغ بفترة طويلة، ووفقًا لطبيبة الأطفال وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ليلى نامازوفا بارانوفا، فإن الفترة الممتدة من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني تؤثر بشكل كبير على نمو الجهاز المناعي، وعمليات الأيض، ونمو الدماغ، وقابلية الإصابة بالأمراض في المستقبل.
هذه "البرمجة" المبكرة مهمة، لكنها ليست قدرًا محتومًا، فالجسم يبقى قابلًا للتكيف، والخيارات الصحية طوال الحياة إما أن تحمي بدايةً ضعيفة أو تُضعف بدايةً قوية.
لماذا تعدّ الألف يوم الأولى بهذه الأهمية؟
تشمل الألف يوم الأولى ما يقارب تسعة أشهر من الحمل والسنتين الأوليين بعد الولادة. خلال هذه الفترة القصيرة، تنضج الأعضاء بسرعة، ويتعلم الجهاز المناعي كيفية الاستجابة للعالم المحيط، ويُظهر الدماغ مرونة استثنائية - أي القدرة على إعادة التنظيم والتكيف.
توضح بارانوفا بأن هذه المرحلة التنموية تبدأ حتى قبل الحمل، من خلال صحة الوالدين المستقبليين، وتبقى مفتوحة جزئيًا طوال فترة الطفولة. قد تخلّف الصعوبات المبكرة عواقب طويلة الأمد، إلا أن المرونة البيولوجية العالية لدى الأطفال تعني أيضًا أن التغذية السليمة والرعاية المناسبة ونمط الحياة الصحي يمكن أن تساعد في تصحيح أو تقليل العديد من المشاكل.
ومن هذا المنظور، لا يمكن فصل طول العمر الصحي عن الطفولة الصحية، وتلعب الوراثة دورًا مهمًا، لكن الجينات تتفاعل باستمرار مع التغذية والعدوى والتعرضات البيئية والنشاط البدني والقرارات الطبية.
يساعد الميكروبيوم في تدريب الجهاز المناعي
يعدّ الميكروبيوم موضوعًا محوريًا، وهو عبارة عن مجموعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش على الجلد وفي الأمعاء وفي جميع أنحاء الجسم.
لا تعتبر هذه الكائنات الحية الدقيقة مجرد كائنات غير نشطة، بل تتفاعل مع الجهاز المناعي وتساعده على التعرّف على الإشارات التي تتطلب استجابة وتلك التي يجب تحمّلها. وبالتالي، قد تؤثر الاضطرابات خلال مراحل النمو المبكرة على خطر الإصابة بالالتهابات غير الطبيعية والحساسية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمناعة.
تسلط بارانوفا الضوء على أحداث مبكرة عدة تؤثر على أولى تجارب الطفل مع الميكروبات، بما في ذلك طريقة الولادة، والتلامس الجلدي المباشر، والرضاعة الطبيعية المبكرة، وأولى قطرات اللبأ. يعرّض مرور الطفل عبر قناة الولادة الكائنات الدقيقة الموجودة لدى الأم، بينما يسهم التلامس مع جلد الأم وحليبها في تعزيز نمو الميكروبات الجلدية والمعوية.
لا تغني هذه الاعتبارات البيولوجية عن الحاجة إلى الولادة القيصرية عند الضرورة الطبية، فقرارات الولادة والتغذية المبكرة يجب أن تبنى على أساس سلامة الأم والطفل، مع إدراك أهمية دعم نمو الميكروبات الصحية كلما أمكن ذلك.
يجب استخدام المضادات الحيوية عند الضرورة فقط
تعد المضادات الحيوية من أعظم إنجازات الطب، وهي ضرورية عندما تهدد العدوى البكتيرية الأم أو الطفل، وتنشأ المشاكل عند استخدامها دون وجود دواعٍ طبية واضحة، خاصةً أثناء الحمل أو السنوات الأولى من العمر.
نظرًا لأن المضادات الحيوية لا تستطيع التمييز بدقة بين البكتيريا الضارة والنافعة، فإن العلاج غير الضروري قد يخلّ بتوازن الميكروبيوم النامي. تربط المقابلة بين التعرض المبكر للمضادات الحيوية ومخاطر لاحقة كزيادة الوزن والحساسية وأمراض المناعة الذاتية، مع التأكيد على الخطر الأوسع لمقاومة المضادات الحيوية.
لا يعني هذا أن يرفض الأهل العلاج الموصوف، بل يعني أنه لا ينبغي تناول المضادات الحيوية "احتياطًا"، أو استخدامها لعلاج العدوى الفيروسية، أو البدء بها دون تقييم طبي. يجب أن يوازن القرار بين خطر العدوى المباشر والآثار المحتملة للتعرض غير الضروري.
الصحة في الطفولة المبكرة لا تحدد المستقبل بالكامل
تستخدم بارانوفا نمو الرئة لتوضيح كيفية تفاعل الظروف المبكرة مع السلوكيات اللاحقة، فقد يصل شخص إلى سن الرشد برئتين سليمتين، لكنه يلحق الضرر بهما بسبب التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية، وقد يولد شخص آخر قبل أوانه أو بسعة تنفسية منخفضة، ومع ذلك يحافظ على وظائف تنفسية جيدة لعقود من خلال تجنب التبغ، والوقاية من العدوى، واتباع نمط حياة صحي.
ينطبق المبدأ نفسه على نطاق أوسع: فالطفولة الميسرة لا توفر حماية دائمة من العادات الضارة، كما أن البداية الصعبة لا تجعل سوء الصحة أمرًا حتميًا. يرسي النمو المبكر أساسًا متينًا، لكن الخيارات اللاحقة تواصل تعديل هذا الأساس.
نمط الحياة يسهم في إعادة تشكيل الميكروبيوم
لا يستقر الميكروبيوم بشكل دائم بعد مرحلة الطفولة، فبحسب بارانوفا، يمكن للنظام الغذائي والبيئة المعيشية والنشاط البدني المنتظم أن تغيّر تركيبه باستمرار، وتشيرإلى الأطعمة المخمّرة وأنماط الحياة النشطة كعوامل مرتبطة بمجتمع ميكروبي أكثر صحة واستجابة مناعية أفضل. كما تفرّق بين النشاط البدني اليومي والرياضة التنافسية المكثّفة، فالحركة المنتظمة قد تعزّز الصحة دون الحاجة إلى تدريب مرهق.
هذه التأثيرات ترتبط بالالتهاب المناعي المزمن، وهو حالة التهابية منخفضة المستوى قد تتراكم نتيجة لسوء التغذية، والتعرّض لعوامل بيئية ضارة، وتناول أدوية غير ضرورية، واتباع عادات ضارة. وتناقش عمليات مشابهة بشكل متزايد فيما يتعلق بالشيخوخة، ويستخدم أحيانًا مصطلح "الشيخوخة الالتهابية".
مع ذلك، يجب أن تكون التدخلات المتعلقة بالميكروبيوم دقيقة، فالمستحضر البكتيري الذي قد يكون مفيدًا في حالة ما قد يكون غير مناسب في حالة أخرى، لأن الحساسية والعدوى واضطرابات المناعة الذاتية والسرطان تتضمن أشكالًا مختلفة من النشاط المناعي، ولذلك، يحذّر المصدر من التعامل مع المستحضرات الحيوية التجارية كمنتجات شاملة للذكاء أو المظهر أو اللياقة البدنية.
سمنة الأطفال تؤثر على جوانب أخرى غير الصحة البدنية
تتناول بارانوفا أيضًا بحثًا أجراه فريقها حول صحة تلاميذ المدارس الروسية، شملت دراساتهم فحوصات للتنفس، ونشاط القلب والدماغ، والقدرات الإدراكية، ومؤشرات أخرى.
حصل الأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة على درجات أقل في الرياضيات مقارنةً بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي، مع وجود فروق طفيفة أيضًا في اللغة والأدب الروسيين، وأظهرت قياسات الدماغ، بحسب التقارير، اختلافات في نسب المادة البيضاء والرمادية بين المجموعتين.
لا تعني هذه النتائج أن وزن الجسم وحده هو ما يحدد الذكاء أو القدرة الأكاديمية، فالتعلم يتأثر بالعديد من العوامل الأسرية والتعليمية والنفسية والاجتماعية،ولا ينبغي الاستهانة بسمنة الأطفال باعتبارها غير ضارة أو مجرد مشكلة تجميلية، لأنها قد تصاحبها تغيرات تؤثر على التمثيل الغذائي، والالتهابات، والنمو العام.
الصحة المبكرة هي نتيجة لعوامل مترابطة عدة، حمل صحي، ورعاية طبية مناسبة أثناء الولادة، والتواصل المبكر مع الطفل وتغذيته، والاستخدام الحذر للمضادات الحيوية، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم.
وليس أن كل مرض يبدأ في مرحلة الرضاعة، ولا أن بإمكان الوالدين التحكم في كل النتائج، بل إن السنوات الأولى من عمر الطفل توفر فرصة استثنائية لدعم نموه الصحي، في حين أن قدرة الجسم المستمرة على التكيف تعني أن التغييرات المفيدة تظل قيّمة في كل مرحلة عمرية.