https://sarabic.ae/20260731/لماذا-تعد-السنوات-الثلاث-الأولى-من-عمر-الطفل-مهمة-للصحة-مدى-الحياة؟-1115669307.html

لماذا تعد السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل مهمة للصحة مدى الحياة؟

لماذا تعد السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل مهمة للصحة مدى الحياة؟

سبوتنيك عربي

تبدأ صحة الإنسان بالتشكّل قبل سن البلوغ بفترة طويلة، ووفقًا لطبيبة الأطفال وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ليلى نامازوفا بارانوفا، فإن الفترة الممتدة من الحمل... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T19:46+0000

2026-07-31T19:46+0000

2026-07-31T19:46+0000

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خاصية الطفولة

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هذه "البرمجة" المبكرة مهمة، لكنها ليست قدرًا محتومًا، فالجسم يبقى قابلًا للتكيف، والخيارات الصحية طوال الحياة إما أن تحمي بدايةً ضعيفة أو تُضعف بدايةً قوية.لماذا تعدّ الألف يوم الأولى بهذه الأهمية؟تشمل الألف يوم الأولى ما يقارب تسعة أشهر من الحمل والسنتين الأوليين بعد الولادة. خلال هذه الفترة القصيرة، تنضج الأعضاء بسرعة، ويتعلم الجهاز المناعي كيفية الاستجابة للعالم المحيط، ويُظهر الدماغ مرونة استثنائية - أي القدرة على إعادة التنظيم والتكيف.ومن هذا المنظور، لا يمكن فصل طول العمر الصحي عن الطفولة الصحية، وتلعب الوراثة دورًا مهمًا، لكن الجينات تتفاعل باستمرار مع التغذية والعدوى والتعرضات البيئية والنشاط البدني والقرارات الطبية.يساعد الميكروبيوم في تدريب الجهاز المناعييعدّ الميكروبيوم موضوعًا محوريًا، وهو عبارة عن مجموعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش على الجلد وفي الأمعاء وفي جميع أنحاء الجسم.لا تعتبر هذه الكائنات الحية الدقيقة مجرد كائنات غير نشطة، بل تتفاعل مع الجهاز المناعي وتساعده على التعرّف على الإشارات التي تتطلب استجابة وتلك التي يجب تحمّلها. وبالتالي، قد تؤثر الاضطرابات خلال مراحل النمو المبكرة على خطر الإصابة بالالتهابات غير الطبيعية والحساسية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمناعة.لا تغني هذه الاعتبارات البيولوجية عن الحاجة إلى الولادة القيصرية عند الضرورة الطبية، فقرارات الولادة والتغذية المبكرة يجب أن تبنى على أساس سلامة الأم والطفل، مع إدراك أهمية دعم نمو الميكروبات الصحية كلما أمكن ذلك.يجب استخدام المضادات الحيوية عند الضرورة فقطتعد المضادات الحيوية من أعظم إنجازات الطب، وهي ضرورية عندما تهدد العدوى البكتيرية الأم أو الطفل، وتنشأ المشاكل عند استخدامها دون وجود دواعٍ طبية واضحة، خاصةً أثناء الحمل أو السنوات الأولى من العمر.لا يعني هذا أن يرفض الأهل العلاج الموصوف، بل يعني أنه لا ينبغي تناول المضادات الحيوية "احتياطًا"، أو استخدامها لعلاج العدوى الفيروسية، أو البدء بها دون تقييم طبي. يجب أن يوازن القرار بين خطر العدوى المباشر والآثار المحتملة للتعرض غير الضروري.الصحة في الطفولة المبكرة لا تحدد المستقبل بالكاملتستخدم بارانوفا نمو الرئة لتوضيح كيفية تفاعل الظروف المبكرة مع السلوكيات اللاحقة، فقد يصل شخص إلى سن الرشد برئتين سليمتين، لكنه يلحق الضرر بهما بسبب التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية، وقد يولد شخص آخر قبل أوانه أو بسعة تنفسية منخفضة، ومع ذلك يحافظ على وظائف تنفسية جيدة لعقود من خلال تجنب التبغ، والوقاية من العدوى، واتباع نمط حياة صحي.نمط الحياة يسهم في إعادة تشكيل الميكروبيوملا يستقر الميكروبيوم بشكل دائم بعد مرحلة الطفولة، فبحسب بارانوفا، يمكن للنظام الغذائي والبيئة المعيشية والنشاط البدني المنتظم أن تغيّر تركيبه باستمرار، وتشيرإلى الأطعمة المخمّرة وأنماط الحياة النشطة كعوامل مرتبطة بمجتمع ميكروبي أكثر صحة واستجابة مناعية أفضل. كما تفرّق بين النشاط البدني اليومي والرياضة التنافسية المكثّفة، فالحركة المنتظمة قد تعزّز الصحة دون الحاجة إلى تدريب مرهق.هذه التأثيرات ترتبط بالالتهاب المناعي المزمن، وهو حالة التهابية منخفضة المستوى قد تتراكم نتيجة لسوء التغذية، والتعرّض لعوامل بيئية ضارة، وتناول أدوية غير ضرورية، واتباع عادات ضارة. وتناقش عمليات مشابهة بشكل متزايد فيما يتعلق بالشيخوخة، ويستخدم أحيانًا مصطلح "الشيخوخة الالتهابية".سمنة الأطفال تؤثر على جوانب أخرى غير الصحة البدنيةتتناول بارانوفا أيضًا بحثًا أجراه فريقها حول صحة تلاميذ المدارس الروسية، شملت دراساتهم فحوصات للتنفس، ونشاط القلب والدماغ، والقدرات الإدراكية، ومؤشرات أخرى.حصل الأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة على درجات أقل في الرياضيات مقارنةً بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي، مع وجود فروق طفيفة أيضًا في اللغة والأدب الروسيين، وأظهرت قياسات الدماغ، بحسب التقارير، اختلافات في نسب المادة البيضاء والرمادية بين المجموعتين.بناء الصحة منذ البدايةالصحة المبكرة هي نتيجة لعوامل مترابطة عدة، حمل صحي، ورعاية طبية مناسبة أثناء الولادة، والتواصل المبكر مع الطفل وتغذيته، والاستخدام الحذر للمضادات الحيوية، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم.وليس أن كل مرض يبدأ في مرحلة الرضاعة، ولا أن بإمكان الوالدين التحكم في كل النتائج، بل إن السنوات الأولى من عمر الطفل توفر فرصة استثنائية لدعم نموه الصحي، في حين أن قدرة الجسم المستمرة على التكيف تعني أن التغييرات المفيدة تظل قيّمة في كل مرحلة عمرية.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

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