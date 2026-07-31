https://sarabic.ae/20260731/وزارة-الداخلية-الفنلندية-تدعو-إلى-تعليق-عضوية-إسبانيا-في-منطقة-شنغن--1115655248.html
وزارة الداخلية الفنلندية تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة "شنغن"
وزارة الداخلية الفنلندية تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة "شنغن"
سبوتنيك عربي
دعت وزير الداخلية الفنلندية ماري رانتانين، اليوم الجمعة، جميع دول أوروبا أن تدعم الاقتراح الإيطالي بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة اتفاقية "شنغن" الأوروبية لحرية... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T12:04+0000
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وقالت رانتانين عبر حسابها على منصة "إكس": "فشلت إسبانيا بحماية الحدود الخارجية لمنطقة "شنغن" من العبور غير الشرعي، فلا يجوز استمرار هذا الوضع. على كل الدول الأوروبية أن تدعم اقتراح رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، لأنه لا يمكن أن تكون في منطقة "شنغن"، دول لا تفي بمسؤولياتها بحماية الحدود الخارجية". وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.
https://sarabic.ae/20260731/رئيس-الحكومة-الإسبانية-مدريد-تستعد-لاتخاذ-التدابير-لحل-وضع-المهاجرين-في-سبتة-1115649452.html
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أخبار إسبانيا, العالم العربي, العالم, أخبار المغرب اليوم
أخبار إسبانيا, العالم العربي, العالم, أخبار المغرب اليوم
وزارة الداخلية الفنلندية تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة "شنغن"
دعت وزير الداخلية الفنلندية ماري رانتانين، اليوم الجمعة، جميع دول أوروبا أن تدعم الاقتراح الإيطالي بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة اتفاقية "شنغن" الأوروبية لحرية التنقل بين الدول الأعضاء.
وقالت رانتانين عبر حسابها على منصة "إكس": "فشلت إسبانيا بحماية الحدود الخارجية لمنطقة "شنغن" من العبور غير الشرعي، فلا يجوز استمرار هذا الوضع. على كل الدول الأوروبية أن تدعم اقتراح رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، لأنه لا يمكن أن تكون في منطقة "شنغن"، دول لا تفي بمسؤولياتها بحماية الحدود الخارجية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ميلوني عن عزمها الدعوة لتعليق عضوية إسبانيا في منطقة "شنغن" من جانب واحد، إثر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة سبتة الإسبانية. كما أفادت وسائل إعلام أوروبية بأن نحو 49 ألف مهاجر عبروا إلى المدينة من المغرب، خلال 24 ساعة، ولقي نحو 19 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود.
وصرّح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن "إسبانيا تحشد جميع الموارد اللازمة وتستعد لاتخاذ التدابير الضرورية لتطبيع الوضع مع تدفق المهاجرين إلى سبتة، في أسرع وقت ممكن"، وفق تعبيره.
وتعرضت مدينة سبتة الإسبانية، التي تقع شمالي أفريفيا، في الأيام الأخيرة، لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا إلى المدينة سباحة أو مشيًا على الأقدام.