https://sarabic.ae/20260801/إعلام-اجتماع-مرتقب-للوسطاء-في-القاهرة-لبحث-تنفيذ-اتفاق-غزة-1115682543.html
إعلام: اجتماع مرتقب للوسطاء في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق غزة
إعلام: اجتماع مرتقب للوسطاء في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مصرية عن استعداد القاهرة، لاستضافة اجتماع قريب يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، في إطار الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ اتفاق... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادرها، فإن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، في وقت تواصل فيه مصر اتصالاتها المكثفة مع مختلف الجهات المعنية لدفع مسار التنفيذ والحفاظ على التهدئة.وأوضحت القناة أن "حركة حماس" والفصائل الفلسطينية تتعامل بإيجابية مع المساعي التي تقودها مصر بالتنسيق مع الوسطاء، بما يعزز فرص إنجاح الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.وأضافت أن الالتزام بتنفيذ الاتفاق سيمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب إطلاق برامج التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستئناف العملية التعليمية، وتشغيل المرافق والخدمات الأساسية في القطاع.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260801/مجلس-السلام-يؤكد-التنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-لتنفيذ-بنود-اتفاق-غزة-1115677426.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, مصر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, مصر
إعلام: اجتماع مرتقب للوسطاء في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق غزة
كشفت وسائل إعلام مصرية عن استعداد القاهرة، لاستضافة اجتماع قريب يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، في إطار الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادرها، فإن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، في وقت تواصل فيه مصر اتصالاتها المكثفة مع مختلف الجهات المعنية لدفع مسار التنفيذ والحفاظ على التهدئة.
وأوضحت القناة أن "حركة حماس" والفصائل الفلسطينية
تتعامل بإيجابية مع المساعي التي تقودها مصر بالتنسيق مع الوسطاء، بما يعزز فرص إنجاح الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الالتزام بتنفيذ الاتفاق سيمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب إطلاق برامج التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستئناف العملية التعليمية، وتشغيل المرافق والخدمات الأساسية في القطاع.
وأعلنت الولايات المتحدة
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".