https://sarabic.ae/20260802/الموسيقى-جواز-سفر-الروح-بلا-تأشيرات-تنسج-جسور-النور-بين-الثقافات-1115703575.html
الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة": دور المهرجانات الموسيقية الدولية والجولات الموسيقية، وكيف توحد الموسيقى الشعوب عبر مختلف البلدان. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:16+0000
2026-08-02T13:16+0000
2026-08-02T13:16+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
سبوتنيك عربي
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
في حلقتنا اليوم، نفتح نوافذ الأثير على سحر المهرجانات الموسيقية الدولية، وجولات الفنانين التي لا تكتفي بالعزف، بل تنسج جسورا من النور بين الثقافات .فالموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج مترجما، تلك التي تجعل من الاختلاف لحنً، ومن التعدد سيمفونية كونية. فكيف صارت المهرجانات سفراء للسلام؟ وكيف تحولت الجولات الموسيقية إلى رحلةِ حوار بين الحضارات؟هذا ما سنعرفه معا، في حلقتنا اليوم، حيث نكتشف فيها أن النوتة الموسيقية قد تكون أقوى من أي وثيقة دبلوماسية، وأن الجمهور حين يصفق معا بلغات مختلفة، فإنه يكتب بأصابعه تاريخا جديدا للتواصل الإنساني.وبهذا الصدد، قالت المغنية السورية سناء بركات، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الإنسان والثقافة, аудио
الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة": دور المهرجانات الموسيقية الدولية والجولات الموسيقية، وكيف توحد الموسيقى الشعوب عبر مختلف البلدان.
في حلقتنا اليوم، نفتح نوافذ الأثير على سحر المهرجانات الموسيقية الدولية، وجولات الفنانين التي لا تكتفي بالعزف، بل تنسج جسورا من النور بين الثقافات .فالموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج مترجما، تلك التي تجعل من الاختلاف لحنً، ومن التعدد سيمفونية كونية. فكيف صارت المهرجانات سفراء للسلام؟ وكيف تحولت الجولات الموسيقية إلى رحلةِ حوار بين الحضارات؟
هذا ما سنعرفه معا، في حلقتنا اليوم، حيث نكتشف فيها أن النوتة الموسيقية قد تكون أقوى من أي وثيقة دبلوماسية، وأن الجمهور حين يصفق معا بلغات مختلفة، فإنه يكتب بأصابعه تاريخا جديدا للتواصل الإنساني.
وبهذا الصدد، قالت المغنية السورية سناء بركات، في حديث لبرنامجنا:
"هذه المشاركة كانت بالنسبة لي خصوصاً، وبالنسبة لمجموعة الموسيقيين، مجموعة فرقة "منفردو دمشق" عموماً كانت في الحقيقة من أجمل المشاركات التي نقوم بها، رغم أنه قدمنا مشاركات عدة بمهرجانات كثيرة ببلدان مختلفة من العالم، لكن هذه المشاركة بالذات كانت لها وقع مختلف، لأننا ننقل رسالة حضارة عبر عزف موسيقى بلادنا التي تعكس حضارتنا القديمة. فبالنسبة لنا كانت المشاركة مهمة جدا بمدينة موسكو، وأقيمت الحفلة على خشبة مسرح رخمانينوف، والدعوة كانت من هناك، وكان هناك مشاركات من دول مختلفة استطعنا من خلالها أن نتعرف على ثقافات مختلفة، ولكن الأهم أننا قدمنا ثقافة بلدنا، وكان البرنامج كاملا تقريبا باللغة السريانية، ويمكنني القول إنها كانت من أجمل الحفلات التي قدمتها في حياتي".
التفاصيل في الملف الصوتي...