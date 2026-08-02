الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات

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الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
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ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
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الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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لبنان والعالم
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260802/الموسيقى-جواز-سفر-الروح-بلا-تأشيرات-تنسج-جسور-النور-بين-الثقافات-1115703575.html
الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة": دور المهرجانات الموسيقية الدولية والجولات الموسيقية، وكيف توحد الموسيقى الشعوب عبر مختلف البلدان. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:16+0000
2026-08-02T13:16+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
سبوتنيك عربي
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
في حلقتنا اليوم، نفتح نوافذ الأثير على سحر المهرجانات الموسيقية الدولية، وجولات الفنانين التي لا تكتفي بالعزف، بل تنسج جسورا من النور بين الثقافات .فالموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج مترجما، تلك التي تجعل من الاختلاف لحنً، ومن التعدد سيمفونية كونية. فكيف صارت المهرجانات سفراء للسلام؟ وكيف تحولت الجولات الموسيقية إلى رحلةِ حوار بين الحضارات؟هذا ما سنعرفه معا، في حلقتنا اليوم، حيث نكتشف فيها أن النوتة الموسيقية قد تكون أقوى من أي وثيقة دبلوماسية، وأن الجمهور حين يصفق معا بلغات مختلفة، فإنه يكتب بأصابعه تاريخا جديدا للتواصل الإنساني.وبهذا الصدد، قالت المغنية السورية سناء بركات، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

الموسيقى... جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات

13:16 GMT 02.08.2026
راديو
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة": دور المهرجانات الموسيقية الدولية والجولات الموسيقية، وكيف توحد الموسيقى الشعوب عبر مختلف البلدان.
في حلقتنا اليوم، نفتح نوافذ الأثير على سحر المهرجانات الموسيقية الدولية، وجولات الفنانين التي لا تكتفي بالعزف، بل تنسج جسورا من النور بين الثقافات .فالموسيقى تلك اللغة التي لا تحتاج مترجما، تلك التي تجعل من الاختلاف لحنً، ومن التعدد سيمفونية كونية. فكيف صارت المهرجانات سفراء للسلام؟ وكيف تحولت الجولات الموسيقية إلى رحلةِ حوار بين الحضارات؟
هذا ما سنعرفه معا، في حلقتنا اليوم، حيث نكتشف فيها أن النوتة الموسيقية قد تكون أقوى من أي وثيقة دبلوماسية، وأن الجمهور حين يصفق معا بلغات مختلفة، فإنه يكتب بأصابعه تاريخا جديدا للتواصل الإنساني.
وبهذا الصدد، قالت المغنية السورية سناء بركات، في حديث لبرنامجنا:
"هذه المشاركة كانت بالنسبة لي خصوصاً، وبالنسبة لمجموعة الموسيقيين، مجموعة فرقة "منفردو دمشق" عموماً كانت في الحقيقة من أجمل المشاركات التي نقوم بها، رغم أنه قدمنا مشاركات عدة بمهرجانات كثيرة ببلدان مختلفة من العالم، لكن هذه المشاركة بالذات كانت لها وقع مختلف، لأننا ننقل رسالة حضارة عبر عزف موسيقى بلادنا التي تعكس حضارتنا القديمة. فبالنسبة لنا كانت المشاركة مهمة جدا بمدينة موسكو، وأقيمت الحفلة على خشبة مسرح رخمانينوف، والدعوة كانت من هناك، وكان هناك مشاركات من دول مختلفة استطعنا من خلالها أن نتعرف على ثقافات مختلفة، ولكن الأهم أننا قدمنا ثقافة بلدنا، وكان البرنامج كاملا تقريبا باللغة السريانية، ويمكنني القول إنها كانت من أجمل الحفلات التي قدمتها في حياتي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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