https://sarabic.ae/20260803/أخذت-غفوة-في-البث-المباشر-مذيعة-تتحول-لتريند-فيديو---1115732399.html
أخذت غفوة في البث المباشر... مذيعة تتحول لتريند... فيديو
أخذت غفوة في البث المباشر... مذيعة تتحول لتريند... فيديو
سبوتنيك عربي
تحول موقف طريف خلال بث مباشر إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت إحدى المذيعات وهي تغفو للحظات أثناء تقديمها برنامجًا على الهواء، في مشهد... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T15:06+0000
2026-08-03T15:06+0000
2026-08-03T15:06+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع المذيعة وهي تحاول مواصلة عملها أمام الكاميرا قبل أن تغلبها لحظة تعب مفاجئة، ما دفع المشاهدين إلى تداول الفيديو والتعليق على الموقف بين من اعتبره لقطة عفوية تعكس ضغط العمل، ومن تعامل معه بروح الدعابة باعتباره موقفًا غير مألوف على شاشة التلفزيون.ورغم أن المذيعة تحولت إلى "تريند" بسبب هذه اللحظة، فإن الحادثة أعادت النقاش حول الإرهاق الذي يواجهه العاملون في مجال الإعلام، خصوصًا خلال فترات البث الطويل والعمل المتواصل، حيث يمكن للحظات عفوية خارج التوقعات أن تتحول سريعًا إلى محتوى يحظى بانتشار واسع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
أخذت غفوة في البث المباشر... مذيعة تتحول لتريند... فيديو
تحول موقف طريف خلال بث مباشر إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت إحدى المذيعات وهي تغفو للحظات أثناء تقديمها برنامجًا على الهواء، في مشهد أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين وانتشر بشكل واسع عبر مقاطع الفيديو.
وأظهر المقطع المذيعة وهي تحاول مواصلة عملها أمام الكاميرا قبل أن تغلبها لحظة تعب مفاجئة، ما دفع المشاهدين إلى تداول الفيديو والتعليق على الموقف بين من اعتبره لقطة عفوية تعكس ضغط العمل، ومن تعامل معه بروح الدعابة باعتباره موقفًا غير مألوف على شاشة التلفزيون.
ورغم أن المذيعة تحولت إلى "تريند" بسبب هذه اللحظة، فإن الحادثة أعادت النقاش حول الإرهاق الذي يواجهه العاملون في مجال الإعلام، خصوصًا خلال فترات البث الطويل والعمل المتواصل، حيث يمكن للحظات عفوية خارج التوقعات أن تتحول سريعًا إلى محتوى يحظى بانتشار واسع.