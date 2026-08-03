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https://sarabic.ae/20260803/أقوى-زلازل-ضربت-مصر-عبر-التاريخ-1115726732.html
أقوى زلازل تضرب مصر عبر التاريخ
أقوى زلازل تضرب مصر عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
بعد الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات فجر الاثنين 3 أغسطس/ آب 2026، عادت الأنظار إلى تاريخ الزلازل في مصر، التي شهدت عبر العقود هزات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, انفوجرافيك, инфографика
زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, انفوجرافيك, инфографика

أقوى زلازل تضرب مصر عبر التاريخ

12:17 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 12:19 GMT 03.08.2026)
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بعد الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات فجر الاثنين 3 أغسطس/ آب 2026، عادت الأنظار إلى تاريخ الزلازل في مصر، التي شهدت عبر العقود هزات متفاوتة القوة، بعضها خلف خسائر كبيرة وأخرى مرت دون أضرار تُذكر.
أقوى زلازل ضربت مصر عبر التاريخ - سبوتنيك عربي
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