https://sarabic.ae/20260803/أقوى-زلازل-ضربت-مصر-عبر-التاريخ-1115726732.html
أقوى زلازل تضرب مصر عبر التاريخ
أقوى زلازل تضرب مصر عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
بعد الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات فجر الاثنين 3 أغسطس/ آب 2026، عادت الأنظار إلى تاريخ الزلازل في مصر، التي شهدت عبر العقود هزات... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T12:17+0000
2026-08-03T12:17+0000
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زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, انفوجرافيك, инфографика
زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, انفوجرافيك, инфографика
أقوى زلازل تضرب مصر عبر التاريخ
12:17 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 12:19 GMT 03.08.2026)
بعد الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات فجر الاثنين 3 أغسطس/ آب 2026، عادت الأنظار إلى تاريخ الزلازل في مصر، التي شهدت عبر العقود هزات متفاوتة القوة، بعضها خلف خسائر كبيرة وأخرى مرت دون أضرار تُذكر.