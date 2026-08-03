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استراتيجية منظمة الأمن الجماعي تسمح باستخدام السلاح النووي لحماية الحلفاء-الخارجية الروسية
استراتيجية منظمة الأمن الجماعي تسمح باستخدام السلاح النووي لحماية الحلفاء-الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيليف، بأن استراتيجية الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والعقيدة العسكرية الروسية... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح فاسيليف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، مجيباً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا، نشر أسلحتها النووية في دول أخرى من منظمة معاهدة الأمن الجماعي مثل بيلاروسيا: "إن الوثائق المعتمدة في تطوير هذه الاستراتيجية، وكذلك العقيدة العسكرية الروسية، تنص على إمكانية استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك الدفاع عن الحلفاء في حالة وقوع هجوم".وقال فاسيليف، في 31 يوليو/ تموز الماضي، إن موسكو ستقدم الدعم لبيلاروسيا، سواء في إطار دولة الاتحاد أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذا تعرضت لاستفزازات على حدودها مع أوكرانيا أو مع دول أخرى غير صديقة.وأضاف فاسيليف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "التوتر يتزايد، وفي الوقت نفسه تسعى قيادة جمهورية بيلاروسيا إلى تجنب الخطاب التصادمي والأعمال الاستفزازية".وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي.ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.الأمين العام لـ"معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا
https://sarabic.ae/20260802/موسكو-روسيا-ودول-معاهدة-الأمن-الجماعي-ترغب-في-الحفاظ-على-علاقات-ودية-مع-أرمينيا-1115694795.html
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روسيا, أحداث بيلاروسيا, كازاخستان, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
روسيا, أحداث بيلاروسيا, كازاخستان, أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان

استراتيجية منظمة الأمن الجماعي تسمح باستخدام السلاح النووي لحماية الحلفاء-الخارجية الروسية

04:32 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 05:03 GMT 03.08.2026)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب "كورا" خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيكتور فاسيليف، بأن استراتيجية الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والعقيدة العسكرية الروسية تفترضان إمكانية استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك للدفاع عن الحلفاء في حالة وقوع هجوم.
وأوضح فاسيليف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، مجيباً على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا، نشر أسلحتها النووية في دول أخرى من منظمة معاهدة الأمن الجماعي مثل بيلاروسيا: "إن الوثائق المعتمدة في تطوير هذه الاستراتيجية، وكذلك العقيدة العسكرية الروسية، تنص على إمكانية استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك الدفاع عن الحلفاء في حالة وقوع هجوم".
وأشار فاسيليف إلى أن الاستراتيجية، من بين التحديات والتهديدات الحالية للأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تشير إلى "إمكانية زيادة عدد الدول التي تمتلك قدرات نووية عسكرية، فضلاً عن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
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وقال فاسيليف، في 31 يوليو/ تموز الماضي، إن موسكو ستقدم الدعم لبيلاروسيا، سواء في إطار دولة الاتحاد أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذا تعرضت لاستفزازات على حدودها مع أوكرانيا أو مع دول أخرى غير صديقة.
وأضاف فاسيليف لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "التوتر يتزايد، وفي الوقت نفسه تسعى قيادة جمهورية بيلاروسيا إلى تجنب الخطاب التصادمي والأعمال الاستفزازية".

وتابع: لكن على الدول المجاورة أن تدرك أن روسيا ستقدم الدعم، سواء في إطار دولة الاتحاد أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي.
ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.
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